Μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό, ακινητοποιήθηκε φορτηγό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο – Δείτε live πού έχει κίνηση

Στο «κόκκινο» βρίσκονται πολλές κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής από το πρωί της Πέμπτης (25/9) τους οδηγούς να καλούνται να οπλιστούν με υπομονή.

Αυτή την ώρα, ιδιαίτερη αυξημένη είναι η κίνηση στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, καθώς ένα φορτηγό ακινητοποιήθηκε στην έξοδο για Λαμία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αττικής Οδού, λόγω του συμβάντος παρατηρούνται καθυστερήσεις άνω των 30΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.

Παράλληλα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα σημειώνονται καθυστερήσεις 25΄-30΄από τον κόμβο της Πεντέλης έως τον κόμβο της Κηφισιάς.

Μποτιλιάρισμα επικρατεί και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Λ. Κηφισού, στην άνοδο από το ύψος του Ρέντη έως την Ν. Χαλκηδόνα και στην κάθοδο από την Κηφισιά έως την Ν. Φιλαδέλφεια. Προβλήματα, εξάλλου, αντιμετωπίζουν και οι οδηγοί που κινούνται στην κάθοδο της Λ. Κηφισίας από το ύψος του Αμαρουσίου έως την Φιλοθέη.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας, με τα οχήματα να αναπτύσσουν χαμηλές ταχύτητες στη Β. Σοφίας, στη Β. Αμαλίας, στη Σταδίου και στην Πανεπιστημίου.

