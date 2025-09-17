Πάτρα: 68χρονος εντοπίστηκε νεκρός μπροστά στην πόρτα του σπιτιού του – Τι εξετάζουν οι Αρχές

Τραγωδία την Τετάρτη (17/09/2025) στην Πάτρα, καθώς ένας 68χρονος βρέθηκε νεκρός έξω από το σπίτι του. Το σώμα του εντόπισε μπροστά στην πόρτα της οικίας του ένα φιλικό του πρόσωπο, το οποίο ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ, στην οδό Αρέθα. Κατά την αυτοψία που πραγματοποίησαν οι Αρχές, βρέθηκαν κηλίδες αίματος, οι οποίες – σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία – φαίνεται να προκλήθηκαν από την πτώση του άνδρα στο έδαφος.

Η ΕΛ.ΑΣ. απέκλεισε από την πρώτη στιγμή το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του 68χρονου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία – νεκροτομή που θα διενεργήσει η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.