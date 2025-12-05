Μετά το μπάσκετ ήρθε η σειρά του βόλεϊ: Έπεσε το ρεύμα στον τελικό ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός – BINTEO

Σύνοψη από το

  • Μετά την αναβολή της αναμέτρησης Ολυμπιακού – Φενέρμπαχτσε, διακόπηκε προσωρινά και ο τελικός του Λιγκ Καπ βόλεϊ ανδρών μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού.
  • Η διακοπή ρεύματος στο «Ανδρέας Βαρικάς» διήρκεσε περίπου 30 λεπτά, βυθίζοντας το γήπεδο στο σκοτάδι.
  • Ο ΠΑΟΚ είχε αντιδράσει στο τρίτο σετ και βρισκόταν μπροστά με 18-15, τη στιγμή που έπεσε το ρεύμα, με την ατάκα «Όχι τώρα που βρήκαμε ρυθμό.» να ακούγεται από τον πάγκο των φιλοξενούμενων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

PAOK OLYMPIAKOS
Φωτό από intimenews

Μετά την αναβολή της αναμέτρησης μεταξύ του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε για τη Euroleague, διακόπηκε προσωρινά και ο τελικός του βόλεϊ, λόγω μπλακ άουτ.

ΚΑΕ Ολυμπιακός: Θα καλύψει τα έξοδα της Φενερμπαχτσέ λόγω της αναβολής του μεταξύ τους αγώνα στο ΣΕΦ

Ο τελικός του Λιγκ Καπ βόλεϊ ανδρών στο «Ανδρέας Βαρικάς», σταμάτησε για περίπου 30 λεπτά, εξαιτίας της αιφνίδιας διακοπής ρεύματος.

Ο Ολυμπιακός είχε μπει στο παιχνίδι με ρυθμό, παίρνοντας προβάδισμα 2-0 σετ και επιβάλλοντας τον ρυθμό του. Στο τρίτο σετ, όμως, ο ΠΑΟΚ αντέδρασε και ανέτρεψε την εικόνα, φτάνοντας στο 18-15, προτού το γήπεδο βυθιστεί στο σκοτάδι.

Τη στιγμή που έπεσε το ρεύμα από τον πάγκο των φιλοξενούμενων, ακούστηκε η ατάκα:
Όχι τώρα που βρήκαμε ρυθμό.
Σημειώνεται ότι ύστερα από μισή ώρα, η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε και ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΠΥΥ: Από μια καταγγελία στην εξάρθρωση κυκλώματος εικονικών συνταγογραφήσεων

Εξάρθρωση κυκλώματος με χιλιάδες εικονικές συνταγογραφήσεις σε βάρος του ΕΟΠΥΥ

Κεραμέως: Στόχος να έρθει η συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις στη Βουλή τον Ιανουάριο – Τι είπε για τις άδειες γονέων σ...

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Τι ισχύει για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
18:33 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

ΚΑΕ Ολυμπιακός: Θα καλύψει τα έξοδα της Φενερμπαχτσέ λόγω της αναβολής του μεταξύ τους αγώνα στο ΣΕΦ

Η αναβολή του προγραμματισμένου για χθες (4/12) αγώνα Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ για την 14η αγων...
16:43 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Γιάγια Τουρέ κατά Γκουαρντιόλα: «Θέλω να καταρρεύσει ο μύθος του – Μου φέρθηκε σαν σκουπίδι»

Ο Γιάγια Τουρέ επιτίθεται- μια ακόμα φορά- στον Πεπ Γκουαρντιόλα, προπονητή με τον οποίο συνερ...
15:58 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Ολυμπιακός: Με Τσικίνιο και Ποντένσε, αλλά χωρίς Ρέτσο η αποστολή για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ

Με τους Τσικίνιο και Ποντένσε να επιστρέφουν στη δράση, καθώς ξεπέρασαν τα προβλήματα τραυματι...
15:41 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Τουρκία: Έφοδος στο σπίτι του αρχηγού της Φενέρμπαχτσε για το σκάνδαλο στοιχημάτων

Έφοδος στο σπίτι του αρχηγού της Φενέρμπαχτσε, Μερτ Χακάν Γιαντάς, έγινε-όπως αναφέρει το BBC-...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»