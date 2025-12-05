Νορβηγία: Θα αγοράσει ακόμη δύο υποβρύχια και πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Η Νορβηγία σχεδιάζει να αγοράσει ακόμη 2 υποβρύχια από την Γερμανία και, ξεχωριστά, πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας, σε πολύ υψηλότερο κόστος από ότι πριν, εν μέρει λόγω της υψηλής ζήτησης σε στρατιωτικό εξοπλισμό.

Η παραγγελία υποβρυχίων έρχεται να προστεθεί σε τέσσερα υποβρύχια που παρήγγειλε η σκανδιναβική χώρα από την γερμανική Thyssenkrupp το 2021 έναντι 45 δισεκατομμυρίων κορωνών (4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων) εκείνη την εποχή. Τα νέα υποβρύχια θα παραγγελθούν επίσης από το τμήμα ναυπηγικών κατασκευών της Thyssenkrupp, το οποίο πρόσφατα έγινε θυγατρική υπό την επωνυμία TKMS.

Οι μετοχές της TKMS, η οποία επιβεβαίωσε την συμφωνία, σημείωσαν άνοδο της τάξεως του 1%. Η νέα παραγγελία θα κοστίσει 45 δισεκατομμύρια κορώνες, ανεβάζοντας το συνολικό κόστος των υποβρυχίων στα 100 δισεκατομμύρια κορώνες, εν μέρει λόγω του πληθωρισμού που έχουν ανεβάσει τα κόστη των πρώτων υλών και του αμυντικού εξοπλισμού.

Οι χώρες του ΝΑΤΟ βρίσκονται εν μέσω αυξανόμενων αμυντικών δαπανών, υπό την πίεση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και επειδή έχουν θορυβηθεί από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η Νορβηγία είναι ο παρατηρητής του ΝΑΤΟ σε μια τεράστια περιοχή των 2 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιομέτρων (772.000 τετραγωνικών μιλίων) στον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό που χρησιμοποιείται από τα πυρηνικά υποβρύχια του Ρωσικού Βόρειου Στόλου.

Μια βασική αποστολή για τα νορβηγικά υποβρύχια θα είναι η παρακολούθηση των ρωσικών υποβρυχίων, των οποίων η βάση βρίσκεται στη χερσόνησο Κόλα, μια περιοχή στην Αρκτική που συνορεύει με τη Νορβηγία.

«Βλέπουμε ότι οι ρωσικές δυνάμεις στον Βόρειο Ατλαντικό και στην Θάλασσα του Μπάρεντς αυξάνουν τις δραστηριότητες τους» είπε ο υπουργός Άμυνας Τόρε Σανβίκ σε δηλώσεις του. Το πρώτο από τα έξι υποβρύχια αναμένεται να σταλεί το 2029, αναφέρει το υπουργείο.

Η Νορβηγία σχεδιάζει επίσης να αγοράσει για τον στρατό της μεγάλου βεληνεκούς πυραύλους, που μπορούν να πλήξουν στόχους σε απόσταση 500 χιλιομέτρων, κόστους 19 δισεκατομμυρίων κορωνών.

Ο Πόλεμος στην Ουκρανία και η υπεροχή των πυραυλικών επιθέσεων, έδειξαν στις δυτικές χώρες ότι είναι αναγκαίο να ενισχύσουν τις δυνατότητες τους. «Είναι σημαντικό να έχουμε μια αμυντική δυνατότητα που μπορεί να αποτρέψει ένα πιθανό εχθρό από το να μας προκαλέσει βλάβη» αναφέρει ο Σαντβίκ στις δηλώσεις του.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

