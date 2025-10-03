«HOTΕΛ ΕΛVIRA»: Η πολυαναμενόμενη κωμωδία του Mega κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα – Τι θα δούμε στο 1ο επεισόδιο

Νάντια Ρηγάτου

Media

Το «HOTΕΛ ΕΛVIRA» ετοιμάζεται να υποδεχτεί τους τηλεθεατές στη μικρή οθόνη και να φέρει πίσω το καλοκαίρι, μέσα στο φθινόπωρο, αυτή τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα με Πέμπτη στις 21:00, στο MEGA.

Μια κωμωδία με πλοκή γεμάτη ανατροπές, φέρνει στο επίκεντρο το παράδοξο δίδυμο ηρωισμού και λαμογιάς που συναντάμε συχνά στην καρδιά του ελληνικού τουρισμού.

Το «HOTΕΛ ΕΛVIRA», ο πιο hot τουριστικός προορισμός στην ελληνική τηλεόραση, έρχεται τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στο MEGA.

Τι θα δούμε στην πρεμιέρα της κωμικής σειράς;

Επεισόδιο 1 – «Εγώ και Συ μαζί» (Δευτέρα 6 Οκτωβρίου): Για να σώσει το καταχρεωμένο οικογενειακό ξενοδοχείο που έφτιαξε ο πατέρας της, η Ελβίρα αναγκάζεται να δουλεύει στο ξενοδοχείο του Παντελή Δρόσου, «Άρχοντα του Τουρισμού» στο νησί, που ξεζουμίζει τους τουρίστες με τα all-inclusive προγράμματά του.

Οι δυο καλοί της φίλοι, ο λογιστής Φίλιππος και η social media manager Ντίνα συμμερίζονται την αγανάκτησή της, αλλά δεν μπορούν να κάνουν και πολλά, θαμμένοι και αυτοί στο payroll του Δρόσου.

Η μητέρα της Ελβίρας, Νούλη προσπαθεί να την πείσει να πουλήσουν το ξενοδοχείο. Μια οικονομική συνωμοσία του Δρόσου κάνει την Ελβίρα να ξεσπάσει στον μυστήριο τουρίστα Χάρι, στον οποίο εξομολογείται την απελπισία και τα όνειρα της.

Ο Χάρι, κρυφό στέλεχος της πολυεθνικής εταιρείας Raptor, βλέπει το πάθος της και αποφασίζει να επενδύσει στο δικό της ξενοδοχείο με αντάλλαγμα το 50% της ιδιοκτησίας μέχρι η ίδια να μπορέσει να τον ξεπληρώσει.

Η Ελβίρα δέχεται λέγοντας ψέματα ότι ήδη υπάρχει γύρω της μια ομάδα άξια να αναλάβει την επιχείρηση. Είναι όμως η μόνη που λέει ψέματα ή και ο Χάρι δεν έχει και τις πιο αγνές προθέσεις για το μέλλον του ξενοδοχείου;

Δείτε το trailer

Γκεστ επεισοδίου: Γεώργιος Ρούφος, Γιάννης Νικολάου

Πρωταγωνιστούν: Ελίζα Σκολίδη, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Άννα Κουρή, Γιώργος Σουξές, Γκαλ Ρομπίσα, Γιωργής Τσουρής, Ελπίδα Νικολάου, Δημήτρης Τσέλιος, Βαγγέλης Δαούσης, Λένα Γιάκα κ.α.

Ιδέα: Μιχάλης Χαραλαμπίδης, Πένυ Φυλακτάκη

Σενάριο: Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Delegate producers: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος  Βασιλειάδης

Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε

Ενδυματολόγος: Ελίνα Μαντζάκου

Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης

Εκτέλεση παραγωγής: FEELGOOD Productions

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA

12:31 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

