Ξανά στο βάθρο ο Στέφανος Ντούσκος: Κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στη Σανγκάη

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Στέφανος Ντούσκος

Συλλέκτης μεταλλίων στη Σανγκάη ο Στέφανος Ντούσκος. Ο Παγκόσμιος πρωταθλητής κέρδισε τα ξημερώματα και το ασημένιο μετάλλιο στο νέο αγώνα σπριντ 500μ “Shanghai Sprints” που πραγματοποιήθηκε κατά μήκος του ποταμού που διασχίζει την κινεζική μεγαλούπολη παρουσία χιλιάδων θεατών και με τη συμμετοχή elite κωπηλατών και κωπηλατριών από όλο τον πλανήτη.

Ο Στέφανος πήρε τη δεύτερη θέση πίσω από τον Λευκορώσο Ζάλατι που ήταν 3ος πριν λίγες μέρες στο τελικό του Παγκοσμίου πρωταθλήματος, ενώ είχε ταυτόχρονο τερματισμό με τον Λιθουανό Μπελιάουσκας.

Ο Στέφανος Ντούσκος επιστρέφει στην Ελλάδα από την Κίνα τα ξημερώματα της Δευτέρας 00:55. Σημειώνεται ότι ο Στέφανος Ντούσκος πριν από μερικές ημέρες είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο.

