Καμπάνια του ΠΑΣΟΚ για το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αττική – Τι προτείνει, δείτε τα σποτ

Στις προτάσεις του κόμματος για το κυκλοφοριακό έχει ρίξει το βάρος η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, με ραδιοφωνικά σποτ και καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα ακολουθήσει αντίστοιχη εκστρατεία για την ενέργεια, με συγκεκριμένες προτάσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους αλλά και έμφαση στον τρόπο με τον οποίο έχει διανεμηθεί ο ενεργειακός χώρος.

Η αλλαγή στο κυκλοφοριακό μπορεί να γίνει άμεσα με μέτρα αιχμής, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ:

Με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση της κυκλοφορίας

Με πολυζωνικό ωράριο προσέλευσης δημοσίων υπαλλήλων

Δυνατότητα τηλεργασίας σε ζώνες κορεσμού

Με μηχανισμούς ταχείας απομάκρυνσης ακινητοποιημένων οχημάτων στον Κηφισό ανά 4 χλμ

Δείτε ΕΔΩ τη συνολική πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το κυκλοφοριακό στην Αττική