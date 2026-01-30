Ρουμανία: Προκαταρκτική εξέταση και τοξικολογικές εξετάσεις για το τροχαίο δυστύχημα με 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ

  • Σε εξέλιξη είναι προκαταρκτική έρευνα για την διάπραξη των αδικημάτων της σωματικής βλάβης από αμέλεια, και της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, στη Ρουμανία, έπειτα από το τραγικό τροχαίο δυστύχημα με επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ.
  • Για την υπόθεση συντάχθηκε έκθεση τοξικολογικής ανάλυσης από την IML Timişoara, προκειμένου να διαπιστωθεί η παρουσία ψυχοδραστικών ουσιών στο αίμα, όσον αφορά στον οδηγό του οχήματος.
  • Το αποτέλεσμα της τοξικολογικής ανάλυσης επιβεβαίωσε την παρουσία δύο ψυχοδραστικών ουσιών στο αίμα, κάνναβης και κοκαΐνης. Επιβεβαιώθηκε επίσης η παρουσία αλκοόλ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ρουμανία: Προκαταρκτική εξέταση και τοξικολογικές εξετάσεις για το τροχαίο δυστύχημα με 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ

Σε εξέλιξη είναι προκαταρκτική έρευνα για την διάπραξη των αδικημάτων της σωματικής βλάβης από αμέλεια, και της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, στη Ρουμανία, έπειτα από το τραγικό τροχαίο δυστύχημα με επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ, σύμφωνα με όσα δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Εισαγγελίας του Λουγκόζ, Μπέρθα Σερένα Κονσταντινέσκου.

Συγκεκριμένα ανέφερε, σύμφωνα με το ρουμανικό Μέσο news.ro: «Για την υπόθεση συντάχθηκε έκθεση τοξικολογικής ανάλυσης από την IML Timişoara (σ.σ. Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής της Τιμισοάρα), προκειμένου να διαπιστωθεί η παρουσία ψυχοδραστικών ουσιών στο αίμα, όσον αφορά στον οδηγό του οχήματος».

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της Εισαγγελίας του Λουγκόζ, «το αποτέλεσμά της επιβεβαίωσε την παρουσία δύο ψυχοδραστικών ουσιών στο αίμα, κάνναβης και κοκαΐνης. Επιβεβαιώθηκε επίσης η παρουσία αλκοόλ».

Παράλληλα, εντοπίστηκαν δύο πακέτα που πιθανολογείται ότι περιείχαν ψυχοδραστικές ουσίες, ωστόσο, όπως διευκρίνισε η ίδια, «δεν διαθέτουμε ακόμη τα επίσημα αποτελέσματα ως προς αυτό».

10:19 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

