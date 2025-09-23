ΗΠΑ: Στη δημοσιότητα βίντεο από το χτύπημα της 21ης Ιουνίου στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν

Με ένα βίντεο που παρουσιάζει το πώς έγινε η επιχείρηση βομβαρδισμού πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Ιράν το Γενικό Επιτελείο Πόλεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα λεπτομέρειες από το χτύπημα πριν από 3 μήνες.

Το βίντεο παρουσίασε ο αρχηγός του Επιτελείου, πτέραρχος Ντέιβιντ Όλβιν, με επίκεντρο τις τεράστιες βόμβες που χρησιμοποιήθηκαν.

«Αυτό το καλοκαίρι μας ζητήθηκε από την Κυβέρνηση να κάνουμε κάτι σύνθετο, επικίνδυνο και με συνέπεια. Ανταποκριθήκαμε και τα καταφέραμε». έγραψε στο σχόλιό του ο Όλβιν.

Στο βιντεοληπτικό υλικό φαίνονται τα stealth βομβαρδιστικά B-2 Spirit της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας απογειώνονται από τις ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι έξι συνολικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από αεροπορική βάση Γουάιτμαν στο Μιζούρι των ΗΠΑ.

Έπειτα από ένα ταξίδι πολλών ωρών και χιλιάδων χιλιομέτρων έφτασαν στο Ιράν όπου χρησιμοποίησαν τις πανίσχυρες βόμβες GBU-57 MOP για να πλήξουν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που ήταν βαθιά μέσα στο έδαφος.

Τα Β-2 εκτόξευσαν 14 βόμβες «bunker buster» και επέστρεψαν στις βάσεις τους με ασφάλεια.

Το βίντεο δείχνει ακριβώς μια βόμβα GBU-57 MOP να τρυπάει το έδαφος. Προέρχεται από προηγούμενες δοκιμές της αμερικανικής και δείχνουν τον τρόπο λειτουργίας τους.

Μάλιστα, την όλη επιχείρηση της 21ης Ιουνίου και το αποτέλεσμά της είχε γνωστοποιήσει με ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.