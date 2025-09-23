Θέμης Σοφός: «Απολύτως βάσιμο νομικά το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή της σορού του παιδιού του»

Θέμης Σοφός: «Απολύτως βάσιμο νομικά το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή της σορού του παιδιού του»

«Προσχωρώ χωρίς καμία αμφιβολία στη βασιμότητα του αιτήματος του κ. Ρούτσι για την εκταφή της σορού του παιδιού του. Γιατί είναι και νόμιμο και βάσιμο και ηθικώς επιβεβλημένο να γίνει εκταφή» τόνισε ο γνωστός δικηγόρος και υποψήφιος για την προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Θέμης Σοφός.

Μιλώντας στο OPEN ο κ. Σοφός εξήγησε ότι «καταρχάς είναι ένα δικαίωμα που έρχεται από το άρθρο 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Το δικαίωμα στη ζωή είναι προστατευόμενο δικαίωμα και είναι προστατευόμενο δικαίωμα κάθε πολίτη να πληροφορηθεί τα αίτια θανάτου κάποιου συγγενούς του και σε αυτό εδράζεται το αίτημα της εκταφής. Έχει ενσωματωθεί στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Στο άρθρο 201 λέει ότι επιτρέπεται και προβλέπεται η λήψη γενετικού υλικού για να ταυτοποιηθεί ο δράστης και φυσικά επιτρέπονται οι βιοχημικές εξετάσεις και οι τοξικολογικές εξετάσεις. Το άρθρο 251 υποχρεώνει την ανακριτική αρχή να διενεργήσει όλες τις ανακριτικές πράξεις για τη διαλεύκανση».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Τοξικολογικές εξετάσεις δεν διενεργήθηκαν από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία, το γνωρίζουν όλοι αυτό; Ο κ. Ρούτσι σωστά ζητεί την εκταφή του παιδιού του. Τι απάντησε ο κ. ανακριτής; Ότι έχουν ταυτοποιηθεί όλοι οι κατηγορούμενοι και δεν συντρέχει λόγος για εκταφή. Αυτό που ζητεί ο κ. Ρούτσι είναι στην απανθρακωμένη σορό του παιδιού του να δουν από την εκταφή αν υπάρχουν στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να συνδεθούν με την ύπαρξη καύσιμης ύλης ώστε με τον τρόπο αυτόν να διευρυνθεί ο κύκλος των υπόπτων για την τέλεση άλλου είδους πράξεων».

