Ηράκλειο: Στη φυλακή το ζευγάρι για την κακοποίηση των 8 ανήλικων παιδιών

Ένοχοι κρίθηκαν ο 44χρονος και η 32χρονη σύντροφός του που κατηγορούνται για κακοποίηση των οκτώ ανήλικων παιδιών τους, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου έκρινε ένοχο το ζευγάρι, ύστερα από μακρά διαδικασία. Σύμφωνα με το cretalive.gr, στον 44χρονο επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 2 ετών και 6 μηνών, ενώ στη μητέρα συνολική ποινή 7 ετών και τριών μηνών. Και οι δύο θα οδηγηθούν στη φυλακή.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κακοποίηση ύστερα από ανώνυμη καταγγελία που έφθασε στο «Χαμόγελο του Παιδιού» και διαβιβάστηκε στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Α’ Αστυνομικού Τμήματος.

Το χρονικό

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το ζευγάρι, ο 44χρονος Κρητικός και η 32χρονη από την Κύπρο μεγαλώνουν οκτώ παιδιά, ηλικίας από 2 έως 15 ετών, πέντε εκ των οποίων έχουν αποκτηθεί από τον κοινό τους βίο και τρία από τον προηγούμενο γάμο της μητέρας.

Η Αστυνομία κινητοποιήθηκε από το Χαμόγελο του Παιδιού καθώς για μία ακόμα φορά στον Οργανισμό είχε φθάσει καταγγελία για κακοποιητική συμπεριφορά, η 5η τα τελευταία χρόνια. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι για τις προηγούμενες περιπτώσεις έχουν σχηματιστεί δικογραφίες και για έκθεση από την Ασφάλεια Ηρακλείου.

Τα παιδιά προς το παρόν βρίσκονται υπό την φροντίδα της γιαγιάς και της θείας μέχρι η αρμόδια εισαγγελική Αρχή να αποφανθεί για την περαιτέρω τύχη τους. Οι γονείς, πάντως, αρνούνται τις αποδιδόμενες κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι σε καμία περίπτωση δεν τα κακοποιούν. Απεναντίας τα αγαπούν και προσπαθούν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν στις δύσκολες συνθήκες όπου ζουν, όπως λένε. Από μέρους τους, μάλιστα, η καταγγελία γειτόνισσας για το τελευταίο περιστατικό σε βάρος του 15χρονου κοριτσιού της οικογένειας αποδίδεται σε σκοπιμότητα.

Όπως αναφέρουν, τα όποια προβλήματα υπάρχουν αφορούν τις σχέσεις του ίδιου του ζευγαριού καθώς στο παρελθόν είχαν πολλές συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις, όμως το τελευταίο χρονικό διάστημα η κατάσταση είχε κάπως εξομαλυνθεί λόγω παρακολούθησης προγράμματος στο πλαίσιο ποινικής διαμεσολάβησης. Μάλιστα επειδή ο 44χρονος ήταν υπότροπος για ενδοοικογενειακή βία, για κάποιο μικρό διάστημα είχε εκτίσει και φυλακή.

Η πρόσφατη καταγγελία αφορούσε περιστατικό που συνέβη το βράδυ της Κυριακής, όπου, μεταξύ άλλων, υποστηρίζεται ότι η μητέρα χτύπησε άσχημα με μαγκούρα την 15χρονη κόρη της με αποτέλεσμα να… σηκωθεί όλη η γειτονιά στο πόδι.

Ο 44χρονος δικάστηκε για ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, ενδοοικογενειακή απειλή κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου.

Η μητέρα πάλι για επικίνδυνη ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, ενδοοικογενειακή απειλή κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

