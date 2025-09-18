Θεσσαλονίκη: Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε 72χρονη λουόμενη στην παραλία Βρασνών

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΚΑΒ

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε το πρωί 72χρονη υπήκοος Σερβίας από την παραλία Βρασνών Θεσσαλονίκης.

Αμέσως στο σημείο μετέβησαν στελέχη Λιμενικού Σώματος και ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ. Στην 72χρονη αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από εθελοντές διασώστες και το πλήρωμα του ασθενοφόρου με τη μέθοδο καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ).

Η 72χρονη στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Νέας Μάδυτου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Σταυρού του Λιμεναρχείου Ιερισσού που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

