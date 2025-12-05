Λιθουανία: Η κυβέρνηση θα κηρύξει «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» εξαιτίας των αερόστατων από τη Λευκορωσία

Λιθουανία: Η κυβέρνηση θα κηρύξει «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» εξαιτίας των αερόστατων από τη Λευκορωσία

Η πρωθυπουργός στην Λιθουανία ανακοίνωσε σήμερα πως θα κηρύξει «κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε εθνικό επίπεδο» εξαιτίας των περιστατικών με αερόστατα που μπαίνουν στον εναέριο χώρο της χώρας προερχόμενα από τη Λευκορωσία.

«Προετοιμάζουμε αυτήν τη στιγμή τη νομική βάση και τα αναγκαία έγγραφα», δήλωσε η πρωθυπουργός Ίνγκα Ρουγκινιενέ σε δημοσιογράφους, χαρακτηρίζοντας την κήρυξη κατάστασης έκτακτης «το καλύτερο μέτρο για να ληφθεί αυτήν τη στιγμή».

Η εφαρμογή της κατάστασης έκτακτης ανάγκης επιτρέπει στην κυβέρνηση και τις τοπικές αρχές να αφιερώσουν επιπλέον πόρους στη μάχη εναντίον των αερόστατων. «Δεν αποκλείουμε να λάβουμε περαιτέρω μέτρα», συμπλήρωσε η επικεφαλής της λιθουανικής κυβέρνησης, αναφέροντας πως η κατάσταση έκτακτης ανάγκης αναμένεται να κηρυχθεί την επόμενη εβδομάδα.

Πρόσφατα, εξαιτίας των «εισβολών» αερόστατων με προέλευση τη Λευκορωσία, τα δύο μεγάλα αεροδρόμια της Λιθουανίας, στο Βίλνιους και στο Κάουνας, αναγκάστηκαν επανειλημμένως να αναστείλουν τη λειτουργία τους.

Οι αρχές της Λιθουανίας υποστηρίζουν πως τα αερόστατα, που πετούν σε ύψος έως και 10 χιλιομέτρων, στέλνονται εσκεμμένα στις διαδρομές πτήσεων του αεροδρομίου και συνιστούν μία επίθεση εναντίον της πολιτικής αεροπoρίας.

Παρά το γεγονός ότι αερόστατα χρησιμοποιούνται εδώ και καιρό για την παράνομη μεταφορά τσιγάρων από λαθρέμπορους, τους τελευταίους μήνες έχουν προκαλέσει το κλείσιμο αεροδρομίων.

Το κράτος της Βαλτικής, μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, κατηγορεί εδώ και καιρό τη Λευκορωσία, στενή σύμμαχο της Ρωσίας, ότι διεξάγει έναν «υβριδικό πόλεμο».

