Μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό, ακινητοποιήθηκε φορτηγό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο – Δείτε live πού έχει κίνηση

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αττική Οδός- κίνηση

Στο «κόκκινο» βρίσκονται πολλές κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής από το πρωί της Πέμπτης (25/9) τους οδηγούς να καλούνται να οπλιστούν με υπομονή.

Αυτή την ώρα, ιδιαίτερη αυξημένη είναι η κίνηση στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, καθώς ένα φορτηγό ακινητοποιήθηκε στην έξοδο για Λαμία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αττικής Οδού, λόγω του συμβάντος παρατηρούνται καθυστερήσεις άνω των 30΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.

Παράλληλα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα σημειώνονται καθυστερήσεις 25΄-30΄από τον κόμβο της Πεντέλης έως τον κόμβο της Κηφισιάς.

Μποτιλιάρισμα επικρατεί και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Λ. Κηφισού, στην άνοδο από το ύψος του Ρέντη έως την Ν. Χαλκηδόνα και στην κάθοδο από την Κηφισιά έως την Ν. Φιλαδέλφεια. Προβλήματα, εξάλλου, αντιμετωπίζουν και οι οδηγοί που κινούνται στην κάθοδο της Λ. Κηφισίας από το ύψος του Αμαρουσίου έως την Φιλοθέη.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας, με τα οχήματα να αναπτύσσουν χαμηλές ταχύτητες στη Β. Σοφίας, στη Β. Αμαλίας, στη Σταδίου και στην Πανεπιστημίου.

Δείτε live πού έχει κίνηση

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα για άτομα με οπτική αναπηρία άνω του 80% – Υπεγράφη η ΚΥΑ

Πορτοκαλάδα και άλλα 5 ροφήματα που δεν πρέπει να πίνουμε με τα χάπια της πίεσης

«Να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας και να έχετε μαζί σας μετρητά» – Η σύσταση της ΕΚΤ για «περιόδους απρόβλεπτων κρίσεων»

Χαραλαμπογιάννη: Περισσότερες από 29.000 προσλήψεις στο Δημόσιο το 2026 – Τι είπε για ψηφιακή κάρτα και ΑΣΕΠ

Eπιστήμονες εξηγούν τον τρομακτικό λόγο που πιστεύουν ότι λάβαμε σήμα από παράλληλο σύμπαν

Apple: Πόσο ανθεκτικό σε γρατζουνιές και φθορές είναι το iPhone 17 Pro;
περισσότερα
16:24 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Σοκ στην Φθιώτιδα: Χειριστής κλαρκ βρέθηκε νεκρός σε εργοστάσιο στην Αταλάντη

Ένας 53χρονος βρέθηκε νεκρός, το μεσημέρι της Πέμπτης 25/9, στην Αταλάντη Φθιώτιδας στο εργοστ...
16:03 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Τέμπη: Νέα στοιχεία παρέδωσαν στην ανακρίτρια οι γονείς του Βαΐου Βλάχου – Τι αναφέρουν για τον Χρήστο Τριαντόπουλο

Νέα στοιχεία προσκόμισαν στην αρεοπαγίτη – ανακρίτρια Φωτεινή Μηλιώνη οι γονείς του Βαΐου Βλάχ...
15:45 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Τέμπη: Κατατέθηκε συμπληρωματικό υπόμνημα και για την εκταφή της σορού του Ντένις Ρούτσι

Συμπληρωματικό υπόμνημα το οποίο υπογράφουν δεκάδες συγγενείς θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμ...
15:36 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Τέμπη: Διαμορφώνεται η αίθουσα που θα γίνει η πολύκροτη δίκη – Τα κάγκελα ασφαλείας, η περίφραξη και οι μαγνητικές πύλες

Την ώρα που οι συγγενείς των θυμάτων του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη συνε...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος