Αναρωτιέται αν είναι φρικτή μητέρα επειδή αφήνει το παιδί της να σταματήσει μόνο του να κλαίει – «Δεν ξέρω τι να κάνω, έχω εξαντληθεί»

Μία μητέρα, έγραψε σε ένα σχετικό φόρουμ για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει με τον ύπνο του παιδιού της. Έκανε την ανάρτηση προκειμένου να ζητήσει τις συμβουλές από άλλες μητέρες, ιδιαίτερα για τη μέθοδο “του κλάματος”, όπου ο γονέας παρεμβαίνει περιορισμένα, αφήνοντας ουσιαστικά το παιδί να εκτονωθεί και να σταματήσει να κλαίει σταδιακά.

Η γυναίκα που έκανε την ανάρτηση (Ο.Π.) στο Reddit, εξηγεί ότι ο 7 μηνών γιος της, δεν κοιμάται. Είναι το δεύτερο παιδί της, ενώ η μεγάλη κόρη της, δεν είχε ποτέ πρόβλημα με τον ύπνο.

Το θέμα αυτό ωστόσο, έχει αρχίσει να επηρεάζει την ψυχική της υγεία – ποτέ δεν ήταν τόσο άσχημα. Όπως λέει, όταν το μωρό δεν μπορεί να κοιμηθεί, το παίρνει στην αγκαλιά της για να το κοιμίσει.

“Είμαι εξαντλημένη”

“Τον κοιμίζω ώρες ολόκληρες. Τη στιγμή που θα τον αφήσω κάτω, αρχίζει να κλαίει και δεν σταματάει μέχρι να τον ξαναπάρω αγκαλιά”, αναφέρει η Ο.Π. “Δεν ξέρω τι να κάνω. Έχω εξαντληθεί”.

Η Ο.Π. έγραψε πως, ο σύντροφός της κάνει τέσσερις νυχτερινές βάρδιες την εβδομάδα, πράγμα που σημαίνει ότι μένει μόνη της. Όπως εξηγεί, νιώθει ότι πλέον δεν μπορεί να λειτουργήσει, επειδή πρέπει να φροντίζει τον γιο και την κόρη της.

“Έχω σκεφτεί να δοκιμάσω την μέθοδο του κλάματος (δεν την έχω εφαρμόσει ποτέ). Δηλαδή, να τον έχω ταΐσει, να τον έχω αλλάξει, να έχω κοιτάξει τη θερμοκρασία του και να τον ελέγχω κάθε 15 λεπτά μέχρι να ηρεμήσει μόνος του”, γράφει η γυναίκα. “Μπορεί να με κατηγορήσετε, αλλά δεν ξέρω τι άλλο να κάνω”, τονίζει.

Η Ο.Π. είπε πως, δεν θέλει η μέθοδος να τον επηρεάσει για πολύ επειδή είναι πολύ δεμένη με τον γιο της και δεν αντέχει να τον βλέπει να κλαίει. Στα σχόλια, οι αναγνώστριες έδειξαν τη συμπαράστασή τους και έγραψαν την εμπειρία τους με την μέθοδο – σημειώνοντας ότι πράγματι, τους άλλαξε τη ζωή.

“Καμιά φορά, το καλύτερο που έχεις να κάνεις για την ψυχική σου υγεία, είναι αφήσεις το παιδί να κλάψει”, έγραψε χαρακτηριστικά, μια μητέρα.

“Καταλαβαίνω ότι έχεις εξαντληθεί. Ο ύπνος είναι απαραίτητος, δεν έχει νόημα να καταπονείς τον εαυτό σου και να καταλήξεις να κάνεις κακό και στην οικογένειά σου” έγραψε άλλη.

“Είναι πολύ αποτελεσματική μέθοδος”

Ακόμη μια αναγνώστρια, τόνισε τη σημασία της ψυχικής υγείας, τόσο της μαμάς, όσο και του μωρού.

“Κανείς δεν σε κρίνει. Η ψυχική σου υγεία είναι το ίδιο σημαντική με του παιδιού – δεν θα μπορείς να δώσεις αν εξαντληθείς”, της είπαν. Ενημερώνοντας την ανάρτησή της, η Ο.Π. έγραψε πως, είχε δοκιμάσει και άλλες μεθόδους και αυτή, ήταν η πιο αποτελεσματική.

“Ήμουν πολύ ανήσυχη όταν τον έβαλα για ύπνο. Έκλαιγε για πέντε λεπτά, μετά σταματούσε και μετά ξανάρχιζε. Πήγα από πάνω του, του είπα ότι τον αγαπώ χάιδεψα το μαγουλάκι του και έφυγα. Μετά από πέντε λεπτά ξαναπήγα, συνέχιζε να κλαίει και να σταματάει – όχι υστερικά – και μετά έφυγα πάλι. Μετά κοιμήθηκε”.

“Μου πήρε 10 λεπτά. Εδώ και μήνες, τον κοίμιζα για τρεις ώρες, μάταια. Σας ευχαριστώ για τα ευγενικά σας σχόλια. Τώρα, είμαι μια χαρούμενη μαμά με ένα χαρούμενο αγοράκι που κοιμάται ήρεμα” προσθέτει.