Αποστάσεις Γεραπετρίτη από τις αναφορές Λαζαρίδη για «γκριζάρισμα του Αιγαίου»: «Το ιδεολόγημα της Τουρκίας δεν έχει καμία απολύτως βάση και νομικό επιχείρημα»

Για τα όσα ειπώθηκαν στη Βουλή σχετικά με τα Ίμια και τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο, τοποθετήθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, παίρνοντας αποστάσεις από τις αναφορές του Μακάριου Λαζαρίδη.

«Το ιδεολόγημα της Τουρκίας περί γκρίζων ζωνών είναι απολύτως ανυπόστατο. Δεν έχει καμία απολύτως βάση και νομικό επιχείρημα» ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Η πάγια εθνική μας θέση είναι ότι το διεθνές δίκαιο έχει ξεκάθαρη τοποθέτηση. Δεν συζητούμε κανένα ζήτημα εθνικής κυριαρχίας. Καμία κυβέρνηση, κανένας Υπουργός δεν πρόκειται να αποστεί από τη βασική αυτή θέση. Η Ελλάδα μεγαλώνει το διεθνές της αποτύπωμα, θωρακίζεται από κάθε τυχόν επιβουλή και γι’ αυτό το λόγο θεωρώ ότι είναι σημαντικό από κοινού όλοι να εργαστούμε πάνω στην κατεύθυνση αυτή χωρίς εσωστρέφεια και με το βλέμμα στην ενίσχυση της χώρας μας» συμπλήρωσε.

ΠΑΣΟΚ: Μετά τη σαφή αποδοκιμασία από τον ΥΠΕΞ, ο Πρωθυπουργός οφείλει να απομακρύνει τον κ. Λαζαρίδη

«Οι διχαστικές και εθνικά επικίνδυνες δηλώσεις του κ. Μακάριου Λαζαρίδη σήμερα στη Βουλή, αναπαράγουν, όχι μόνο ακροδεξιά ρητορική, αλλά την ίδια την προπαγάνδα και τις παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του.

Τονίζει ότι «μετά τη σαφή αποδοκιμασία από τον Υπουργό Εξωτερικών, ο Πρωθυπουργός οφείλει να απομακρύνει τον κ. Μακάριο Λαζαρίδη από τη θέση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του κόμματός του».

«Εκτός, φυσικά, αν συμφωνεί με εκείνον», προσθέτει.

