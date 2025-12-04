Κακοκαιρία «Byron»: Κλειστά την Παρασκευή το ΕΚΠΑ, το Πανεπιστήμιο Πειραιά και η Σχολή Καλών Τεχνών

Enikos Newsroom

κοινωνία

κακοκαιρία στην Αττική

Το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron από την Αττική, έφερε αναστολή λειτουργίας σε όλα τα σχολεία του Λεκανοπεδίου αλλά και στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Ειδικότερα, με ανακοινώσεις τους, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Πειραιά και η Σχολή Καλών Τεχνών, ενημέρωσαν ότι την Παρασκευή (5/12), η οποία αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα της κακοκαιρίας, θα παραμείνουν κλειστά.

Αναλυτικά, οι σχετικές ανακοινώσεις:

ΕΚΠΑ

Λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών, η δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία όλων των Σχολών και των Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναστέλλεται αύριο, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025.

Πανεπιστήμιο Πειραιά

Γίνεται γνωστό ότι τόσο η διδασκαλία όσο και οι εξετάσεις (εμβόλιμη εξεταστική) των προπτυχιακών μαθημάτων της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου 2025, δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν σε ημερομηνία που θα γίνει γνωστή με νεότερη ανακοίνωση.

Σχολή Καλών Τεχνών

Σας ενημερώνουμε , ότι -λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων- αύριο, Παρασκευή 5/12/2025 δεν θα διεξαχθούν μαθήματα και οι εγκαταστάσεις της οδού Πειραιώς θα παραμείνουν κλειστές. Οι διοικητικές υπηρεσίες της ΑΣΚΤ στην οδό Πατησίων θα λειτουργήσουν αύριο κανονικά.

22:53 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Κακοκαιρία Byron: Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή – Τι θα ισχύσει στις δημόσιες υπηρεσίες, συστάσεις για τηλεργασία στον ιδιωτικό τομέα

Πάρα πολλά είναι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά αύριο Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου σε όλη τη χώρα...
22:38 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Κακοκαιρία «Byron»: Mηνύματα από το 112 σε Κρήτη, Κεντρική Μακεδονία, Κυκλάδες, Μαγνησία, Λάρισα, Σποράδες, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Δωδεκάνησα

Μηνύματα από το 112 εστάλησαν το βράδυ της Πέμπτης στους κατοίκους της Κρήτη, την Θεσσαλονίκης...
22:34 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Σε θέσεις μάχης οι αγρότες παρά την κακοκαιρία – Ζητούν δεσμεύσεις και προαναγγέλλουν πιο δυναμικές κινητοποιήσεις σε όλη την χώρα

Οι αγρότες συντονίζονται και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους παρά την κακοκαιρία που πλήττ...
22:27 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Κακοκαιρία «Byron»: Ήχησε το 112 στην Εύβοια – «Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις»

Η κακοκαιρία Byron σφυροκοπά αρκετές περιοχές της Εύβοιας. Μάλιστα πριν απο λίγα λεπτά, οι κάτ...
