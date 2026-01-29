Ύπνος: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα αβοκάντο κάθε μέρα, σύμφωνα με ειδικούς

Σύνοψη από το

  • Σύμφωνα με μελέτη του 2025, η καθημερινή κατανάλωση ενός αβοκάντο για έξι μήνες συνδέθηκε με καλύτερο ύπνο, βελτιωμένη χοληστερίνη και υψηλότερη ποιότητα διατροφής.
  • Τα αβοκάντο είναι πλούσια σε «καλά» μονοακόρεστα λιπαρά και φυτικές ίνες, συμβάλλοντας ενεργά στη μείωση της «κακής» χοληστερίνης (LDL) και στην προστασία της καρδιάς.
  • Πέρα από τα καρδιαγγειακά οφέλη, η ποιότητα και η διάρκεια του ύπνου βελτιώθηκαν σημαντικά στους συμμετέχοντες μελέτης, καθώς το αβοκάντο περιέχει θρεπτικά συστατικά όπως μαγνήσιο και κάλιο που υποστηρίζουν τον ύπνο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Ύπνος: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα αβοκάντο κάθε μέρα, σύμφωνα με ειδικούς
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Τα αβοκάντο περιέχουν υγιεινά λιπαρά και φυτικές ίνες που μπορούν να βελτιώσουν τα επίπεδα της χοληστερίνης, καθώς και θρεπτικά συστατικά που ενισχύουν την ποιότητα του ύπνου σας. Σύμφωνα με μελέτη του 2025, η καθημερινή κατανάλωση ενός αβοκάντο για έξι μήνες συνδέθηκε με καλύτερο ύπνο, βελτιωμένη χοληστερίνη και υψηλότερη ποιότητα διατροφής.

Ύπνος: Τι συμβαίνει όταν τρώτε δύο ακτινίδια πριν κοιμηθείτε, σύμφωνα με μελέτη

Πώς το αβοκάντο μειώνει την χοληστερίνη και προστατεύει την καρδιά

Το αβοκάντο συμβάλλει ενεργά στη μείωση της χοληστερίνης με τους εξής τρόπους:

  • Πηγή μονοακόρεστων λιπαρών: Τα αβοκάντο είναι πλούσια σε «καλά» μονοακόρεστα λιπαρά. Μελέτες δείχνουν ότι η κατανάλωσή τους, ειδικά όταν αντικαθιστούν κορεσμένα λιπαρά όπως το βούτυρο και το τυρί, μειώνει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων.
  • Υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες: Ένα αβοκάντο προσφέρει 10 γραμμάρια φυτικών ινών. Οι διαλυτές ίνες του αβοκάντο σχηματίζουν μια γέλη στο λεπτό έντερο που δεσμεύει τα χολικά οξέα και την «κακή» χοληστερίνη (LDL), βοηθώντας στην αποβολή τους από τον οργανισμό, σύμφωνα με την Judy Simon, MS, RDN, FAND, κλινική διαιτολόγο-διατροφολόγο στο UW Medical Center.
  • Πρόληψη καρδιαγγειακών προβλημάτων: Η υπερβολική συσσώρευση της LDL χοληστερίνης στις αρτηρίες μπορεί να οδηγήσει σε πόνο στο στήθος ή ακόμη και σε καρδιακή προσβολή.

Σημείωση: Η αντικατάσταση των ζωικών λιπαρών με φυτικά λιπαρά από αβοκάντο είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά βήματα για τη θωράκιση της υγείας της καρδιάς.

Τι συμβαίνει στο σώμα σας όταν τρώτε αβοκάντο κάθε μέρα

Μπορεί το αβοκάντο να βελτιώσει τον ύπνο σας;

Η ποιότητα και η διάρκεια του ύπνου βελτιώθηκαν σημαντικά στους συμμετέχοντες μελέτης που κατανάλωναν ένα αβοκάντο καθημερινά.

Σύμφωνα με τον Dr. John Saito, εκπρόσωπο της Αμερικανικής Ακαδημίας Ιατρικής Ύπνου (American Academy of Sleep Medicine), το γεγονός ότι τα οφέλη στον ύπνο προέκυψαν ως δευτερεύοντα ευρήματα σε μια κλινική δοκιμή για την καρδιαγγειακή υγεία, καθιστά τα αποτελέσματα ακόμη πιο αξιόπιστα.

Αν και τα αβοκάντο δεν θεωρούνται βοηθήματα ύπνου, περιέχουν θρεπτικά συστατικά που υποστηρίζουν τον ύπνο, όπως:

  • Μαγνήσιο
  • Κάλιο
  • Υγιεινά Λιπαρά

«Η κατανάλωση ισορροπημένων γευμάτων που συνδυάζουν καλά λιπαρά, σύνθετους υδατάνθρακες και πρωτεΐνες βοηθά στην υποστήριξη του κιρκάδιου ρυθμού (του βιολογικού μας ρολογιού)», εξήγησε ο Saito.

Τι συμβαίνει στο σώμα όταν τρώτε ένα αβοκάντο κάθε μέρα

Μια εξάμηνη μελέτη, χρηματοδοτούμενη από το Avocado Nutrition Center, εξέτασε 969 ενήλικες στις ΗΠΑ με κοιλιακή παχυσαρκία, οι οποίοι συνήθως κατανάλωναν το πολύ δύο αβοκάντο τον μήνα. Τα ευρήματα ρίχνουν φως στα πραγματικά οφέλη του αβοκάντο στην υγεία μας.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες:

  • Η πρώτη ομάδα κατανάλωνε ένα αβοκάντο καθημερινά.
  • Η δεύτερη ομάδα συνέχισε τη συνήθη διατροφή της (έως δύο αβοκάντο τον μήνα).

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν το σκορ Life’s Essential 8 της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας για να μετρήσουν την καρδιαγγειακή υγεία, αξιολογώντας παράγοντες όπως η διατροφή, η φυσική δραστηριότητα και η ποιότητα ύπνου.

Αν και η καθημερινή κατανάλωση αβοκάντο δεν ανέβασε το συνολικό σκορ καρδιακής υγείας, παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση στην ποιότητα της διατροφής, στον ύπνο και στα επίπεδα λιπιδίων στο αίμα.

«Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι απαιτούνται μεγάλες βελτιώσεις στα περισσότερα συστατικά της καρδιαγγειακής υγείας για να υπάρξουν ανιχνεύσιμες αλλαγές στο δείκτη Life’s Essential 8», δήλωσε η Janhavi Damani, επικεφαλής ερευνήτρια στο Penn State University.

Πώς να εντάξετε το αβοκάντο σε μια ισορροπημένη διατροφή

Το αβοκάντο αποτελεί μια εξαιρετική πηγή φυτικών ινών που υποστηρίζει τον ύπνο. Ωστόσο, δεν είναι κατάλληλο για όλους.

Πότε πρέπει να το αποφεύγετε

Σύμφωνα με την Jamie Mok, διαιτολόγο και εκπρόσωπο της Ακαδημίας Διατροφής και Διαιτολογίας, το αβοκάντο ίσως δεν ωφελεί άτομα που:

  • Έχουν αλλεργία στο αβοκάντο.
  • Ακολουθούν δίαιτα χαμηλού καλίου.
  • Ακολουθούν διατροφή χαμηλής περιεκτικότητας σε FODMAP.
  • Βρίσκονται σε δίαιτα πολύ χαμηλών λιπαρών υπό ιατρική επίβλεψη.

Εναλλακτικές λύσεις

Αν το αβοκάντο δεν είναι του γούστου σας, η Mok προτείνει τροφές με παρόμοια οφέλη (ειδικά για τον ύπνο), όπως τα καρύδια, ο χυμός από βύσσινο, τα λιπαρά ψάρια (π.χ. σολομός) και ορισμένα φυτικά αφεψήματα.

Αν θέλετε να προσθέσετε περισσότερο αβοκάντο στο μενού σας, δοκιμάστε το σε:

  • Dressings για σαλάτες.
  • Αυγά (ποσέ ή ομελέτα).
  • Smoothies για κρεμώδη υφή.
  • Σάντουιτς αντί για μαγιονέζα ή βούτυρο.

«Δεν πιστεύω ότι μια μόνο τροφή μπορεί να αλλάξει τα πάντα», επισημαίνει η Simon. Η σταδιακή και σταθερή αλλαγή στον τρόπο ζωής είναι το “κλειδί” για την καρδιαγγειακή υγεία.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αϋπνία: Το hack με το απόλυτο σκοτάδι στο ντους που βοηθάει στον ύπνο, σύμφωνα με ειδικούς

ΕΣΥ: Σύγχρονη Παιδιατρική Κλινική στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο»

Κτηματολόγιο: Ολοκληρώθηκε σε Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα

Χρηματιστήριο: Πτώση 0,54% – Στα 642,27 εκατομμύρια ευρώ ο τζίρος

Anthropic: Θα αναπτύξει AI βοηθό για την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου

Τεστ προσωπικότητας: Ποια είναι η κρυμμένη σας δύναμη – Αισιοδοξία, σοφία ή σύνδεση; Διαλέξετε ένα φύλλο και ανακαλύψτε τη
περισσότερα
17:56 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

ΕΟΔΥ: 649 νέες εισαγωγές και 12 θάνατοι από γρίπη την τελευταία εβδομάδα 

Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα, παρά τη μικρή μείωση που παρ...
06:00 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Ξηρά και σκασμένα χέρια: Τα 3 συστατικά που χρειάζεστε για άμεση ανακούφιση, σύμφωνα με ειδικούς

Αν και η ξηροδερμία μπορεί να εμφανιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ο χειμώνας είνα...
00:12 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Σε έξαρση η γρίπη: Ένα στα δύο παιδιά που χάνει τη ζωή του αντιμετωπίζει υποκείμενο νόσημα – Εμβολιασμό συνιστούν οι ειδικοί

Με σοβαρές επιπλοκές από τη γρίπη νοσηλεύονται διασωληνωμένα στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Α...
22:00 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Ύπνος: Το βραδινό σνακ που μπορεί να σας κρατήσει ξύπνιους – Υγιεινές εναλλακτικές για ποιοτική ξεκούραση

Πολλοί άνθρωποι αναζητούν ένα σνακ ή γλυκό πριν ξαπλώσουν για ύπνο, με τους ειδικούς να εξηγού...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι