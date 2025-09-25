Τουρκικές προκλήσεις με παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου στη Ρόδο

Λίγες ώρες πριν από την συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν στον Λευκό Οίκο και στον απόηχο της ακύρωσης της συνάντησης του Τούρκου Προέδρου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η Τουρκική πολεμική αεροπορία προχώρησε σε παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου.

του Χρήστου Μαζανίτη

Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ, ένα κατασκοπευτικό αεροσκάφος τύπου CN-235 προχώρησε σε 3 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Μάλιστα όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το αεροσκάφος αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε από μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, συνέβη μέσα σε διάστημα μόλις μίας ώρας, το διάστημα 12.00 – 13.00 ανατολικά της Ρόδου. Το τουρκικό CN-235 είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Ντάλαμαν στην Τουρκία.

Αναχαιτίστηκε από ένα ζεύγος οπλισμένων μαχητικών f-16 της Πολεμικής μας Αεροπορίας, που απογειώθηκαν από την Κρήτη.