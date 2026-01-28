Καμπάνια του ΠΑΣΟΚ για το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αττική – Τι προτείνει, δείτε τα σποτ

Σύνοψη από το

  • Το ΠΑΣΟΚ έχει εστιάσει στις προτάσεις του για το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αττική, ξεκινώντας καμπάνια με ραδιοφωνικά σποτ και παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Σύμφωνα με το κόμμα, η αλλαγή στο κυκλοφοριακό μπορεί να γίνει άμεσα με «μέτρα αιχμής».
  • Οι προτάσεις περιλαμβάνουν τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, πολυζωνικό ωράριο για τους δημοσίους υπαλλήλους και τηλεργασία σε ζώνες κορεσμού.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Καμπάνια του ΠΑΣΟΚ για το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αττική – Τι προτείνει, δείτε τα σποτ

Στις προτάσεις του κόμματος για το κυκλοφοριακό έχει ρίξει το βάρος η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, με ραδιοφωνικά σποτ και καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα ακολουθήσει αντίστοιχη εκστρατεία για την ενέργεια, με συγκεκριμένες προτάσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους αλλά και έμφαση στον τρόπο με τον οποίο έχει διανεμηθεί ο ενεργειακός χώρος.

Η αλλαγή στο κυκλοφοριακό μπορεί να γίνει άμεσα με μέτρα αιχμής, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ:

  • Με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση της κυκλοφορίας
  • Με πολυζωνικό ωράριο προσέλευσης δημοσίων υπαλλήλων
  • Δυνατότητα τηλεργασίας σε ζώνες κορεσμού
  • Με μηχανισμούς ταχείας απομάκρυνσης ακινητοποιημένων οχημάτων στον Κηφισό ανά 4 χλμ

Δείτε ΕΔΩ τη συνολική πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το κυκλοφοριακό στην Αττική

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί το χοιρινό είναι «το πιο υγιεινό κρέας» – Έρευνα αποκαλύπτει ότι έχει τα ίδια οφέλη με φακές, αρακά και φασόλια

Γρίπη: Διασωληνωμένο νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Αγία Σοφία» 4χρονο αγοράκι

Φορολοταρία: Μπείτε εδώ για να δείτε εάν κερδίσατε 50.000 ευρώ

Δύο ελληνικά νησιά στη λίστα με τους πιο αυθεντικούς προορισμούς του κόσμου για το 2026

Η Google αλλάζει το Gmail έπειτα από 20 χρόνια – Προσέξτε μην χάσετε τον λογαριασμό σας

Γνωστός προπονητής ποδοσφαίρου απολύθηκε επειδή χρησιμοποιούσε το ChatGPT για «κρίσιμες αποφάσεις»
περισσότερα
14:13 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Λιακούλη στον Realfm 97,8: Αντίπαλός μας είναι η ΝΔ, το συνέδριο πρέπει να είναι βαθιά πολιτικό – Τι είπε για την πρόταση Δούκα για ψήφισμα

Για την τραγωδία στα Τρίκαλα αλλά και εκείνη με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, μίλησε αρχ...
13:58 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

H Έλενα Κουντουρά στην «Ευρωπαϊκή Ημέρα Τουρισμού» της Κομισιόν: 5 βασικές προτεραιότητες για βιώσιμους, ανθεκτικούς και ανταγωνιστικούς προορισμούς στην ΕΕ

H Έλενα Κουντουρά στην “Ευρωπαϊκή Ημέρα Τουρισμού” της Κομισιόν:  5 βασικές προτεραιότητες για...
13:49 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Κλειστή σύσκεψη για το κυκλοφοριακό στην Αττική στο Μέγαρο Μαξίμου: Έξυπνα φανάρια και μείωση κυκλοφορίας των φορτηγών στον Κηφισό

Πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, κλειστή σύ...
13:07 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Καζάνι που βράζει το ΠΑΣΟΚ – Η ενόχληση της Χαριλάου Τρικούπη για τις «κακοφωνίες» και η νέα εσωκομματική «συμμαχία»

Καζάνι που βράζει θυμίζει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο οδεύει προς το συνέδριο εν μέσω γκρίνιας για τη δ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι