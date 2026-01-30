Θεσσαλονίκη: Άγρια επίθεση σε οικογένεια με αιχμηρά αντικείμενα και σιδηρογροθιά

  • Άγρια επίθεση φέρεται πως δέχθηκαν ένας πατέρας με τους δύο γιους του, σε περιοχή της Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.
  • Οι δράστες επιτέθηκαν στα θύματα με αιχμηρά αντικείμενα και σιδηρογροθιά. Το περιστατικό εξιχνιάστηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Θέρμης.
  • Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τριών 22χρονων ανδρών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη.
Θεσσαλονίκη: Άγρια επίθεση σε οικογένεια με αιχμηρά αντικείμενα και σιδηρογροθιά

Την εξιχνίαση περιστατικού επίθεσης που είχε σημειωθεί τον περυσινό Απρίλιο στο Φράγμα της Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη, με θύματα 54χρονο και τους δύο γιους του, 28 και 31 ετών, αντίστοιχα, ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Για την επίθεση, που έγινε με σιδηρογροθιές και αιχμηρό αντικείμενο, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τριών εκ των συνολικά οκτώ εμπλεκόμενων προσώπων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας, τα άτομα που ταυτοποιήθηκαν είναι 22 ετών, σήμερα, και εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Οι έρευνες για τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους συνεχίζονται από το Αστυνομικό Τμήμα Θέρμης.

10:49 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

