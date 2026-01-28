Λιακούλη στον Realfm 97,8: Αντίπαλός μας είναι η ΝΔ, το συνέδριο πρέπει να είναι βαθιά πολιτικό – Τι είπε για την πρόταση Δούκα για ψήφισμα

Για την τραγωδία στα Τρίκαλα αλλά και εκείνη με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, μίλησε αρχικά η Ευαγγελία Λιακούλη στον Realfm 97,8 και τους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα.

«Είμαστε χτυπημένοι διπλά, στη Θεσσαλία με το δυστύχημα και τον θάνατο των εργατριών στα Τρίκαλα, και των νέων παιδιών, οπαδών του ΠΑΟΚ που μας έχουν συγκλονίσει. Δύο ιστορίες με μελανό αποτύπωμα στη χώρα. Είμαστε πολύ δύσκολα όλοι μας» είπε αρχικά η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Σχετικά με την τραγωδία στα Τρίκαλα η κα Λιακούλη υποστήριξε ότι «οι συγγενείς διεκδικούν απαντήσεις. Ακόμα δεν υπάρχει πόρισμα, αλλά υπήρξαν μαρτυρικές καταθέσεις που μιλούσαν για παράπονα κάποιων εργατών που έλεγαν ότι μύριζαν για καιρό αέριο, χωρίς να μπορούν ακριβώς να προσδιορίσουν τι. Υπήρχαν όμως και οι ακριβώς αντίθετες καταθέσεις ότι αυτό είναι αποτέλεσμα του δυστυχήματος και δεν προϋπήρχε. Υπάρχουν ειδικοί πραγματογνώμονες στον χώρο που έχουν κληθεί από τις οικογένειες, έχουν γίνει οι συλλήψεις».

Αναφερόμενη στις αρμοδιότητες για τους ελέγχους, η κα Λιακούλη τόνισε ότι «το 2021, επί κ. Χατζηδάκη είχε ψηφιστεί η νομοθεσία για το Σώμα Ελέγχου (ΣΕΠΕ) που έφυγε εντελώς από την εποπτεία του αρμοδίου υπουργείου. Τότε είχαμε εκφράσει τις ενστάσεις μας ότι η Πολιτεία δεν μπορεί να είναι «Πόντιος Πιλάτος», ακόμη και αν τo ονομάζει Ανεξάρτητη Αρχή. Ο νόμος Γεωργιάδη συρρίκνωσε τον συνδικαλισμό μέσα στους χώρους αυτούς, βάζοντας κριτήριο ότι πρέπει να συμφωνεί και ο εργοδότης. Και το τρίτο χτύπημα ήρθε με την κα Κεραμέως και το 13ωρο. Από το 2019 έως το 2025 έχουμε διπλασιασμό των εργατικών δυστυχημάτων. Δεν είναι τίποτα από μόνο του και τίποτα τυχαίο. Θα ψάχνουμε τώρα για δύο μήνες ποιος έκανε τι, όπως στα Τέμπη… Αυτό δείχνει ότι έχουμε ένα κράτος που δεν θέλει σοβαρά να αναλάβει την ευθύνη για την υγιεινή και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας».

Η ίδια πρόσθεσε ότι «θα πρέπει να υπάρχει ο έλεγχος του κράτους πάνω σε τέτοια κορυφαία ζητήματα. Δεν μπορείς να απεμπολείς ευθύνες αποκεντρώνοντας δήθεν αρμοδιότητες».

Για το ΠΑΣΟΚ και την πρόταση Δούκα για ψήφισμα

Η Ευαγγελία Λιακούλη μίλησε για τη δημοσκοπική στασιμότητα του ΠΑΣΟΚ και για το επερχόμενο συνέδριο, σχολιάζοντας ότι «θα ήταν αυτοκαταστροφικό» αν το συνέδριο γινόταν πεδίο εσωκομματικών αντιπαραθέσεων.

«Δεν είναι κανείς ευχαριστημένος με τη δημοσκοπική εικόνα του ΠΑΣΟΚ. Ο ίδιος ο πρόεδρος αναφέρθηκε εκτενώς και ίσως και με μία υπέρβαση σε επίπεδο προέδρου. Δείχνει ότι δεν πείθουμε, ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα στην επικοινωνία μας. Δούλεψαν πολλοί άνθρωποι και πολύ σκληρά, δουλέψαμε πολύ σκληρά για ένα πρόγραμμα που θα πατάει σε κάθε πράγμα. Το γεγονός ότι δεν περνάει προς τα έξω ώστε το ΠΑΣΟΚ να εμφανίζει μία ισχυρή δύναμη, ικανή αυτή τη στιγμή να ανατρέψει τη ΝΔ, είναι ο προβληματισμός που υπάρχει ανάμεσά μας» υποστήριξε η κα Λιακούλη.

Για την πρόταση Δούκα για ψήφισμα ότι δεν θα υπάρξει καμία μετεκλογική συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ, η κα Λιακούλη απάντησε: «Οι θέσεις και οι απόψεις κάθε στελέχους του ΠΑΣΟΚ είναι σεβαστές, αφορούν στον ίδιο. Καταρχάς το ΠΑΣΟΚ έχει διακηρύξει σε όλους τους τόνους ότι αντίπαλός του είναι η ΝΔ. Αυτός είναι ο πόλος που πρέπει να καταλυθεί με δημοκρατική ανατροπή και πολιτικές διαδικασίες. Το συνέδριο είναι μία δυναμική διαδικασία, όπου θα κατατεθούν προτάσεις. Εγώ θέλω να δω την πρόταση που θα καταθέσει ο κ. Δούκας, να δω τις παρατηρήσεις σε σχέση με την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ ή τις συνεργασίες και ποιος είναι ο λόγος που μας δημιουργεί φόβο για την ύπαρξη ενός άλλου σεναρίου».

Η ίδια πρόσθεσε ότι «εγώ αυτό που γνωρίζω, είναι ότι αντίπαλός μας είναι η ΝΔ, η εναλλακτική πρόταση είναι το ΠΑΣΟΚ και το άνοιγμα στην κοινωνία για δημοκρατικό διάλογο και δημοκρατικό μέτωπο απέναντι στη ΝΔ θα δημιουργήσει ένα πλειοψηφικό ρεύμα».

Σύμφωνα με την κα Λιακούλη, «ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει πει καθαρά ότι απορρίπτει οποιαδήποτε συνεργασία με τη ΝΔ. Εγώ θέλω να δω η διαφοροποίηση Δούκα σε ποια σημεία ακριβώς υπάρχει. Θέλω να δω το πολιτικό status της πρότασης, με ποιο σκεπτικό τη φέρνει και ποιος είναι ο κίνδυνος που μπορεί να αντιμετωπίσει η παράταξη. Αυτό κάνει πιο πολιτικό το συνέδριο γιατί όλα αυτά πρέπει να απαντηθούν. Άποψή μου είναι ότι το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι ένα βαθιά πολιτικό συνέδριο και όχι ένα συνέδριο στο οποίο ο καθένας θα επιδείξει την ισχύ του με διάφορους τεχνικούς τρόπους».

Η ίδια πρόσθεσε ότι «στη δική μου οπτική το ΠΑΣΟΚ συζητά με τα υπόλοιπα κόμματα της Κεντροαριστεράς. Στο συνέδριο θα έχουμε και τραπέζια διαλόγου με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις. Δεν βλέπουμε με την ίδια οπτική τον διάλογο. Διαφορετικά τον βλέπει ο ΣΥΡΙΖΑ, διαφορετικά το θέτουμε εμείς. Δεν συζητάμε για την ύπαρξη μίας σύγκλισης κορυφής για να πάμε για κοινή κάθοδο και κοινό ψηφοδέλτιο. Γιατί υπάρχει η απόφαση του προηγούμενου συνεδρίου για αυτόνομη πορεία. Αν τώρα αποφασιστεί κάτι διαφορετικό θα πρέπει να τεθεί και να αποφασιστεί.

Δεν είναι το ζητούμενο μία σύγκλιση κορυφής. Το να μπορέσεις να δημιουργήσεις ένα πλειοψηφικό ρεύμα με τις απόψεις και τις θέσεις σου τότε μπορεί να κάνεις πράγματα».