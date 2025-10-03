«Trionda»: Η Adidas παρουσίασε την μπάλα του Μουντιάλ 2026 – Οι τεχνολογίες αιχμής που διαθέτει

Enikos Newsroom

αθλητισμός

trionda
Πηγή: Adidas

Η Adidas αποκάλυψε την «Trionda», την επίσημη μπάλα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, που θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μεξικό και στον Καναδά.

Εμπνευσμένη από τα χρώματα και τα σύμβολα των τριών χωρών που συνδιοργανώνουν το Μουντιάλ 2026, δηλαδη το αμερικανικό αστέρι, το καναδικό φύλλο σφενδάμου και τον μεξικανικό αετό, αυτή η μπάλα συνδυάζει τολμηρό σχεδιασμό με έναν πολιτιστικό φόρο τιμής.

Η ματ επιφάνειά της, διακοσμημένη με ανάγλυφες λεπτομέρειες, της δίνει μια μοναδική και εκλεπτυσμένη υφή, σχεδιασμένη για να σηματοδοτήσει την ιστορία αυτού του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Εκτός από την αισθητική της, η «Trionda» διαθέτει τεχνολογία αιχμής με ενσωματωμένο τσιπ που μεταδίδει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο στους διαιτητές βίντεο. Αυτό το καινοτόμο εργαλείο αναμένεται να βελτιώσει την ακρίβεια στην λήψη αποφάσεων και να περιορίσει τα σφάλματα κατά την διάρκεια της διοργάνωσης, που θ’ αρχίσει στις 11 Ιουνίου.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Adidas την αποκαλεί την πιο προηγμένη μπάλα που σχεδιάστηκε ποτέ και είναι διαθέσιμη προς πώληση σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι νέες θεραπείες που αλλάζουν την πορεία στον καρκίνο του γαστρεντερικού

Πάνος Ρούτσι: Στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας για εξετάσεις – Σκληρή απάντηση της ΕΙΝΑΠ στον Άδωνι Γεωργιάδη

Νέα έρευνα: Τι δείχνει το crash test για παλαιά και νεόδμητα ακίνητα -Δείτε αναλυτικά τους πίνακες τιμών για όλη την Ελλάδα

Πετρέλαιο θέρμανσης: Πόσο θα κοστίσει φέτος- Όλες οι τελευταίες εκτιμήσεις

Τι σημαίνει η φράση «Μωραί παρθένοι» και από πού προέρχεται

Δεσμευμένες καταστάσεις ενισχύουν τη μεταφορά ενέργειας σε μοντέλα μοριακών συστημάτων
περισσότερα
13:25 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Ξανά στο βάθρο ο Στέφανος Ντούσκος: Κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στη Σανγκάη

Συλλέκτης μεταλλίων στη Σανγκάη ο Στέφανος Ντούσκος. Ο Παγκόσμιος πρωταθλητής κέρδισε τα ξημερ...
11:17 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Euroleague: Για το «2 στα 2» ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Μπαρτσελόνα – Η ώρα του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπαρτσελόνα (3/10, 21:15) στο Telekom Center Athens, για την 2η ...
00:22 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Τσέλιε – ΑΕΚ 3-1: Έσπασαν το αήττητο της Ένωσης οι Σλοβένοι

Στη Σλοβενία «έσπασε» το αήττητο της ΑΕΚ στην εφετινή σεζόν. Η Τσέλιε επικράτησε 3-1 του «Δικέ...
00:20 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Θέλτα – ΠΑΟΚ 3-1: Λύγισε στο Βίγκο ο «Δικέφαλος του Βορρά»

Παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε στο σκορ, ο ΠΑΟΚ εν τέλει γνώρισε την ήττα με 3-1 από τη Θέλτα ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης