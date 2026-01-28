Καζάνι που βράζει το ΠΑΣΟΚ – Η ενόχληση της Χαριλάου Τρικούπη για τις «κακοφωνίες» και η νέα εσωκομματική «συμμαχία»

Καζάνι που βράζει θυμίζει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο οδεύει προς το συνέδριο εν μέσω γκρίνιας για τη δημοσκοπική καθήλωση και αμφισβήτησης της στρατηγικής της ηγεσίας του κόμματος. Οι επισημάνσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για ηρεμία στο εσωκομματικό μέτωπο, προκειμένου το ΠΑΣΟΚ να αναδείξει τις προτάσεις του με ενιαία φωνή, φαίνεται να μένουν χωρίς ανταπόκριση, με τις εστίες έντασης παραμένουν ενεργές, ενώ δεν φαίνεται ιδιαίτερα πιθανό να καταλαγιάσουν τα πνεύματα πριν από το κρίσιμο συνέδριο, το οποίο με τις σημερινές συνθήκες, αναμένεται να εξελιχθεί σε υψηλούς τόνους και συγκρουσιακό κλίμα. Το πρώτο δείγμα γραφής αναμένεται το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Φεβρουαρίου, όταν θα συνεδριάσει η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή.

Σύμφωνα με την Απογευματινή, τις τελευταίες ημέρες υπάρχει έντονος εκνευρισμός στην ηγεσία του κόμματος και στην αριστερόστροφη τάση για τις δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλου σχετικά με ενδεχόμενη μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ, καθώς και για τις νέες αιχμές που άφησε ο δήμαρχος Αθηναίων, λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να είναι κόμμα «kinder-έκπληξη»!

«Τα εσωτερικά προβλήματα και οι αντιθέσεις του ΠΑΣΟΚ δεν ενδιαφέρουν κανέναν. Το ερώτημα είναι αν μπορούμε να μιλήσουμε για τα πραγματικά προβλήματα και τους πραγματικούς ανθρώπους. Όταν λέμε ότι έχουμε πρόγραμμα, αυτό πρέπει να πηγαίνει στους ανθρώπους», ήταν το μήνυμα της Άννας Διαμαντοπούλου σχετικά με την πορεία του ΠΑΣΟΚ. «Όταν μεταξύ μας δεν ασχολούμαστε με τίποτα άλλο παρά μόνο με την εσωκομματική κουζίνα, προφανώς ο κόσμος θα πει “παιδιά, δεν ασχολείστε με τα προβλήματά μας, ασχολείστε με τα εσωτερικά σας”», δήλωσε η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ενώ εξήγησε τους λόγους για τους οποίους στις δημοσκοπήσεις καταγράφεται η απογοήτευση της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών από την αντιπολίτευση που ασκεί.

Νέες αιχμές είχε αφήσει μία μέρα νωρίτερα ο Δήμαρχος Αθηναίων και μέλος της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ, Χάρης Δούκας, αναφορικά με τη στρατηγική του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ερωτηθείς σχετικά με το ψήφισμα που θα κατεβάσει για μη συγκυβέρνηση με τη ΝΔ στο συνέδριο του κόμματος ανέφερε: «Πάρα πολλές φορές όταν φτιάχνεις μια στρατηγική πρέπει να απαντήσεις σε δύσκολα πολιτικά ερωτήματα. Το πρώτο που σε ρωτάνε είναι με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις. Το 70% λέει ότι θέλει πολιτική αλλαγή, το πιστεύουμε κι εμείς, σημαίνει καμία συγκυβέρνηση με τη ΝΔ». «Αφού όλοι συμφωνούμε, αν συμφωνούμε -δεν νομίζω ότι συμφωνούμε- ας το στηρίξουμε στο συνέδριο», τόνισε και πρόσθεσε: «Έχω ακούσει διατυπώσεις που έχουν ένα μπερδεμένο θολό μήνυμα. Λένε πως ό,τι και να ψηφίσουμε στο συνέδριο μετά τις εκλογές θα είναι άλλο το περιβάλλον. Αυτό τι σημαίνει, ότι θα είναι ένα κόμμα kinder-έκπληξη;».

Νεύρα στη Χαριλάου Τρικούπη

Η ενόχληση που καταγράφεται για όλα τα παραπάνω είναι δεδομένη, με συνεργάτες του κ. Ανδρουλάκη να αναφέρουν, σύμφωνα με την Καθημερινή, ότι «κάποιοι επιλέγουν να αναπαράγουν διαρκώς ανύπαρκτα ζητήματα, μόνο και μόνο για να ακούγονται και να διεκδικούν προβολή». «Αντί να συζητάμε γιατί το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι η θετική ψήφος στις επόμενες εκλογές, κάποιοι θέλουν να συζητάμε με ποιους θα πάει το ΠΑΣΟΚ, χωρίς να αντιλαμβάνονται πόσο υπονομευτική είναι η συζήτηση αυτή».

Τα «καρφιά» της Χαριλάου Τρικούπη κατευθύνονται πρωτίστως προς την πλατεία Κοτζιά, καθώς ο Χάρης Δούκας επαναλαμβάνει διαρκώς τα θέματα που έχει αναδείξει ενόψει συνεδρίου και φαίνεται ότι θα συνεχίσει σε αυτή την τακτική. Εξάλλου ο Δήμαρχος Αθηναίων επανήλθε και σε νέες δηλώσεις του, χθες, στον Realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, είπε: «Είναι αλήθεια ότι είμαστε καθηλωμένοι και απομακρυνόμαστε από τον στόχο της πρώτης θέσης και πρέπει να βρούμε – αυτό είναι το χρέος όλων των στελεχών της παράταξής μας – τρόπους για να κάνουμε ένα μεγάλο άλμα, ένα άλμα μεγαλύτερο από την φθορά. Για αυτό και πρότεινα συγκεκριμένα πράγματα και βεβαίως στηρίζω, έχω μεγάλο άγχος και αγωνία να πάμε καλά γιατί πιστεύω πραγματικά ότι ο χώρος μπορεί να τα καταφέρει και η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή».

«Παλιά λέγαμε δεξιά και ΠΑΣΟΚ, δεν λέγαμε δεξιά και αριστερά. Πρέπει να πείσουμε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι συμπλήρωμα αλλά είναι ο απέναντι πόλος, η δημοκρατική παράταξη που μπορεί να κερδίσει. Θα πρέπει να μπει σφραγίδα σε αυτό από όλους. Ο Πρόεδρος είναι καθαρός και λέει ότι σε καμία περίπτωση δεν θα συμβεί αυτό (σ.σ. συνεργασία με ΝΔ), ακούω όμως διατυπώσεις που μπερδεύουν αυτό το μήνυμα, πολλές φορές μιλάω για θολά μηνύματα που λένε πως δεν μπορεί μια απόφαση του συνεδρίου να ισχύσει μετά τις εκλογές γιατί μετά τις εκλογές δεν ξέρουμε τι θα έχει συμβεί. Ακριβώς μπορεί να υπάρξουν διάφορα σενάρια ανάλογα τι θα πουν οι πολίτες, ένα όμως σενάριο πρέπει να αποκλείσουμε και αυτό είναι να συγκυβερνήσουμε με την Νέα Δημοκρατία» επεσήμανε ο κ. Δούκας.

Ο δήμαρχος Αθηναίων επιμένει ότι είναι ανάγκη να σταλεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους πολίτες. Την ίδια στιγμή, η Χαριλάου Τρικούπη επιμένει ότι άλλα είναι αυτά που απασχολούν τους πολίτες και στα οποία επιζητούν να ακούσουν απαντήσεις και λύσεις από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στο επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη θεωρούν ότι όλη αυτή η συζήτηση αφορά ένα πολύ στενό κομματικό ακροατήριο, το οποίο καταπιάνεται με τις εσωκομματικές ισορροπίες, με τις συμμαχίες που διαμορφώνονται, με την κατανομή ισχύος μεταξύ των διαφορετικών ομάδων. «Είναι μια συζήτηση που κατά τα λοιπά κουράζει και τον κόσμο της παράταξης», εκτιμούν.

Προτεραιότητα το πρόγραμμα

Από τη Χαριλάου Τρικούπη, στο πλαίσιο της προσπάθειας να επικοινωνηθεί το πρόγραμμα του κόμματος, έχουν ρίξει το βάρος αυτές τις ημέρες στις προτάσεις για το κυκλοφοριακό, με ραδιοφωνικά σποτ και καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα ακολουθήσει αντίστοιχη εκστρατεία για την ενέργεια, με συγκεκριμένες προτάσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους αλλά και έμφαση στον τρόπο με τον οποίο έχει διανεμηθεί ο ενεργειακός χώρος. «Να καταλάβουν οι πολίτες, οι αγρότες, οι μικρομεσαίοι πόσο πιο χαμηλό θα ήταν το κόστος της ενέργειας αν είχε γίνει διαφορετική κατανομή», αναφέρουν.

Παράλληλα με τις κινήσεις για τη στοχευμένη ανάδειξη του προγράμματος, με βάση τα προβλήματα που κυριαρχούν, θα συνεχιστούν οι εξορμήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη στην περιφέρεια. Την Παρασκευή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα επισκεφθεί τη Δράμα.

Συμμαχία Γερουλάνου – Κατρίνη

Την ίδια ώρα, η έντονη κινητικότητα στα εσωκομματικά, αποκαλύπτεται και στις… πίτες. Την ερχόμενη Κυριακή θα βρεθεί στην Ηλεία ο Παύλος Γερουλάνος, για την κοπή πίτας του τοπικού ΠΑΣΟΚ, και όποιος ξέρει τον νομό, καταλαβαίνει ότι πίσω από την πρόσκληση είναι ο Μιχάλης Κατρίνης, καθώς δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί κάποιος στη Νομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ χωρίς την έγκρισή του. Συνεπώς, η πρόσκληση αποκαλύπτει και τη νέα συμμαχία, σύμφωνα με το «Θεωρείο»: αυτή του Κατρίνη με τον Γερουλάνο. Την ίδια ώρα, ο Κατρίνης έδωσε το «παρών» και στην κοπή πίτας της Νάντιας Γιαννακοπούλου στο Περιστέρι.