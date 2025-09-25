Κλέλια Ανδριολάτου: Ανέβηκε ξανά σε ποδήλατο έπειτα από 5 χρόνια – «Ξεπέρασα τον φόβο μου»

lifestyle

ΚΛΕΛΙΑ ΑΝΔΡΙΟΛΑΤΟΥ

Σε μια προσωπική αποκάλυψη προχώρησε με ανάρτησή της η Κλέλια Ανδριολάτου την Πέμπτη (25/9).

Η γνωστή ηθοποιός και πρωταγωνίστρια στη σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη «Μαέστρο» μοιράστηκε με τους ακόλουθούς της το γεγονός ότι ανέβηκε σε ποδήλατο έπειτα από 5 χρόνια.

«Μου πήρε σχεδόν πέντε χρόνια, όμως ξεπέρασα τους φόβους μου και ανέβηκα ξανά σε ποδήλατο», έγραψε στο σχόλιο της ανάρτησης η Κλέλια Ανδριολάτου στα αγγλικά.

Στη σχετική φωτογραφία μάλιστα, φαίνεται με σπορ ένδυση, κολάν και τζόκεϊ, να είναι όντως επάνω στο ποδήλατο κάνοντας πεντάλ, χωρίς πάντως να εμβαθύνει στους λόγους για τους οποίους τόσα χρόνια δεν επιδιδόταν σε ποδηλασία.

Στην ίδια ανάρτηση η ηθοποιός έχει ανεβάσει και στιγμιότυπα από την παραμονή της σε πολύ γνωστό πολυτελές θέρετρο στη Μεσσηνία, μεταξύ των οποίων κι ένα βίντεο όπου κάνει την καθημερινή της άσκηση με άλλες δύο κοπέλες.

ΚΛΕΛΙΑ ΑΝΔΡΙΟΛΑΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟ

ΚΛΕΛΙΑ ΑΝΔΡΙΟΛΑΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟ

ΚΛΕΛΙΑ ΑΝΔΡΙΟΛΑΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟ

13:34 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

