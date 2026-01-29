Το πανό των φιλάθλων του ΠΑΟΚ για τα 7 αδέλφια τους στην άδεια εξέδρα του “Groupama Stadium”

Η τραγωδία στη Ρουμανία με τον χαμό των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ σε τροχαίο δυστύχημα στην Ρουμανία έχει βυθίσει στο πένθος ολόκληρη την ελληνική κοινωνία.

Η “ασπρόμαυρη” ΠΑΕ ζήτησε άμεσα από την UEFA την αναβολή της αναμέτρησης, κάτι που όμως δεν έγινε δεκτό. Σε μια ένδειξη συμπαράστασης όλοι οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που είχαν προμηθευτεί εισιτήρια και ταξίδευαν για το ματς αποφάσισαν να μην παρευρεθούν στην εξέδρα του “Groupama Stadium”. Στην θέση που θα βρίσκονταν οι φίλοι των “ασπρόμαυρων” τοποθετήθηκε ένα πανό για να τιμήσει τη μνήμη των επτά αδικοχαμένων οπαδών.

«Καλό παράδεισο αδέλφια», γράφει το πανό των φίλων του ΠΑΟΚ, στην κερκίδα που θα φιλοξενούσε τους οπαδούς του Δικεφάλου.

Πανό συμπαράστασης σήκωσαν και οι φίλαθλοι της Λυών. «Ο πόνος δεν έχει χρώματα. Αναπαυθείτε εν ειρήνη» γράφει το πανό των Γάλλων.