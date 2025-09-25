Επίδομα ενοικίου: «Κλειδί» οι δηλώσεις για τα ανείσπρακτα – Πότε θα περνά στους ιδιοκτήτες η ενίσχυση

Enikos Newsroom

Φωτογραφία: Intime

Οι φορολογικές δηλώσεις των ιδιοκτητών ακινήτων που αναγκάστηκαν να δηλώσουν ανείσπρακτα ενοίκια στην Εφορία, θα αποτελούν το «κλειδί» για τη χορήγηση του επιδόματος του ενός ενοικίου τον χρόνο στους ενοικιαστές.

Απλήρωτα ενοίκια από την πλευρά του ενοικιαστή συνεπάγονται μερική ή και ολική απώλεια της ενίσχυσης, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η κοινή απόφαση των αρμοδίων υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ.κ. Θ. Πετραλιά και Γ. Κώτσηρα. Οι δικαιούχοι θα αποκλείονται και το επίδομα θα καταλήγει στους ιδιοκτήτες που δηλώνουν ανείσπρακτα ενοίκια.

Σύμφωνα με την απόφαση, η ΑΑΔΕ μπορεί να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμη πληροφορία για να διαπιστώσει την ύπαρξη ενεργής μίσθωσης, αντλώντας δεδομένα από τις δηλώσεις μίσθωσης και το ύψος του καταβληθέντος μισθώματος του προηγούμενου έτους, όπως αυτό δηλώθηκε από τον ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση ύπαρξης ανείσπρακτων μισθωμάτων, το ποσό της επιδότησης δεν θα υπολογίζεται με βάση το συμφωνημένο ενοίκιο του συμβολαίου, αλλά αποκλειστικά με βάση το ποσό που δήλωσε ο ιδιοκτήτης στο Ε2 ως πραγματικά εισπραχθέν. Αυτό σημαίνει ότι οι ενοικιαστές που άφησαν απλήρωτα ενοίκια θα δουν την επιδότησή τους να μειώνεται ή και να μηδενίζεται.

Το θέμα των ανείσπρακτων ενοικίων έχει θέσει επανειλημμένως η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) η οποία υπογραμμίζει ότι δεν μπορεί να αγνοούνται οι δηλώσεις ιδιοκτητών για ανείσπρακτα μισθώματα και να επιβραβεύονται με επίδομα όσοι ζημιώνουν τους ιδιοκτήτες αλλά και το κράτος, στερώντας του φορολογικά έσοδα.

Κατά τ’ άλλα:

Η επιδότηση, που μπορεί να φτάσει έως 800 ευρώ τον χρόνο για την κύρια κατοικία και το αντίστοιχο ποσό για φοιτητική στέγη, θα δοθεί αυτόματα στα τέλη Νοεμβρίου, χωρίς αίτηση, μέσω της ΑΑΔΕ. Το ποσό θα πιστωθεί απευθείας στους λογαριασμούς των δικαιούχων και θα προκύπτει από τα στοιχεία που δηλώνονται στα έντυπα Ε1 και Ε2, στις δηλώσεις μισθώσεων αλλά και στις δηλώσεις ανείσπρακτων.

Το βοήθημα θα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν θα συμψηφίζεται με χρέη προς το Δημόσιο. Ωστόσο, αν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν ήταν ανακριβή, το ποσό θα ζητηθεί πίσω με τόκους και ο δικαιούχος θα αποκλειστεί από ανάλογες ενισχύσεις για τρία χρόνια. Με αυτόν τον μηχανισμό, το υπουργείο Οικονομικών στηρίζει τους συνεπείς ενοικιαστές και βάζει «φρένο» σε εικονικές ενισχύσεις που στηρίζονταν σε απλήρωτα μισθώματα.

Η ΑΑΔΕ, μετά την ολοκλήρωση των διασταυρώσεων, θα αποστέλλει στη ΔΙΑΣ τα στοιχεία των δικαιούχων και το ποσό που αναλογεί στον καθένα. Η πληρωμή θα γίνεται με πίστωση στον δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ) του ενοικιαστή, χωρίς άλλη ενέργεια από τον ίδιο. Η καταβολή είναι εφάπαξ και θα ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου κάθε έτους, καλύπτοντας το σύνολο της ενίσχυσης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις κυρώσεις για ψευδή ή ανακριβή στοιχεία. Αν διαπιστωθεί ότι δηλώθηκε πλασματικό μίσθωμα ή ότι αλλοιώθηκαν στοιχεία για να αυξηθεί το ποσό του επιδόματος, το βοήθημα χαρακτηρίζεται αχρεωστήτως καταβληθέν, αναζητείται πίσω με προσαυξήσεις και τόκους και ο δικαιούχος χάνει το δικαίωμα να λάβει οποιαδήποτε ανάλογη επιδότηση για τα επόμενα τρία χρόνια. Επιπλέον, σε περίπτωση συστηματικών παραβάσεων, τα στοιχεία διαβιβάζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες για περαιτέρω έλεγχο.

08:15 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

