Λάρισα: «Έσπασαν» τα ισόβια για τον δράστη της γυναικοκτονίας στη Σωτηρίτσα – Σε ψυχιατρείο των φυλακών θα εκτίσει την ποινή του

  • «Έσπασαν» τα ισόβια για τον 57χρονο που δολοφόνησε τη σύζυγό του στη Σωτηρίτσα Αγιάς τον Αύγουστο του 2021, μία γυναικοκτονία που είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη.
  • Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λάρισας αναγνώρισε μειωμένο καταλογισμό στον δράστη και επέβαλε συνολική ποινή κάθειρξης 13 έτη και δύο μήνες, με την έκτιση της ποινής να γίνεται στο ψυχιατρικό τμήμα των φυλακών Κορυδαλλού.
  • Ο εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την αναγνώριση μειωμένου καταλογισμού, τονίζοντας πως «μιλάμε όχι απλά για παθολογική ζήλια αλλά για ζηλοτυπική συμπεριφορά που κατέληξε σε ψύχωση» και ότι ο κατηγορούμενος ήταν σε διαταραγμένη ψυχική κατάσταση.
«Έσπασαν» τα ισόβια για τον 57χρονο, που δολοφόνησε την σύζυγό του σε ταβέρνα στην Σωτηρίτσα Αγιάς τον Αύγουστο του 2021, μία γυναικοκτονία που είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λάρισας αναγνώρισε μειωμένο καταλογισμό στον δράστη και επέβαλε συνολική ποινή κάθειρξης 13 έτη και δύο μήνες και την έκτιση της ποινής στο ψυχιατρικό τμήμα των φυλακών Κορυδαλλού. Σημειώνεται ότι πρωτόδικα ο δράστης είχε καταδικαστεί από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Βόλου σε ισόβια κάθειρξη.

Σύμφωνα με το larissanet, ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση (για την οποία καταδικάστηκε σε κάθειρξη 12 ετών), παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και παράνομη οπλοκατοχή μαχαιριού με το δικαστήριο να απορρίπτει τον ισχυρισμό για τέλεση της πράξης σε βρασμό ψυχικής ορμής.

Η αναγνώριση του μειωμένου καταλογισμού ήταν και η πρόταση του εισαγγελέα της έδρας, ο οποίος στην αγόρευση του στάθηκε στην ψυχική κατάσταση του κατηγορούμενου κατά την τέλεση της πράξης. Ο εισαγγελέας επεσήμανε αρχικά πως η αποδεικτική δυσκολία στην συγκεκριμένη υπόθεση δεν έχει να κάνει με τα πραγματικά περιστατικά αλλά με την ψυχική κατάσταση του κατηγορουμένου αναλύοντας στη συνέχεια τις προϋποθέσεις για την τέλεση της πράξης σε βρασμό ψυχικής ορμής και του καταλογισμού.

Ανέφερε πως το αίτιο που οδήγησε τον κατηγορούμενο στην συγκεκριμένη πράξη είναι βαθύτερο επισημαίνοντας τα έγγραφα των πραγματογνωμόνων ψυχιάτρων που τον εξέτασαν στη φυλακή και κατέγραψαν την ασταθή ψυχική του κατάσταση αλλά και την διάγνωση για την ασθένεια του και την φαρμακευτική αγωγή που ξεκίνησε να λαμβάνει μερικές μέρες πριν από το συμβάν.

«Μιλάμε όχι απλά για παθολογική ζήλια αλλά για ζηλοτυπική συμπεριφορά που κατέληξε σε ψύχωση» τόνισε ο εισαγγελέας προσθέτοντας πως ο κατηγορούμενος ήταν σε διαταραγμένη ψυχική κατάσταση όταν έγινε το έγκλημα και με μια ασθένεια που επηρέασε την κατάσταση. Επεσήμανε παρόλα αυτά ότι ο κατηγορούμενος προετοίμασε την πράξη καθώς είχε στο αμάξι του φυσίγγια και όπλο.

Υπενθυμίζεται πως η γυναικοκτονία είχε λάβει χώρα στις 3 Αυγούστου του 2021 στην οικογενειακή ταβέρνα, όπου εργαζόταν η γυναίκα. Ο κατηγορούμενος την πυροβόλησε επτά φορές, ενώ είχε ηχογραφήσει στο κινητό του την τελευταία συνομιλία που είχε μαζί της αλλά και τους πυροβολισμούς.

