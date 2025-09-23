ΠΑΣΟΚ: Νεύρα και προβληματισμός για τις δημοσκοπήσεις – Οι προειδοποιητικές «βολές» στελεχών στον Ανδρουλάκη

Μοναδικός στόχος του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες κάλπες θα είναι η πρωτιά. Αυτό διαμηνύει ο Νίκος Ανδρουλάκης και τα στελέχη του κόμματος, που δεν εισέρχονται καν σε συζήτηση για το σενάριο συνεργασίας με την ΝΔ ή το ενδεχόμενο το ΠΑΣΟΚ να είναι δεύτερο κόμμα.

Στο παρασκήνιο, όμως, οι δημοσκοπήσεις προκαλούν προβληματισμό στην Χαριλάου Τρικούπη αφού το ΠΑΣΟΚ ως δεύτερο κόμμα λαμβάνει περίπου το μισό ποσοστό από την ΝΔ. Με απλά λόγια με βάση τις δημοσκοπικές μετρήσεις το ΠΑΣΟΚ έχει πολλά χιλιόμετρα να διανύσει μέχρι την πρωτιά.

Οι συνεργάτες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, θεωρούν ότι η παρουσία του στην ΔΕΘ θα αποτυπωθεί θετικά στους πολίτες και θα αποτελέσει θετική καμπή για το κόμμα.

Ωστόσο την ίδια ευφορία δεν μοιράζονται όλοι στο ΠΑΣΟΚ αν και δημόσια στηρίζουν την «γραμμή» Ανδρουλάκη. Κάποιοι χαιρετίζουν τη δέσμευση του προέδρου για «πρώτο κόμμα έστω και με μία ψήφο», αφήνοντας όμως να εννοηθεί πως αν δεν επιτευχθεί αυτός ο στόχος, θα υπάρξουν συνέπειες για τον ίδιο. Του χρεώνουν ότι στην πράξη, αποφασίζει ούτως ή άλλως μόνος του και ως εκ τούτου, θα χρεωθεί και την όποια αποτυχία.

Τα όργανα του ΠΑΣΟΚ, όπως το Πολιτικό Κέντρο και το Πολιτικό Συμβούλιο, λειτουργούν όλο και πιο σπάνια ενώ δεν έχει στελεχωθεί η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου. Αυτό το σημείο ανέδειξε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος σε εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στην Αριδαία Πέλλας.

«Δυστυχώς πια, έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο. Αν δεν κουνήσει η βελόνα τους επόμενους δυο μήνες, θα έχουμε πρόβλημα να την κουνήσουμε μέχρι τις εκλογές. Τώρα, είναι η ώρα. Τα κοινά είναι τεράστια, τα οποία περιμένουν από εμάς. Και πρέπει να το κάνουμε τώρα», είπε ο Παύλος Γερουλάνος.

«Δεν λέω ότι όλα πάνε καλά- θα ήθελα να έβλεπα το κόμμα να λειτουργεί όλα του τα όργανα για να πείσουμε ότι θα είμαστε εμείς οι θεσμικοί που θα υπερασπιστούμε τους θεσμούς- για να μην μας πει κανείς πως θα είστε θεσμικοί αν δεν λειτουργείτε μέσα στο κόμμα σας», σημείωσε ο Παύλος Γερουλάνος.

«Δεν λέω ότι όλα πάνε καλά- αλλά αυτή την στιγμή που μιλάμε αν δεν εκφράσουμε εμείς αυτόν τον κόσμο, θα γεννηθούν πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε που θα καταλήξουν. Και μπορώ να σας πω ότι όσο συζητάμε, στην Ελλάδα δεν κυκλοφορεί μόνο ρώσικο χρήμα στα πολιτικά κόμματα, έχει αρχίσει και κυκλοφορεί και αμερικάνικο. Και ο σκοπός αυτών των σχημάτων είναι να χρηματοδοτήσουν μικρούς Τραμπ. Και έχουν κοινό», τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

Στο επίκεντρο το Συνέδριο

Το ενδιαφέρον τώρα εστιάζεται στην διεξαγωγή του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ όπου αναμένεται να τεθεί ανοιχτό το ζήτημα των μετεκλογικών εργασιών. Σε αυτό το σημείο υπάρχουν διαφωνίες για το ποια «γραμμή» θα πρέπει να ακολουθήσει η Χαριλάου Τρικούπη.

Είναι ενδεικτικός ο διάλογος που είχε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας με την υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου στο περιθώριο του Art Athina 2025 στο Ζάππειο. «Είμαστε οι δύο ψυχές του ΠΑΣΟΚ», της είπε ο Χάρης Δούκας για να λάβει την απάντηση της Άννας Διαμαντοπούλου: «Ωραία, θέλεις να γίνουμε μία;». Ο Χάρης Δούκας χαμογέλασε και η συζήτηση έληξε εκεί.

Ταυτόχρονα συζητήσεις έχει προκαλέσει η δημιουργία του νέου κόμβου σκέψης και προβληματισμού, του Progressive Lab, στο οποίο συντονιστής της Επιστημονικής Επιτροπής είναι ο πρώην υπουργός και οικονομολόγος, Φίλιππος Σαχινίδης. Να σημειωθεί ότι στο παρελθόν ο Φίλιππος Σαχινίδης έχει ασκήσει σφοδρή κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη αναφορικά με την λειτουργία του ΠΑΣΟΚ.