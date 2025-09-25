Τέλος συναγερμού στη Δανία: Απομακρύνθηκαν τα drones από τον εναέριο χώρο του αεροδρομίου Άλμποργκ

Τέλος συναγερμού στη Δανία: Απομακρύνθηκαν τα drones από τον εναέριο χώρο του αεροδρομίου Άλμποργκ

Η αστυνομία της Δανίας ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Πέμπτης ότι τα άγνωστης ταυτότητας drones, τα οποία είχαν εντοπιστεί το βράδυ της Τετάρτης στη Βόρεια Γιουτλάνδη, δεν βρίσκονται πλέον στον εναέριο χώρο του αεροδρομίου του Άλμποργκ.

Το αεροδρόμιο του Άλμποργκ, που εξυπηρετεί τόσο εμπορικές όσο και στρατιωτικές πτήσεις, προχώρησε σε αναστολή λειτουργίας το βράδυ της Τετάρτης, καθώς οι αρχές κατέγραψαν επαναλαμβανόμενες θεάσεις drones στον εναέριο χώρο. Η τοπική αστυνομία επιβεβαίωσε το περιστατικό και έδωσε εντολή να διακοπεί κάθε δραστηριότητα μέχρι να διασφαλιστεί η ασφάλεια.

Το συμβάν αυτό έρχεται μόλις δύο ημέρες μετά το προσωρινό κλείσιμο του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης για παρόμοιο λόγο, γεγονός που έχει προκαλέσει αυξημένη ανησυχία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προστασία κρίσιμων υποδομών και την ασφάλεια των αερομεταφορών.

