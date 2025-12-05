Κακοκαιρία «Byron»: Πλημμύρισε η Θεολογική Σχολή του ΕΚΠΑ – «Τριτοκοσμικές καταστάσεις – Έπεσαν σοβάδες, από θαύμα δεν υπήρξε τραυματισμός» – ΒΙΝΤΕΟ

Αποκαλυπτικά βίντεο και φωτογραφίες που φέρνει στο φως το enikos.gr, καταγράφουν χώρους στην Θεολογική Σχολή του ΕΚΠΑ, οι οποίοι πλημμύρισαν μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας «Byron» που «χτύπησε» την Αττική. Για «τριτοκοσμικές καταστάσεις» κάνει λόγο ο Κοσμήτωρ Σχολής, κ. Καραγεωργούδης Εμμανουήλ, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι αυτή η εικόνα «δεν τιμά ούτε το ελληνικό κράτος ούτε το Πανεπιστήμιο».

της Μαρίας Πασαλίδου

Κουβάδες ώστε να μαζεύουν τα νερά που στάζουν από το ταβάνι, πλημμυρισμένους διαδρόμους, βιβλιοθήκες να έχουν νοτίσει με νερό, αλλά και σοβάδες που ξεκολλούν από την πρόσοψη της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μπορεί να δει κανείς στα βίντεο και τις φωτογραφίες που δημοσιεύει το enikos.gr.

«Μπαίνουν νερά κάθε φορά που βρέχει»

«Κάθε φορά που βρέχει, μπαίνουν μέσα στο ΕΚΠΑ νερά, αυτή τη φορά ήταν περισσότερα. Μπήκαν νερά σε 2-3 απο τα γραφεία των καθηγητών και και σε ένα απο το διοικητικό προσωπικό, σε εσωτερικούς διαδρόμους, σε ένα αμφιθέατρο και στον χώρο της βιβλιοθήκης, με αποτέλεσμα αν νοτίζουν απο κάτω οι βιβλιοθήκες και να κινδυνεύουν τα βιβλία. Έχουμε μια από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες. Είναι μια τριτοκοσμική κατάσταση» δήλωσε στο enikos.gr ο κ. Καραγεωργούδης.

Υπενθυμίζεται ότι το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron από την Αττική, έφερε αναστολή λειτουργίας σε όλα τα σχολεία του Λεκανοπεδίου αλλά και στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Ειδικότερα, με ανακοινώσεις τους, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Πειραιά και η Σχολή Καλών Τεχνών, ενημέρωσαν ότι την Παρασκευή (5/12), θα παρέμεναν κλειστά.

Πέφτουν σοβάδες από την πρόσοψη του κτιρίου

«Ενώ είχε βγει η οδηγία να μη πάνε σήμερα στο ΕΚΠΑ, υπάλληλοι της βιβλιοθήκης πήγαν πρωί πρωί και με κουβάδες και σφουγγαρίστρες, προσπαθώντας να τα μαζέψουν», σημείωσε ακόμη ο Κοσμήτωρ, εξηγώντας ότι «η κατάσταση δεν περιγράφεται και δεν τιμά ούτε το ελληνικό κράτος ούτε το Πανεπιστήμιο. Δεν έχει γίνει ποτέ καμία παρέμβαση, με αποτέλεσμα να υπάρχουν κίνδυνοι για τα παιδιά και το προσωπικό».

Εκτός από τους εσωτερικούς χώρους που πλημμύρισαν, «από την εξωτερική πρόσοψη του κτιρίου έχουν πέσει κομμάτια απο σοβά. Από θαύμα δεν έχει υπάρξει κάποιος τραυματισμός», υπογράμμισε ακόμη ο κ. Καραγεωργούδης.

Μια «ανάσα» από τους πίνακες ηλεκτροδότησης τα νερά

Τα νερά, όπως αποτυπώνεται και στο παρακάτω στο βίντεο, έφτασαν μέχρι το μηχανοστάσιο. «Σταματούν στην πόρτα της εισόδου θαλάμου με τους πίνακες ηλεκτροδότησης υψηλής τάσης και αυτό εξαιτίας των ατόμων που παρενέβησαν. Αν μπουν μέσα σιγουρά υπάρχει μεγάλος κίνδυνος» είπε ακόμα ο Κοσμητώρ της Θεολογικής Σχολής.

Ο ίδιος επεσήμανε πως «το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η υποχρηματοδότηση. Αυτό συνιστά μια υποβάθμιση του Δημόσιου Πανεπιστήμιου και έχουν δίκιο όλοι όσοι διαμαρτύρονται. Θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί το Πανεπιστήμιο και η έρευνα». «Τι έρευνα να γίνει με τέτοιες τριτοκοσμικές συνθήκες» αναρωτήθηκε ο κ. Καραγεωργούδης, καταλήγοντας πως «αν το βραδύ βρέξει ξανά, θα έχουμε τα ίδια αποτελέσματα».