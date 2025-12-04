Κακοκαιρία «Byron»: Κλειστά την Παρασκευή το ΕΚΠΑ, το Πανεπιστήμιο Πειραιά και η Σχολή Καλών Τεχνών

Το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron από την Αττική, έφερε αναστολή λειτουργίας σε όλα τα σχολεία του Λεκανοπεδίου αλλά και στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Ειδικότερα, με ανακοινώσεις τους, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Πειραιά και η Σχολή Καλών Τεχνών, ενημέρωσαν ότι την Παρασκευή (5/12), η οποία αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα της κακοκαιρίας, θα παραμείνουν κλειστά.

Αναλυτικά, οι σχετικές ανακοινώσεις:

ΕΚΠΑ

Λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών, η δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία όλων των Σχολών και των Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναστέλλεται αύριο, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025.

Πανεπιστήμιο Πειραιά

Γίνεται γνωστό ότι τόσο η διδασκαλία όσο και οι εξετάσεις (εμβόλιμη εξεταστική) των προπτυχιακών μαθημάτων της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου 2025, δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν σε ημερομηνία που θα γίνει γνωστή με νεότερη ανακοίνωση.

Σχολή Καλών Τεχνών

Σας ενημερώνουμε , ότι -λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων- αύριο, Παρασκευή 5/12/2025 δεν θα διεξαχθούν μαθήματα και οι εγκαταστάσεις της οδού Πειραιώς θα παραμείνουν κλειστές. Οι διοικητικές υπηρεσίες της ΑΣΚΤ στην οδό Πατησίων θα λειτουργήσουν αύριο κανονικά.