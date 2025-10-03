«Trionda»: Η Adidas παρουσίασε την μπάλα του Μουντιάλ 2026 – Οι τεχνολογίες αιχμής που διαθέτει

Η Adidas αποκάλυψε την «Trionda», την επίσημη μπάλα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, που θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μεξικό και στον Καναδά.

Εμπνευσμένη από τα χρώματα και τα σύμβολα των τριών χωρών που συνδιοργανώνουν το Μουντιάλ 2026, δηλαδη το αμερικανικό αστέρι, το καναδικό φύλλο σφενδάμου και τον μεξικανικό αετό, αυτή η μπάλα συνδυάζει τολμηρό σχεδιασμό με έναν πολιτιστικό φόρο τιμής.

Η ματ επιφάνειά της, διακοσμημένη με ανάγλυφες λεπτομέρειες, της δίνει μια μοναδική και εκλεπτυσμένη υφή, σχεδιασμένη για να σηματοδοτήσει την ιστορία αυτού του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Εκτός από την αισθητική της, η «Trionda» διαθέτει τεχνολογία αιχμής με ενσωματωμένο τσιπ που μεταδίδει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο στους διαιτητές βίντεο. Αυτό το καινοτόμο εργαλείο αναμένεται να βελτιώσει την ακρίβεια στην λήψη αποφάσεων και να περιορίσει τα σφάλματα κατά την διάρκεια της διοργάνωσης, που θ’ αρχίσει στις 11 Ιουνίου.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Adidas την αποκαλεί την πιο προηγμένη μπάλα που σχεδιάστηκε ποτέ και είναι διαθέσιμη προς πώληση σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ