GNTM: Επιστρέφει την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου στις 21:00

Greece’s Next Top Model, το πιο αγαπημένο fashion project επιστρέφει στο Star και δεν μιλάμε απλώς για μια νέα σεζόν, μιλάμε για μια νέα εποχή.

Ό,τι ήξερες για το GNTM… ξαναγράφεται! Γιατί έρχεται εντελώς ανανεωμένο, πιο σύγχρονο από ποτέ, γεμάτο glamour, ομορφιά και νέα πρόσωπα, που φέρνουν φρέσκια ενέργεια και καινούρια ματιά.

Φέτος, το GNTM μετατρέπεται σε έναν ζωντανό, εξελισσόμενο χώρο μόδας. Το σκηνικό ανανεώνεται πλήρως, φιλοξενώντας δοκιμασίες και δράσεις με διαφορετική αισθητική αλλά και θεματικές. Το concept γίνεται πιο απαιτητικό, η εικόνα πιο μοντέρνα και η εμπειρία των παικτών πιο ουσιαστική.

Σε πλήρη ανατροπή όσων ξέραμε μέχρι σήμερα, το GNTM της νέας εποχής φέρνει μια τριμελή επιτροπή, που εκπροσωπεί διαφορετικές γενιές, οπτικές και εμπειρία στον χώρο της μόδας.

Η βαθιά γνώση, η αισθητική και η ενέργεια των τριών κριτών δημιουργούν τη βάση για έναν απολαυστικό, δυναμικό και ουσιαστικό διάλογο. Καθένας διατηρεί την ξεχωριστή, δυνατή του προσωπικότητα – αλλά όλοι μιλούν την ίδια γλώσσα: τη γλώσσα της μόδας.

Λάκης Γαβαλάς – Fashion Expert

Icon και θρύλος της ελληνικής μόδας. Ο Λάκης Γαβαλάς έχει αφήσει το στίγμα του ως σχεδιαστής, επιχειρηματίας και fashion visionary.

Ξεχωρίζει για το χιούμορ, την ανεξάντλητη ενέργεια και την αυθεντική του άποψη για το στιλ.

Έρχεται στο GNTM με τον ρόλο που του ταιριάζει απόλυτα: ως ο ειδικός που λέει πάντα τη γνώμη του χωρίς φίλτρα και στηρίζει με πάθος κάθε δημιουργική πρόταση.

Άγγελος Μπράτης – Σχεδιαστής Μόδας

Ο γνωστός και αγαπημένος σχεδιαστής μόδας, επιστρέφει στο GNTM με τη γνωστή υψηλή του αισθητική, το γλυκό του χιούμορ και την αγάπη του για το καλοραμμένο ρούχο.

Mε διαδρομή που ξεκινά από το Παρίσι και φτάνει στις μεγαλύτερες ελληνικές και διεθνείς πασαρέλες, ο Άγγελος επιστρέφει για να βοηθήσει μέσα από την εμπειρία του τους διαγωνιζόμενους να ανακαλύψουν και να εξελίξουν τη μοναδική τους ταυτότητα.

Έντι Γαβριηλίδης – Fashion Consultant

Ο Έντι, μόλις 36 ετών, ζει και εργάζεται στο Λονδίνο, όπου έχει ιδρύσει δική του εταιρεία, που συνεργάζεται με διεθνείς οίκους και designers στον σχεδιασμό και την παραγωγή ενδυμάτων.

Έχει συνεργαστεί με οίκους όπως ο Alexander McQueen και Tom Ford, αλλά και με προσωπικότητες όπως οι Lady Gaga, Lindsay Lohan, Amber Le Bon, Τόνια Σωτηροπούλου και Αθηνά Οικονομάκου.

Ο Έντι εκπροσωπεί τη νέα γενιά της διεθνούς μόδας και έρχεται να προσθέσει το σύγχρονο, global perspective στην επιτροπή του νέου GNTM.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες του GNTM, αναλαμβάνει ξανά τον ρόλο της Creative Director για να… ξαναγράψει την ιστορία από την αρχή με τα ανατρεπτικά της concept.

Με τον εκρηκτικό της χαρακτήρα, το ακαταμάχητο ταμπεραμέντο και την ασταμάτητη ενέργειά της, φέρνει μπροστά και πίσω από τις κάμερες το μεγάλο πάθος της για τη μόδα, επιμελούμενη καλλιτεχνικά κάθε challenge και φωτογράφιση με μια εντελώς φρέσκια δυναμική και οπτική.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου επιστρέφει στο GNTM ως Competition Director & Model Mentor, αναλαμβάνοντας έναν πολυδιάστατο ρόλο, τόσο σε κάθε στιγμή δράσης του διαγωνισμού όσο και στη λήψη των τελικών αποφάσεων.

Θα στηρίζει και θα συμβουλεύει τα μοντέλα, κουβαλώντας την πραγματική εμπειρία του modeling και την αυτοπεποίθηση μιας γυναίκας που έχει «περάσει από τη θέση τους», δίνοντας στην έννοια του mentoring μια διαφορετική, δική της διάσταση.

Θα είναι δίπλα στους διαγωνιζόμενους συνεχώς, προσφέροντας καθοδήγηση σε κάθε επίπεδο, απευθυνόμενη ως μοντέλο προς μοντέλα, με στόχο να βγουν έτοιμοι επαγγελματίες στην αγορά εργασίας.

Η συμβολή της θα είναι κομβική ως προς την εξέλιξη του διαγωνισμού, καθώς θα έχει σημαντικό μερίδιο στην λήψη των τελικών αποφάσεων της κριτικής επιτροπής στο πλατό.

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου στις 21:00 η πολυαναμενόμενη, εκρηκτική πρεμιέρα του GNTM 2025 με την 1η audition και πολλές εκπλήξεις!

Δείτε εδώ το trailer της πρεμιέρας GNTM 2025:

Ο νικητής ή η νικήτρια του GNTM 2025 θα κερδίσει: