Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews.

Οι «μαμάδες» σάλτσες της γαλλικής κουζίνας έχουν ιστορία, χαρακτήρα και… πολλές κόρες. Στο τεύχος Φεβρουαρίου βουτάμε στην Εσπανιόλ: τη σκούρα, βελούδινη βάση της haute cuisine. Από την demi-glace μέχρι τη chasseur, ανακαλύπτουμε πώς μια σάλτσα γεννά αμέτρητες γεύσεις και πιάτα, όπως το φιλέτο μοσχαριού με madeira sauce και το canard à l’orange με sauce bigarade. Ένα ταξίδι γεμάτο βάθος, τεχνική και καθαρή απόλαυση.

Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στο περιοδικό real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews.