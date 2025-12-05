Τουρκία: Θα αποδεσμευτεί από τους S-400 για να πάρει F-35 – Οι δηλώσεις του Αμερικανού πρεσβευτή στην Άγκυρα

Η Τουρκία είναι πιο κοντά στην απομάκρυνση του ρωσικού συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας S-400 που αποτελεί πηγή έντασης με άλλα μέλη του ΝΑΤΟ και που ουσιαστικά την απέβαλε από το πρόγραμμα των αμερικανικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Άγκυρα, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

H Τουρκία δεν χρησιμοποιεί το σύστημα S-400, ωστόσο εξακολουθεί να διαθέτει τους πυραύλους, τα ραντάρ και τον άλλο εξοπλισμό που συνοδεύει το αντιαεροπορικό σύστημα. «Πιστεύω ότι αυτά τα ζητήματα θα επιλυθούν τους επόμενους τέσσερις έως έξι μήνες», δήλωσε ο Τομ Μπάρακ, σε συνέντευξη Τύπου στο Αμπού Ντάμπι την Παρασκευή. Όταν ρωτήθηκε αν η Τουρκία πλησιάζει στην απομάκρυνση του ρωσικού συστήματος S-400, απάντησε «ναι».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο Τούρκος ομόλογός του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συζήτησαν για το σύστημα S-400 στο Λευκό Οίκο τον Σεπτέμβριο. Η αγορά των πυραύλων αεράμυνας από την Τουρκία πριν από σχεδόν μια δεκαετία είχε ως αποτέλεσμα την απομάκρυνσή της από το πρόγραμμα ανάπτυξης του F-35 και οδήγησε τις ΗΠΑ να επιβάλουν κυρώσεις, γνωστές ως CAATSA, σε ορισμένες τουρκικές εταιρείες άμυνας. Αυτές οι κυρώσεις τις εμποδίζουν να αγοράσουν πολλά είδη ευαίσθητου στρατιωτικού εξοπλισμού των ΗΠΑ.

Το ΝΑΤΟ έχει δηλώσει ότι η Ρωσία θα μπορούσε να αποκτήσει κρίσιμες πληροφορίες αν η Τουρκία — η οποία διαθέτει τις μεγαλύτερες ένοπλες δυνάμεις της Συμμαχίας, μετά τις ΗΠΑ — χρησιμοποιήσει τα S-400 παράλληλα με αεροσκάφη όπως τα F-35.

Η συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν

Στη συνάντηση στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ πρότεινε να επιτρέψει στην Τουρκία να αγοράσει τα αεροσκάφη stealth, τα οποία θεωρούνται τα πιο προηγμένα στον κόσμο και είναι γνωστά ως τα «quarterback» των αιθέρων λόγω της ικανότητάς τους να συντονίζουν επιθέσεις με άλλα αεροσκάφη και drones.

Η πιο ακριβή έκδοση κοστίζει πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια το κάθε αεροπλάνο.  Ωστόσο, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Ερντογάν «θα κάνει κάτι για εμάς». Αν και δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, υπονόησε ότι η Άγκυρα θα πρέπει να μειώσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ο Μπάρακ δήλωσε ότι αυτό ήδη συμβαίνει.

Ο πρέσβης πρόσθεσε ότι οι δύο ηγέτες έχουν μια «φιλία» που έχει βελτιώσει τις σχέσεις μεταξύ των χωρών τους από την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία τον Ιανουάριο. Στο πλαίσιο αυτό, ο Μπάρακ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον επιθυμεί την ένταξη της Τουρκίας στη διεθνή δύναμη σταθεροποίησης που προβλέπεται στο ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα.

Η Τουρκία, είπε, θα βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι η Χαμάς θα καταθέσει τα όπλα της και δεν θα αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ, λόγω των δεσμών της με την παλαιστινιακή μαχητική ομάδα.

Ωστόσο, ο επιχειρηματίας που έγινε διπλωμάτης αμφιβάλλει ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα το επιτρέψει, δεδομένης της ρήξης μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας από την έκρηξη του πολέμου στη Γάζα το 2023.

«Αν ήμουν προσωπικός σύμβουλος του Νετανιάχου, θα του έλεγα ότι αυτό είναι ένα από τα πιο έξυπνα πράγματα που θα μπορούσε να κάνει», δήλωσε ο Μπάρακ, ο οποίος ίδρυσε το ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο Colony Capital LLC με έδρα το Λος Άντζελες. «Πιστεύω ότι θα συμβεί; Όχι. Είναι θέμα εμπιστοσύνης και δεν νομίζω ότι υπάρχει εμπιστοσύνη», είπε.

