Εύβοια: 83χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του – Τι εξετάζουν οι Αρχές

Σοκ προκάλεσε στην τοπική κοινωνία της Εύβοιας η είδηση ότι το πρωί της Τετάρτης 24 Σεπτεμβρίου, ένας 83χρονος συνταξιούχος ναυτικός βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, στην περιοχή Καστέλλα Ψαχνών του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, με τις αρχές να εξετάζουν ως επικρατέστερο το σενάριο της αυτοκτονίας με καραμπίνα. Ο άνδρας, που ζούσε μόνος του, μεταφέρθηκε από τις αρμόδιες αρχές στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Αστυνομικού Τμήματος Διρφύων Μεσσαπίων, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή και ξεκίνησαν έρευνα για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 83χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του.