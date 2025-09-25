Δανία: Έκλεισε το αεροδρόμιο του Άλμποργκ έπειτα από εντοπισμό drones

Enikos Newsroom

διεθνή

Δανία: Έκλεισε το αεροδρόμιο του Άλμποργκ έπειτα από εντοπισμό drones

Το αεροδρόμιο του Άλμποργκ στη βόρεια Δανία παραμένει κλειστό, μετά τον εντοπισμό drones στον εναέριο χώρο της πόλης. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό ποιος τα χειρίζεται ούτε ποιος είναι ο σκοπός των πτήσεων τους, ενώ τονίστηκε ότι τα drones κινούνται με αναμμένα φώτα.

Οι αρχές εξετάζουν αν οι νέες αυτές πτήσεις σχετίζονται με προηγούμενα περιστατικά που είχαν καταγραφεί τη Δευτέρα στον ουρανό της Κοπεγχάγης, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση. Μετά την εμφάνιση των drones, όλες οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις στο αεροδρόμιο διακόπηκαν.

Την εξέλιξη επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου στο πρακτορείο Reuters, χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες για τον αριθμό των drones. Όπως είπε, τέσσερις πτήσεις αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία και να προσγειωθούν σε άλλα αεροδρόμια. Ανάμεσα τους βρίσκονται δύο αεροσκάφη της SAS, ένα της Norwegian και ένα της KLM.

Σε ανάρτησή της στο X, η αστυνομία της Γιουτλάνδης ανέφερε: «Έχουν παρατηρηθεί drones κοντά στο αεροδρόμιο του Άλμποργκ και ο εναέριος χώρος έχει κλείσει. Η αστυνομία βρίσκεται στο σημείο και διεξάγει περαιτέρω έρευνα». Την είδηση μετέδωσε και η υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar, η οποία σημείωσε ότι τρεις πτήσεις εκτράπηκαν προς άλλα αεροδρόμια.

Παρά την αναστάτωση, η αστυνομία υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των πολιτών ούτε για τη λειτουργία του αεροδρομίου, που θα ανοίξει μόλις ολοκληρωθούν οι έρευνες. Στόχος των αρχών είναι να εντοπιστεί η προέλευση και η ταυτότητα των άγνωστων αυτών πτήσεων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσες νύχτες αϋπνίας επιταχύνουν την άνοια – Τι αναφέρουν μελέτες;

Στο «κόκκινο» η έλλειψη προσωπικού στο νοσοκομείο Καρπάθου

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 20ΠΔΑ/2024 για θέσεις στελεχών στον ΟΑΣΠ: Μπείτε εδώ για να δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα – Πότε αρχίζει η...

Μετεκπαίδευση για 515 εργαζόμενους ανακοίνωσε το υπουργείο Τουρισμού – Από σήμερα οι αιτήσεις

Αυτά είναι τα νέα χαρακτηριστικά που έρχονται στα Samsung Galaxy με το One UI 8.5

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
02:20 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Google: Το 90% των εργαζομένων στην τεχνολογία χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία του

Η συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων στον κλάδο της τεχνολογίας χρησιμοποιεί τεχνητή νοημ...
01:53 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Ισχυρός σεισμός 6,3 βαθμών στη Βενεζουέλα

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,3 βαθμών σημειώθηκε την Τετάρτη στη Βενεζουέλα, όπως ανακοίν...
01:45 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Καναδάς: Το TikTok δεν προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών

Οι προσπάθειες του TikTok να περιορίσει τη χρήση της εφαρμογής από παιδιά και να προστατεύσει ...
00:15 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Ο Τραμπ έβγαλε τη φωτογραφία του Μπάιντεν από τον Λευκό Οίκο και έβαλε στη θέση του ένα… στιλό

Σε μια πρωτοφανή κίνηση αποκαλύφθηκε ότι προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, που ξήλωσε το πορτραίτο τ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος