Πακιστάν – Σαουδική Αραβία: Οι δύο χώρες υπέγραψαν σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας

Η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, το οποίο διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο, υπέγραψαν σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τις σχέσεις τους.

Πακιστάν: Πέντε νεκροί από ανατροπή πλοιαρίου που απομάκρυνε πληγέντες από τις πλημμύρες στο Παντζάμπ

Η ανακοίνωση του γραφείου του πακιστανού πρωθυπουργού αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η συμφωνία «αντικατοπτρίζει την κοινή δέσμευση των δύο χωρών να ενισχύσουν την ασφάλειά τους και να συμβάλουν στην επίτευξη ασφάλειας και ειρήνης στη περιοχή τους και στον κόσμο».

Επισημαίνοντας πως αποσκοπεί σε περαιτέρω ανάπτυξη της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ισλαμαμπάντ και Ριάντ και στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος έναντι οποιασδήποτε μορφής επιθετικότητας, υπογραμμίζεται πως η συμφωνία προβλέπει ότι ενδεχόμενη επίθεση εναντίον είτε του Πακιστάν είτε της Σαουδικής Αραβίας «θα θεωρείται επίθεση εναντίον και των δύο χωρών».

ΠΗΓΕΣ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

