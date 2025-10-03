Κακοκαιρία: Οι 8 περιοχές που έριξε την περισσότερη βροχή – Δείτε χάρτη

Σε εξέλιξη βρίσκεται από αργά το βράδυ της Τετάρτης (01/10) το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με το meteo.gr η κακοκαιρία από την αρχή του 24ωρου έως το πρωί της Παρασκευής (03/10) επηρέασε κυρίως τα βόρεια ηπειρωτικά και νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου.

Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή του αθροιστικού υετού έως τις 09:20, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καθώς και οι 8 σταθμοί του δικτύου που κατέγραψαν τα μεγαλύτερα ύψη.

Όπως προκύπτει, το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως τις 09:20 της Παρασκευής 03/10 καταγράφηκε στο Παρανέστι Δράμας (90 χιλιοστά) ενώ και οι 8 σταθμοί βρίσκονται στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία.

Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

