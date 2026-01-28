Τρίκαλα: Το 3D γράφημα της Πυροσβεστικής για την φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

Ένας 3D γράφημα για την φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, έδωσε στη δημοσιότητα η Πυροσβεστική, που πραγματοποίησε τις έρευνες για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά κατά τη διάρκεια της έκτακτης ενημέρωσης που πραγματοποίησε σήμερα ο Διοικητής του ΕΣΚΕΔΙΚ, Υποστράτηγος Αναστάσιος Μιχαλόπουλος, διαπιστώθηκε εκτεταμένη διαρροή προπανιού, που εκτιμάται ότι ήταν πολύμηνη. Τα ανιχνευτικά μέσα κατέγραψαν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις προπανίου, όπως αναφέρθηκε.

«Η σημαντική αυτή διαφυγή προπανίου, μέσω του εδάφους, μετακινήθηκε σε απόσταση περίπου 25 μέτρων και συγκρατήθηκε σε υπόγειο χώρο, όπου, με την παρουσία σπινθηρισμού που προκλήθηκε από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης, οδήγησε σε έκρηξη», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν συλληφθεί τρία άτομα, που οδηγήθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης (28/1) ενώπιον του εισαγγελέα.

Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της εταιρείας, τον τεχνικό ασφαλείας και τον υπεύθυνο βάρδιας, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την φονική έκρηξη. Κατηγορούνται για πράξεις και παραλείψεις, σχετικές με αδικήματα που αφορούν ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή, εμπρησμό και έκρηξη.

Τα ευρήματα:

Δεξαμενές προπανίου

Διαρροή στα 80 εκ. κάτω από το έδαφος

Καθοδική μετακίνηση υγραερίου προπανίου λόγω κλίσης μέσα από το έδαφος

Το εκρηκτικό μείγμα προπανίου που συγκεντρώθηκε στον υπόγειο χώρο αναφλέγεται λόγω σπινθήρα

Δείτε το βίντεο της Πυροσβεστικής: