Europa League: Ο Παναθηναϊκός κυνηγάει στη Βέρνη ένα διπλό που θα του… αλλάξει τη ζωή

Με σημαντικό «βάρος» απ’ την κακή εκκίνησή του στη Super League, αλλά με ξεκάθαρη διάθεση για να κυνηγήσει μία εκτός έδρας νίκη που θα μπορούσε να του «ανοίξει» διαφορετικούς δρόμους στην εφετινή διοργάνωση του Europa League, ο Παναθηναϊκός ρίχνεται απόψε το βράδυ (25/9, 22:00, CosmoteSports 2HD, ΑΝΤ1) στη «μάχη» της League Phase, με αφετηρία το «Stadion Wankdorf» της Βέρνης και τον αγώνα με τη Γιούνγκ Μπόις.

Το «τριφύλλι» ψάχνει ένα μεγάλο διπλό, το πρώτο ευρωπαϊκό του μετά το 2-0 επί των Δε Νιου Σέιντς πριν από 10 μήνες (Δεκέμβριος 2024) στην Αγγλία, προκειμένου να βρει ξανά τη χαμένη αυτοπεποίθησή του και να αλλάξει τη… ζωή του στη σεζόν, ξεκινώντας ένα συνολικό, αγωνιστικό restart.

Στη χειμωνιάτικη Βέρνη, με προβλέψεις για βροχή την ώρα του αγώνα, ο Παναθηναϊκός θα έχει μαζί του ξανά τον κόσμο του, καθώς αναμένεται να δώσουν το «παρών» πάνω από 1.000 φίλοι του «τριφυλλιού» και θέλει να μπει με το… δεξί στη League Phase και να αποκτήσει ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την πρόκρισή του στα νοκ-άουτ.

Στο αγωνιστικό σκέλος, ο Χρήστος Κόντης έχει προαναγγείλει εδώ και μέρες πως θα πάει σ’ ένα αρκετά ευρύ ροτέισον, προκειμένου να «βγει» το «βαρύ» πρόγραμμα των επόμενων δύο εβδομάδων με σερί ματς σε Ελλάδα κι Ευρώπη κι ως εκ τούτου αναμένεται να κάνει αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα. Θέση στο βασικό σχήμα διεκδικούν οι Λαφόν, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς, Σιώπης, Ταμπόρδα και Ζαρουρί.

Εκτός έχει μείνει μόνο ο «λαβωμένος» Φακούντο Πελίστρι, που έχει μείνει στην Αθήνα και συνεχίζει το πρόγραμμά του, ενώ δεν ταξίδεψαν στη Βέρνη και οι Γεντβάι, Πάντοβιτς, Μαντσίνι, Γερεμέγεφ που είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας.

Αναλυτικά την αποστολή του Παναθηναϊκού στη Βέρνη για τον αγώνα της Πέμπτης (25/9) με τη Γιούνγκ Μπόις συγκροτούν οι:

Τερματοφύλακες: Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης.

Αμυντικοί: Καλάμπρια, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Κυριακόπουλος, Φικάι, Λάβδας, Σκαρλατίδης (οι τρεις τελευταίοι είναι μέλη της List B).

Μέσοι: Τσιριβέγια, Σιώπης, Ρενάτο Σάντσες, Μπακασέτας, Τσέριν, Ταμπόρδα, Τζούριτσιτς.

Επιθετικοί: Ζαρουρί, Τετέ, Σφιντέρσκι, Ντέσερς.