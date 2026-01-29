«Αδέλφια ζείτε»: Ράγισαν καρδιές στην Τούμπα για τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ – Με δάκρυα, καπνογόνα και συνθήματα το συγκλονιστικό «αντίο» – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Στο γήπεδο της αγαπημένης τους ομάδας, την Τούμπα, οδηγήθηκαν την Πέμπτη με μηχανοκίνητη πορεία οι σοροί των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο τροχαίο έξω από την Τιμισοάρα της Ρουμανίας.

Οι σοροί τους επαναπατρίστηκαν με C-130 από το αεροδρόμιο της Τιμισοάρα, το οποίο προσγειώθηκε λίγο μετά τις 18:00 στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, όπου ανέμεναν συγγενείς και φίλαθλοι.

Λίγο πριν από τις 19:00, ξεκίνησε η αυτοκινητοπομπή των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, που συνόδευσαν τις 7 σορούς προς το γήπεδο της Τούμπας, μέσω της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας, της οδού Βούλγαρη, της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή και της οδού Κλεάνθους.

Με κόρνες και συνθήματα διέσχισαν τους κεντρικούς δρόμους, δημιουργώντας πομπή μήκους δύο χιλιομέτρων, ενώ άντρες της Τροχαίας ρύθμιζαν την κυκλοφορία.

Βουβός πόνος στην Τούμπα

Βουβός ήταν ο πόνος σε όλο το γήπεδο της Τούμπας, όπου δακρυσμένοι φίλαθλοι υποδέχτηκαν την αυτοκινητοπομπή και τις επτά σορούς. Φίλαθλοι άναψαν πυρσούς για να τους υποδεχτούν την ώρα που έφτασαν στο γήπεδο, ενώ φώναζαν «Αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε». Η νύχτα έγινε μέρα έξω από το γήπεδο, όπου περίσσεψε η συγκίνηση και ο πόνος.

Η σπαρακτική ανάρτηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ – «Οι ψυχές θα μείνουν για πάντα εδώ…»

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση μετά την επιστροφή των σορών των επτά αδικοχαμένων φιλάθλων του στην Τούμπα.

«Οι ψυχές θα μείνουν για πάντα εδώ…

ΕΜΕΙΣ ΜΑΖΙ, ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ…»

Ράγισαν καρδιές στο τρισάγιο στην Τιμισοάρα

Το C-130 έφτασε στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα, στη Ρουμανία, παρέλαβε τις σορούς των 7 αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ και αναχώρησε στις 4.30 για την Θεσσαλονίκη. Στον χώρο του αεροδρομίου της Τιμισοάρα εκτυλίχθηκαν συγκινητικές στιγμές, καθώς τελέστηκε τρισάγιο στη μνήμη των θυμάτων, πριν το C-130 αναχωρήσει για την Θεσσαλονίκη.

Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύονται στο «Παπαγεωργίου» οι 2 οπαδοί του ΠΑΟΚ – Τα νεότερα για την υγεία τους

Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύονται στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης οι δύο από τους τρεις τραυματίες του πολύνεκρου τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ. Οι τραυματίες, ηλικίας 20 και 28 ετών υποβάλλονται σε εξετάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 20χρονος φέρει τραύμα στο κεφάλι και νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική.

Ελαφρύτερα τραυματισμένος είναι ο 28χρονος ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε να πάρει εξιτήριο για να βρεθεί στις κηδείες των οπαδών της αγαπημένης του ομάδας. Οι γιατροί, ωστόσο, δεν του το επέτρεψαν και νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους στη χειρουργική κλινική.

Υπενθυμίζεται ότι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με το σκάφος αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ από την Τιμοσοάρα της Ρουμανίας στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, το μεσημέρι της Πέμπτης (29/1). Στη συνέχεια με δύο κινητές ιατρικές μονάδες του ΕΚΑΒ διακομίστηκαν «Παπαγεωργίου».

Ο τρίτος τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ υποβλήθηκε σε εγχείρηση στο νοσοκομείο της Τιμοσοάρα και η αεροδιακομιδή του θα πραγματοποιηθεί μόλις αυτό καταστεί ιατρικά εφικτό.

Παράλληλα, ανάρτηση για την κλινική κατάσταση των δύο τραυματιών έκανε και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης