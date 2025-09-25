Δανία: Έκλεισε το αεροδρόμιο του Άλμποργκ έπειτα από εντοπισμό drones

Το αεροδρόμιο του Άλμποργκ στη βόρεια Δανία παραμένει κλειστό, μετά τον εντοπισμό drones στον εναέριο χώρο της πόλης. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό ποιος τα χειρίζεται ούτε ποιος είναι ο σκοπός των πτήσεων τους, ενώ τονίστηκε ότι τα drones κινούνται με αναμμένα φώτα.

Οι αρχές εξετάζουν αν οι νέες αυτές πτήσεις σχετίζονται με προηγούμενα περιστατικά που είχαν καταγραφεί τη Δευτέρα στον ουρανό της Κοπεγχάγης, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση. Μετά την εμφάνιση των drones, όλες οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις στο αεροδρόμιο διακόπηκαν.

Την εξέλιξη επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου στο πρακτορείο Reuters, χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες για τον αριθμό των drones. Όπως είπε, τέσσερις πτήσεις αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία και να προσγειωθούν σε άλλα αεροδρόμια. Ανάμεσα τους βρίσκονται δύο αεροσκάφη της SAS, ένα της Norwegian και ένα της KLM.

Aalborg Airport is currently closed due to drones in the airspace. Three inbound flights have been diverted to other airports. pic.twitter.com/j8AxEIA4jF — Flightradar24 (@flightradar24) September 24, 2025

Σε ανάρτησή της στο X, η αστυνομία της Γιουτλάνδης ανέφερε: «Έχουν παρατηρηθεί drones κοντά στο αεροδρόμιο του Άλμποργκ και ο εναέριος χώρος έχει κλείσει. Η αστυνομία βρίσκεται στο σημείο και διεξάγει περαιτέρω έρευνα». Την είδηση μετέδωσε και η υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar, η οποία σημείωσε ότι τρεις πτήσεις εκτράπηκαν προς άλλα αεροδρόμια.

Nordjyllands Politi inviterer pressen på doorstep i forhallen på Aalborg Politigård kl. 00:00. Her vil chefpolitiinspektør Jesper Bøjgaard give en kort status på situationen ved Aalborg Lufthavn #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) September 24, 2025

Παρά την αναστάτωση, η αστυνομία υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των πολιτών ούτε για τη λειτουργία του αεροδρομίου, που θα ανοίξει μόλις ολοκληρωθούν οι έρευνες. Στόχος των αρχών είναι να εντοπιστεί η προέλευση και η ταυτότητα των άγνωστων αυτών πτήσεων.