FED: Μείωσε τα επιτόκια κατά 0,25% για πρώτη φορά φέτος

Enikos Newsroom

οικονομία

FED: Μείωσε τα επιτόκια κατά 0,25% για πρώτη φορά φέτος

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (FED) μείωσε το βασικό της επιτόκιο κατά ένα τέταρτο της μονάδας την Τετάρτη και προέβλεψε ότι θα το κάνει άλλες δύο φορές φέτος, καθώς αυξάνεται η ανησυχία της αμερικανικής  Κεντρικής Τράπεζας για την υγεία της αγοράς εργασίας της χώρας.

Η κίνηση αυτή είναι η πρώτη μείωση της Fed από τον Δεκέμβριο. Κατόπιν αυτής το βραχυπρόθεσμο επιτόκιό της μειώθηκε σε περίπου 4,1%, από 4,3%. Οι αξιωματούχοι της Fed, με επικεφαλής τον πρόεδρο Τζερόμ Πάουελ, είχαν διατηρήσει το επιτόκιό τους αμετάβλητο φέτος, καθώς αξιολογούσαν τον αντίκτυπο των δασμών, της αυστηρότερης επιβολής της μετανάστευσης και άλλων πολιτικών της κυβέρνησης Τραμπ στον πληθωρισμό και την οικονομία.

Ωστόσο, το επίκεντρο της κεντρικής τράπεζας μετατοπίστηκε γρήγορα από τον πληθωρισμό, ο οποίος παραμένει ελαφρώς πάνω από τον στόχο του 2%, στην απασχόληση, καθώς οι προσλήψεις έχουν σχεδόν σταματήσει τους τελευταίους μήνες και το ποσοστό ανεργίας αυξάνεται.

Τα χαμηλότερα επιτόκια θα μπορούσαν να μειώσουν το κόστος δανεισμού για ενυπόθηκα δάνεια, δάνεια αυτοκινήτων και επιχειρηματικά δάνεια και να ενισχύσουν την ανάπτυξη και τις προσλήψεις.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι είναι ο «καθαρισμός του εγκεφάλου» στον ύπνο – Πώς μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για άνοια;

Ιδιοπαθής Πνευμονική Ίνωση: Συμπτώματα, διάγνωση και θεραπείες που καθυστερούν την εξέλιξη της νόσου

ΗΠΑ: Μείωσε τα επιτόκια η FED – Προβλέπει ακόμα δύο μειώσεις

Συντάξεις χηρείας: Τι δήλωσε η Εκπρόσωπος Τύπου του e-ΕΦΚΑ σχετικά με τα σενάρια περί περικοπών

Meta: Παρουσιάζει νέα έξυπνα γυαλιά αυτήν την εβδομάδα

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
13:58 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Στουρνάρας: Η Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα σταθερότητας και ανθεκτικότητας

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος,Γιάννης Στουρνάρας  τάχθηκε υπέρ της πρόωρης αποπληρωμής ...
10:06 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Φορολογικές δηλώσεις: Ποιοι λαμβάνουν ραβασάκια με φόρο κατ’ αποκοπή από την ΑΑΔΕ

Χιλιάδες ειδοποιητήρια με φόρο κατ΄αποκοπή ταχυδρομεί αυτές τις ημέρες η ΑΑΔΕ σε φορολογούμενο...
08:43 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Κως: Φοροδιαφυγή σε 3 από τα 4 ημερόπλοια – Ελεγκτές της ΑΑΔΕ παρίσταναν τους τουρίστες

Τρία στα τέσσερα ημερόπλοια στην Κω φοροδιέφυγαν καθώς δεν έκοψαν απόδειξη, όπως αυτό προέκυψε...
08:23 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Συνεχίζεται το ράλι στις τιμές των ενοικίων: Παραδείγματα για το κόστος σε 4 περιοχές, τι εκτιμά η αγορά – Θα δώσει λύση η Κοινωνική Αντιπαροχή;

Σε υψηλά επίπεδα φαίνεται πως θα παραμείνουν και το επόμενο διάστημα οι τιμές των ενοικίων  γι...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος