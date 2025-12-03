Μπακογιάννης κατά Δούκα: «Χρυσοί» κάδοι για σκύλους εν μέσω αυξήσεων και σφράγισης κοινωνικών δομών

Σύνοψη από το

  • Η παράταξη «Αθήνα Ψηλά» του Κώστα Μπακογιάννη κατηγορεί τη δημοτική αρχή Δούκα για «προκλητικές σπατάλες» με την προμήθεια 660 κάδων για σκύλους, συνολικού προϋπολογισμού 998.480 ευρώ.
  • Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κάθε «χρυσός κάδος» κοστίζει 1.512 ευρώ, ενώ η δαπάνη θα καλυφθεί από τα ανταποδοτικά τέλη των Αθηναίων.
  • Παράλληλα, η παράταξη κάνει λόγο για «αδικαιολόγητες αυξήσεις» σε δημοτικά πάρκινγκ και αύξηση του εισιτηρίου των χριστουγεννιάτικων δράσεων της Τεχνόπολης, την ώρα που δεν υπήρξε μείωση δημοτικών τελών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Κώστας Μπακογιάννης

Για προκλητικές σπατάλες κατηγορεί τον Δήμο Αθηναίων η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη «Αθήνα Ψηλά».

«Σε προκλητικές σπατάλες προχωράει η δημοτική αρχή Δούκα με την προμήθεια 660 κάδων συλλογής απορριμμάτων σε χώρους κοινωνικοποίησης σκύλων, προϋπολογισμού, με βάση τη διακήρυξη, 998.480 ευρώ. Ήτοι 1.512 ευρώ, ο κάθε «χρυσός κάδος» και μάλιστα η δαπάνη θα γίνει από ιδίους πόρους, δηλαδή από τα ανταποδοτικά τέλη των Αθηναίων.

Με το ίδιο ποσό η Δημοτική Αρχή θα μπορούσε να έχει κρατήσει ανοιχτό για τα επόμενα 28 χρόνια το Υπνωτήριο των Γιατρών του Κόσμου, το οποίο έκλεισε επικαλούμενη οικονομική στενότητα!» τονίζεται σε ανακοίνωση της παράταξης του Κώστα Μπακογιάννη.

«Και ενώ προχωρά σε εξόφθαλμες σπατάλες, προβάλλοντας οικονομικούς λόγους επιβάλλει αδικαιολόγητες αυξήσεις! Δύο μόνο ενδεικτικά παραδείγματα είναι οι πρόσφατες ανατιμήσεις έως και 100% στα δημοτικά πάρκινγκ, αλλά και η κατά 25% αύξηση του εισιτηρίου των χριστουγεννιάτικων δράσεων της Τεχνόπολης. Για μείωση δημοτικών τελών, ούτε λόγος. Το τρέχον έτος, αντί να προβεί στις προγραμματισμένες από την προηγούμενη δημοτική αρχή μειώσεις, επέλεξε το πάγωμα τους. Φέτος; Θα επικαλεστεί ξανά οικονομική στενότητα;» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι επιστήμονες προειδοποιούν: Δεν πρέπει να τρώμε τρόφιμα με φρουκτόζη όταν έχουμε λοίμωξη – Μπορεί να αυξήσει τη φλεγμονή

Ριζικές αλλαγές στο σύστημα Υγείας φέρνουν νέες ψηφιακές και θεσμικές παρεμβάσεις

Γιορτινό τραπέζι: Πόσο ακριβότερο θα είναι φέτος το κρέας – Δείτε αναλυτικά τις τιμές

Δεσμευμένα ακίνητα: Αναλυτικός οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για τις αποζημιώσεις ιδιοκτητών από απαλλοτριώσεις

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
13:21 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Γαβρόγλου στον Realfm 97,8: Το βιβλίο Τσίπρα είναι μια καλή ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με πλατιά κοινωνικά στρώματα

Για τον Αλέξη Τσίπρα και το βιβλίο του «Ιθάκη» μίλησε ο ακαδημαϊκός και πρώην υπουργός, Κώστας...
11:54 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Γεραπετρίτης από Σύνοδο ΝΑΤΟ: Η επιθετικότητα και ο αναθεωρητισμός δεν έχουν καμία θέση στο σύγχρονο κόσμο

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά την άφιξή του στη Σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών...
11:31 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Μητσοτάκης σε αγρότες: Ακραίες ενέργειες δεν βοηθούν – Είμαστε πάντα ανοιχτοί σε συντεταγμένο διάλογο

Την κατανόησή του για τη δυσαρέσκεια των αγροτών για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των επιδο...
11:28 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Τουρκία: Σκληρή απάντηση Τσελίκ στο αμυντικό δόγμα Δένδια – «Είναι τρολ σε θέση υπουργού»

Η Τουρκία δεν έκρυψε την ενόχλησή της για το νέο αμυντικό δόγμα που παρουσίασε ο Έλληνας υπουρ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»