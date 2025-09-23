Κωνσταντοπούλου για Τέμπη: Η Δικαιοσύνη δεν είναι ιδιοκτησία της κυβέρνησης – Να διαταχθεί άμεσα η εκταφή

Στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών και τη Δικαιοσύνη, αλλά και στον πατέρα θύματος Πάνο Ρούτσι, ο οποίος πραγματοποιεί απεργία πείνας, αναφέρθηκε σε δηλώσεις της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Ο Πάνος Ρούτσι, ένας πατέρας που έθαψε πρόωρα το παιδί του, χωρίς να γνωρίζει ότι δεν είχαν γίνει ούτε καν οι απαιτούμενες ιατροδικαστικές εξετάσεις πριν από την ταφή, ζητάει το αυτονόητο. Να του επιτραπεί, να διαταχθεί, η εκταφή του παιδιού του για να γίνουν όλα αυτά που δεν έγιναν. Για να διαπιστωθεί πώς πραγματικά προκλήθηκε ο θάνατός του. Για να διερευνηθούν όλα εκείνα που δεν ερευνήθηκαν. Και, βεβαίως, για να διαπιστωθεί εάν στο μνήμα βρίσκεται το παιδί του ή μόνον το παιδί του, καθώς με όλα όσα έχουν αποκαλυφθεί, είναι διάχυτη η αμφιβολία των γονέων για το τί τελικά τους δόθηκε να θάψουν» υποστήριξε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας πρόσθεσε: «Θυμίζω ότι με εντολή της Κυβέρνησης οι συγγενείς δεν άνοιξαν τα φέρετρα των δικών τους ανθρώπων και η αμφιβολία είναι μια δηλητηριώδης σκέψη που έχει παραλύσει αυτές τις οικογένειες και όλους εμάς. Η επιμονή της Κυβέρνησης στη συγκάλυψη είναι προκλητική. Εκείνο όμως που θέλω σήμερα να στηλιτεύσω είναι αυτά τα ντροπιαστικά Δελτία Τύπου που εκδόθηκαν χθες, από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Τζαβέλλα, και από έναν δικαστή, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου άρτι προαχθέντα, τον κύριο Λυμπερόπουλο, γνωστό συνδικαλιστή των δικαστών προσκείμενο στην παράταξη της Κυβέρνησης, ο οποίος, χωρίς καμία αρμοδιότητα και κανένα δικαίωμα, εξέδωσε 3 σελίδες Δελτίο Τύπου, του Αρείου Πάγου δήθεν, με επιθέσεις στους γονείς και σε όποιον υπερασπίζεται τους γονείς και τους συγγενείς, και με διατυπώσεις οι οποίες εκφεύγουν παρασάγγας από τις υποχρεώσεις, τα καθήκοντα και τις ευθύνες των δικαστών».

Παράλληλα, η κ. Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι «στην υπόθεση του Εγκλήματος των Τεμπών, αλλά και άλλων εγκλημάτων στα οποία εμπλέκεται η Κυβέρνηση, όπως το Έγκλημα των υποκλοπών, έχουμε παρακολουθήσει όλο το τελευταίο διάστημα αυτό το αλγεινό φαινόμενο, των Δελτίων Τύπου της Κυβέρνησης, που τα υπογράφουν δικαστές και εισαγγελείς», επισημαίνοντας: «Πρέπει να τελειώνουμε με αυτή την πρακτική και καλώ τους ευσυνείδητους δικαστές, εκείνους που δεν συναλλάσσονται με καμία εξουσία, εκείνους που αντιλαμβάνονται ότι η δικαστική λειτουργία είναι εξουσία που πηγάζει από το λαό, να αντιδράσουν απέναντι σε αυτήν την κυβερνητική χειραγώγηση σε δικαστές και εισαγγελείς».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε λόγο για «ανεπίτρεπτες παρεμβάσεις στην υπόθεση, από Κυβερνητικά συνδεδεμένους λειτουργούς», λέγοντας ότι «είναι ανεπίτρεπτο κάποιοι να καταχρώνται τον τίτλο του δικαστή, αλλά και τη λειτουργία του ανωτάτου δικαστηρίου για να εκδίδουν Κυβερνητικά Δελτία Τύπου και κυβερνητικά ανακοινωθέντα. Είναι ντροπή πραγματικά».

Επίσης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε: «Ως συλλειτουργός της δικαιοσύνης, πρώτα απ’ όλα, ως συνήγορος του Πάνου Ρούτσι, αλλά και ως ενεργή πολίτης, δεν αντέχω και δεν ανέχομαι άλλο να βλέπω αυτές τις οσφυοκαμψίες από πλευράς λειτουργών, στους οποίους οι πολίτες προσβλέπουν για να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους.

Η Δικαιοσύνη, κύριοι, δεν είναι ιδιοκτησία της Κυβέρνησης. Η Δικαιοσύνη, κύριοι, δεν είναι ιδιοκτησία ούτε των δικαστών. Η Δικαιοσύνη είναι αγαθό υπέρτερο, υπέρτατο, που οι πολίτες αυτή την στιγμή το διεκδικούν και σας βλέπουν να προσπαθείτε να το μπαζώσετε».

Τέλος, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε «να γίνει άμεσα, να διαταχθεί άμεσα και αμελλητί η εκταφή των συγγενών, των παιδιών, η εκταφή και η διενέργεια εκείνων των εξετάσεων που ζητούν οι συγγενείς και δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα, και ζητώ να πάψουν άμεσα αυτά τα Κυβερνητικά φερέφωνα να προσπαθούν να φιμώσουν ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν με τη ζωή τους για τη δικαίωση των παιδιών τους που τα χάσανε».

Η ανάρτηση που έκανε η Ζωή Κωνσταντοπούλου μετά τις δηλώσεις