Κόντρα Παπαθανάση – Κωνσταντοπούλου για Τέμπη: «Πολιτική εργαλειοποίηση του πόνου» – «Είναι μπάζωμα»

«Η πολιτική εργαλειοποίηση του πόνου, αν είχε όνομα, αυτό θα ήταν Ζωή Κωνσταντοπούλου», απάντησε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία, νωρίτερα το βράδυ της Τετάρτης, εξαπέλυσε δριμύ κατηγορώ και σε βάρος της κυβέρνησης και σε βάρος της ηγεσίας της δικαιοσύνης, από το βήμα της Ολομέλειας στη Βουλή.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε και στον παριστάμενο αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, ως υπουργό που «έχει προσωπικά εμπλακεί και είναι εκείνος που τον Γενάρη του 2024, δηλαδή έντεκα μήνες μετά το έγκλημα των Τεμπών, υπέγραψε την εκταμίευση 647.000 ευρώ, από το δημόσιο ταμείο, για το μπάζωμα του τόπου του εγκλήματος των Τεμπών».

«Εσείς αφαιρέσατε υλικά από το χώρο, αδιαφορώντας ακόμα και για το ότι αφαιρούσατε υπολείμματα ανθρώπων και προσωπικά τους αντικείμενα. Εσείς ρίξατε στη συνέχεια πίσα τσιμέντο. Εσείς δώσατε την εντολή να μην ανοίξουν τα φέρετρα οι γονείς. Εσείς απαγορεύσατε να αναγνωρίσουν τα παιδιά τους. Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας έβγαλε φιρμάνι ότι δεν θα το επιτρέψουν. Θυμάστε; Και εσείς πιέζετε δικαστικούς που ενδίδουν για να κλείσουν άρον άρον την ανάκριση, να μπαζώσουν δηλαδή την έρευνα, για να μην βγει η αλήθεια», είπε η κ. Κωνσταντοπούλου και σημείωσε ότι ο κ. Παπαθανάσης έχει βάλει την υπογραφή του, να δοθεί δημόσιο χρήμα, για να μπαζωθεί ο τόπος, όπου «αφαιρέθηκε η ζωή 57 ανθρώπων».

Αναφερόμενη στη στάση της κυβέρνησης απέναντι στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σχολίασε ότι ενώ ένας πατέρας ρισκάρει τη ζωή του για να δικαιώσει το παιδί, και η κοινωνία συγκλονισμένη παρακολουθεί αυτόν τον αγώνα, η κυβέρνηση κάνει πνεύμα. «Σας τα είπε ακόμη και ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην αρχηγός του κόμματος σας που έχασε και το παιδί του πριν από σαράντα μέρες. Ο κ. Σαμαράς. Σας τα είπε με τον τρόπο που τα αισθάνεται ένας φυσιολογικός άνθρωπος, πατέρας που λέει ότι δεν είναι ποτέ δυνατόν να αρνείται η κυβέρνηση, και κάποιοι εντεταλμένοι δικαστές, λέω εγώ, αυτό το υπέρτατο ηθικό δικαίωμα», είπε η κ. Κωνσταντοπούλου και κάλεσε τον κ. υπουργό να πάρει θέση.

«Το έχουμε συζητήσει το τι κάνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Κατ΄ουσίαν πληρώνει τος δαπάνες του κράτους. Είτε πρόκειται για φυσικές καταστροφές είτε έργα», ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας.

«Είναι μπάζωμα» ακούστηκε να λέει η κ. Κωνσταντοπούλου.

«Κυρία Κωνσταντοπούλου, αν όρος ‘πολιτική εργαλειοποίηση του πόνου’, είχε όνομα, θα έλεγε Ζωή Κωνσταντοπούλου. Έτσι επιβιώνετε ως κόμμα και όπου βρίσκετε τον πόνο, πηγαίνετε και τον εργαλειοποιείτε. Το κάνετε συστηματικά. Είστε επαγγελματίας της εργαλειοποίησης του πόνου. Ζείτε από αυτό», απάντησε ο κ. Παπαθανάσης και συνέχισε: «αν δεν το γνωρίζετε, να σας το ξαναπώ. Όταν απαιτούνται, τη στιγμή εκείνη, στο τραγικό δυστύχημα γερανοί που σηκώνουν 60 τόνους, δεν κάνεις διαγωνισμό με το ν. 4412 περί δημοσίων συμβάσεων. Δίνεις εντολή-όχι εμείς, η Περιφέρεια, οι αρμόδιοι-για να πάνε εκεί τα μηχανήματα για να σηκώσουν τα βαγόνια, για να μπορέσουν να σώσουν όσους είναι τραυματισμένους ή στη συνέχεια να κάνουν μια πολύ δύσκολη μεταφορά των πτωμάτων. Δεν κάνεις διαγωνισμό κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν υπέγραψα εγώ την εποχή εκείνη, διότι δεν είχα εγώ την αρμοδιότητα. Σας το έχω πει. Γι΄ αυτό ψεύδεστε. Ψεύδεστε. Δεν είχα την αρμοδιότητα, δεν ήμουν καν ο αρμόδιος υπουργός, ήταν ο κ. Τσακίρης. Αλλά και εγώ να ήμουν θα υπέγραφα τότε. Εγώ υπέγραψα μια διοικητική παράταση προκειμένου να ολοκληρωθεί η προσκόμιση των δικαιολογητικών. Δεν υπέγραψα τα 650.000 ευρώ, αλλά αν ήμουν, θα το υπέγραφα, γιατί εκείνη τη στιγμή έπρεπε οι γερανοί να σηκώσουν τα βαγόνια, που είναι πολύ βαριά και δεν έχει το δημόσιο τέτοιους γερανούς. Οι ιδιώτες έχουν, για να μπορέσει το ΕΚΑΒ, οι διασώστες, η αστυνομία, η πυροσβεστική να πάρουν τους τραυματισμένους».

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε και στις χθεσινές «φοβερές παρεμβάσεις» της Προέδρου και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. «Έγινε συνέδριο για τη δικαιοσύνη, το οποίο συνδιοργάνωσαν ο ‘Αρειος Πάγος, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, το Ελεγκτικό Συνέδριο, το ΣτΕ, δηλαδή οι τέσσερις φορείς των δικαστηρίων που η ηγεσία τους διορίζεται από την κυβέρνηση. Με ποιον το συνδιοργάνωσαν; Με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων, με τον ΣΕΒ, και με την Εταιρεία των Δικηγορικών Εταιρειών και με το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο», είπε η κ. Κωνσταντοπούλου και σχολίασε ότι η ηγεσία της δικαιοσύνης κάθισε με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και «ξεσπάθωσε η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου να λέει ότι έχει κλείσει νόμιμα η ανάκριση, ενώ υπάρχει ακόμα περιθώριο να γυρίσει πίσω ο φάκελος, να κριθεί άκυρη η πρόταση του Εισαγγελέα».

«Η δικαιοσύνη δεν ανήκει στον κ. Τζαβέλα και στην κ. Παπαδοπούλου που βγήκανε χθες σαν πανελίστες να δώσουν διαπιστευτήρια και να κάνουν γονυκλισίες στην κυβέρνηση», είπε η κ. Κωνσταντοπούλου και συνέχισε: «Είναι αυτή ηγεσία της δικαιοσύνης; Μια πρόεδρος του Αρείου Πάγου η οποία αγανακτισμένη έλεγε ότι έχει κλείσει νόμιμα η ανάκριση, ενώ το αμφισβητούν όλοι συγγενείς; Μια πρόεδρος του Αρείου Πάγου που είπε ότι συμμερίζεται τον πόνο των συγγενών αλλά έχουν γύρω τους κάποιους που τους εκμεταλλεύονται; Ποιοι τους εκμεταλλεύονται; Οι συνήγοροι που τους υπερασπίζονται; Αυτή είναι η αντίληψη της Προέδρου του Αρείου Πάγου; Να τους αφήσουμε στα νύχια σας και στα δόντια σας; Ένας εισαγγελέας που είπε ‘να εκφράσω κι εγώ την αγανάκτησή μου’. Γιατί αγανακτεί ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου; Επειδή του ζητάμε να κάνει τα νόμιμα; Είναι μεγάλη ντροπή και κρίμα για τη δικαιοσύνη, αυτή τη στιγμή, η ηγεσία της να δείχνει αυτή την ιστορικά κατάπτυστη στάση ενώ θα έπρεπε να προστατεύσει το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, να δίνει διαπιστευτήρια στην κυβέρνηση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ