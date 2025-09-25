Νέα Φιλαδέλφεια: Συνελήφθη 36χρονος έξω από παιδικό σταθμό για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας

Συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης (25/9) στη Νέα Φιλαδέλφεια, ένας 36χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος κατελήφθη επί της οδού Σμύρνης, έξω από τον 1ο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό να έχει βγάλει σε κοινή θέα τα γεννητικά του όργανα και να αυτοϊκανοποιείται.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό έγινε αντιληπτό από μία γυναίκα η οποία κάλεσε την Άμεση Δράση. Αστυνομικοί εντόπισαν τον δράστη σε κοντινή απόσταση και τον συνέλαβαν.

Οι αστυνομικοί τον οδήγησαν στο τοπικό Τμήμα Ασφαλείας, όπου σχημάτισε σε βάρος του δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

17:55 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

