Κυψέλη: 57χρονος «Θεματοφύλακας του Συντάγματος» προσποιούνταν τον αστυνομικό – Βρέθηκε οπλοστάσιο στο σπίτι του

Ολόκληρο οπλοστάσιο έκρυβε μέσα στο σπίτι του στην Κυψέλη, άνδρας, τον οποίο κατάφεραν να παγιδεύσουν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ.

Συγκεκριμένα, ο 57χρονος νοσηλευτής διατηρούσε στο σπίτι του επί της οδού Λέσβου ολόκληρο οπλοστάσιο, που περιελάμβανε όλμο, χειροβομβίδα, σφαίρες, δακρυγόνο και κρότου λάμψης. Ο ίδιος εργαζόταν, μάλιστα, σε μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας, όπως δήλωσε στις Αρχές.

Την αποκάλυψη του οπλοστασίου έκανε η ομάδα ΔΙΑΣ Αθηνών, σύμφωνα με το Star. Η αρχική πληροφορία που έφτασε στ’ αυτιά τους απο κατοίκους, ήταν πως ένας άνδρας κυκλοφορούσε στην περιοχή, προσποιούνταν τον αστυνομικό και προχωρούσε σε ελέγχους.

Ξεκίνησαν αναζητήσεις από τις Αστυνομικές Αρχές, οι οποίες κατάφεραν να τον εντοπίσουν.

Όταν τον προσέγγισαν εκείνος τους είπε πως «είναι δικός τους» και πως «ανήκει στους Θεματοφύλακες του Συντάγματος».

Έδειξε, μάλιστα, ενδιαφέρον για τον οπλισμό των αστυνομικών. Παράλληλα, φάνηκε να έχει γνώσεις πάνω στα όπλα και τους είπε πως ασχολείται μόνο με μεγάλα πράγματα. Οι άνδρες της ΔΙΑΣ τον προσήγαγαν και έγινε επιχείρηση στο σπίτι.

Το υλικό έχει κατασχεθεί ενώ έχει ενημερωθεί και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

 

