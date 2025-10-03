Αμαλιάδα: Κινηματογραφική διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο, πάνω από 150.000 η λεία – Βίντεο ντοκουμέντο

Κινηματογραφική διάρρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 3/10, σε κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της Αμαλιάδας, με τους δράστες να εισβάλουν στο κατάστημα με αστραπιαίες κινήσεις, να αρπάζουν κοσμήματα μεγάλης αξίας και να εξαφανίζονται σε χρόνο-ρεκόρ.

Λίγο πριν από τις 4:00 τα ξημερώματα, οι δράστες έφτασαν στο σημείο με κλεμμένο όχημα, το οποίο χρησιμοποίησαν ως «πολιορκητικό κριό» για να ξηλώσουν κυριολεκτικά το ρολό ασφαλείας του καταστήματος.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα patrisnews, οι δράστες “έκοψαν” τον δρόμο που οδηγούσε στο κατάστημα, αφήνοντας το αυτοκίνητό τους στη μέση της οδού με αλάρμ προκειμένου να κάνουν ανενόχλητοι τη δουλειά τους. Στη συνέχεια, έσπασαν με λοστούς την τζαμαρία, μπήκαν στο κοσμηματοπωλείο και μέσα σε δύο λεπτά είχαν αδειάσει τις προθήκες.

Βίντεο από τη στιγμή της διάρρηξης στο κοσμηματοπωλείο

Όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο που δημοσιεύει η ιστοσελίδα οι τέσσερις μαυροφορεμένοι άνδρες, που έχουν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους, κρατούν λευκές σακούλες και ρίχνουν μέσα μόνο χρυσά κοσμήματα και πολύτιμες πέτρες. Η λεία τους, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ξεπερνά τις 150 χιλιάδες ευρώ.

Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στη διάρρηξη είχε κλαπεί πριν από μερικές μέρες από την περιοχή της Μανωλάδας, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες.

Οι Αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, ενώ «χτενίζουν» την ευρύτερη περιοχή για να χαρτογραφήσουν το δρομολόγιο των δραστών και να φτάσουν στα ίχνη τους. Δεν αποκλείεται η σπείρα να έχει πραγματοποιήσει και άλλα παρόμοια «χτυπήματα» στην Ηλεία και γειτονικούς νομούς.