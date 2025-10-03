Καταγγελία αναγνώστη για επικίνδυνο μπαλκόνι στο κέντρο της Αθήνας – «Τα μάρμαρα είναι έτοιμα να πέσουν στον δρόμο»

Στεφανία Κασίμη

κοινωνία

Καταγγελία αναγνώστη για επικίνδυνο μπαλκόνι στο κέντρο της Αθήνας – «Τα μάρμαρα είναι έτοιμα να πέσουν στον δρόμο»

Δεν είναι μόνο τα εκατοντάδες εγκαταλελειμμένα και ετοιμόρροπα κτίρια στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, για τα οποία το enikos.gr έχει δημοσιεύσει αναλυτικό ρεπορτάζ, καταγράφοντας τα «κουφάρια» της πόλης που μοιάζουν να στηρίζονται σε αόρατα νήματα και αποτελούν «ωρολογιακές βόμβες» που κρέμονται επικίνδυνα πάνω από τα κεφάλια περαστικών.

Ένας κίνδυνος που συχνά περνά απαρατήρητος και καραδοκεί καθημερινά στους δρόμους των ελληνικών πόλεων είναι τα κακοσυντηρημένα μπαλκόνια κτιρίων. Σύμφωνα με στοιχεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κάθε χρόνο καταγράφονται περίπου 250 καταρρεύσεις μπαλκονιών στη χώρα.

Η εικόνα είναι γνώριμη: σοβάδες, τσιμέντα και μάρμαρα που είναι έτοιμα να αποκολληθούν, σκουριασμένα κάγκελα και κεραμίδια που με τον πρώτο δυνατό άνεμο μπορεί να πέσουν στο κενό. Δεν είναι λίγες οι παλιές πολυκατοικίες, στις οποίες δεν υπάρχει εδώ και χρόνια καμία μέριμνα για συντήρηση, ενώ η υγρασία, η ατμοσφαιρική ρύπανση και ο χρόνος φθείρουν ακόμη περισσότερο τα υλικά. Το πρόβλημα είναι εκτεταμένο και αγγίζει πολλές πολυκατοικίες του αθηναϊκού κέντρου, ιδίως αυτές που κατασκευάστηκαν τις δεκαετίες του ’50 και του ’60.

Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η φωτογραφία που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr από κτίριο στην οδό Εμμανουήλ Μπενάκη, απέναντι από το σημείο, όπου χθες, Πέμπτη, ένα δέντρο 35 ετών ξεριζώθηκε και έπεσε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας οδηγός μηχανής. Όπως καταγγέλλει, κομμάτια μαρμάρου από το μπαλκόνι είναι έτοιμα να πέσουν στον δρόμο, με κίνδυνο να τραυματιστεί κάποιος κάτοικος της περιοχής ή περαστικός.

Δείτε τη φωτογραφία που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr

