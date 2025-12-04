Σε εξέλιξη η επέλαση της κακοκαιρίας «Byron»: Η Παρασκευή η πιο επικίνδυνη ημέρα – Πού θα πέσει ο μεγαλύτερος όγκος νερού – Live η πορεία της

Η κακοκαιρία Byron «χτυπά» από την Πέμπτη την χώρα μας με κύρια χαρακτηριστικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και κεραυνούς. Ακόμη πιο δύσκολη αναμένεται να είναι η εικόνα την Παρασκευή, όπως αναφέρουν οι μετεωρολόγοι.

Την Πέμπτη πραγματοποιήθηκε έκτακτη διυπουργική σύσκεψη υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, με αφορμή την επιδείνωση της κακοκαιρίας. Οι αρχές εφιστούν την προσοχή στους κατοίκους και τους καλούν να ακολουθούν πιστά τις επίσημες οδηγίες.

Όπως ακόμη ανακοινώθηκε, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σε αρκετούς δήμους της χώρας, ενώ μέτρα έχουν παρθεί για τους δημόσιους υπαλλήλους, και υπάρχει σύσταση για τη λήψη μέτρων προστασίας των εργαζομένων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Οι περιοχές που θα δεχθούν τον μεγαλύτερο όγκο νερού την Παρασκευή

Ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς περιγράφει πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία, καθώς φαίνεται ότι η Παρασκευή μέρα θα είναι ακόμα πιο δύσκολη. «Η κακοκαιρία έγινε αισθητή από τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης, καθώς ήδη στη Δυτική Αττική φθάσαμε τα 70 με 90 χιλιοστά βροχής λόγω των καταιγίδων, ενώ στο Δίο της Πιερίας με τις δυνατές βροχές – χωρίς καταιγίδες ξεπεράσαμε ακόμη και τα 100 χιλιοστά. Και έρχονται ακόμη περισσότερα το επόμενο 24ωρο», ανέφερε.

Τέσσερις είναι οι ευρείες περιοχές που θα δεχτούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής:

Η κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία και οι Σποράδες,

Το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα,

Η Αττική, η Εύβοια, η ανατολική Πελοπόννησος,

και η Νότια Πελοπόννησος και Κρήτη.

Αυτή είναι η περιοχή που θα επηρεαστεί κυρίως από τα ξημερώματα μέχρι και το τέλος της ημέρας όπου και εκεί οι ισχυροί νοτιάδες θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο.

Πώς θα κινηθούν τα φαινόμενα στην Αττική

Και στην Αττική θα έχουμε μεγάλα ύψη βροχής στα νότια και τα ανατολικά – εκτός από τα δυτικά που ήδη έχουν επηρεαστεί τοπικά με 70 με 90 χιλιοστά βροχής.

Τα φαινόμενα εκτός από μεγάλες εντάσεις, θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Δεν είναι περαστικές οι καταιγίδες, αλλά ανατροφοδοτούμενες λόγω των νοτιάδων. Από τις προμεσημβρινές ώρες και μετά θα αρχίσουν τα φαινόμενα να εξασθενούν.

Τριήμερη κακοκαιρία με καταιγίδες – Η πρόγνωση από την Νικόλ Ζιακοπούλου

Όπως επισημαίνει η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Νικόλ Ζιακοπούλου, η κακοκαιρία δεν έχει ολοκληρωθεί και τις επόμενες ώρες αναμένονται νέες ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με σταδιακή βελτίωση μέσα στην ημέρα του Σαββάτου.

Οι μετεωρολογικές ενδείξεις δείχνουν περαιτέρω επιδείνωση για την Αττική αργότερα, με τα πιο έντονα φαινόμενα πιθανότατα να σημειώνονται κατά τις νυχτερινές ώρες.

Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται και σε Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και σε όλο το Αιγαίο. Σε περιοχές όπως η Πιερία, η Ανατολική Θεσσαλία, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών, καθώς οι άνεμοι που αναμένεται να φτάσουν τα 8–9 μποφόρ μπορούν να προκαλέσουν «κύματα θύελλας» προς τις παράκτιες ζώνες. Η Ρόδος έχει ήδη δεχθεί ισχυρά φαινόμενα, ειδικά στην περιοχή της Λίνδου, και αναμένεται συνέχεια.

Η βελτίωση του καιρού θα έρθει σταδιακά από την Κυριακή, με υπολείμματα καταιγίδων στο Αιγαίο.

Το σίγουρο, όπως τονίζεται, είναι ότι οι πολίτες πρέπει να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να οδηγούν με ιδιαίτερη προσοχή.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Live η πορεία της κακοκαιρίας «Byron»:

Κεφαλογιάννης: «Η χώρα μπαίνει σε διήμερο έντονης κακοκαιρίας» – Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Αυξημένη προσοχή καθώς «η χώρα μπαίνει σε ένα διήμερο έντονης κακοκαιρίας» ζήτησε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης καλώντας τους πολίτες να παρακολουθούν στενά τις επίσημες ανακοινώσεις και τις οδηγίες του 112, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε τοπικό, όπου ενδέχεται να προκύψουν ειδικές οδηγίες.

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της έκτακτης διυπουργικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα, ο κ. Κεφαλογιάννης επισήμανε ότι από την Τετάρτη, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας, έχει ειδοποιήσει όλους τους αρμόδιους φορείς, Δήμους και Περιφέρειες, ώστε να βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Κλειστά όλα τα σχολεία της Αττικής την Παρασκευή

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά και κατόπιν εκτεταμένης διαβούλευσης με την Πολιτική Προστασία και την ΕΜΥ, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου θα παραμείνουν κλειστά όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Λεκανοπεδίου, ενόψει του κύματος κακοκαιρίας Byron.

Επίσης, κλειστά παρέμειναν την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου τα νυχτερινά σχολεία στο Λεκανοπέδιο.

Η απόφαση αυτή ελήφθη πρωτίστως για την ασφάλεια της σχολικής κοινότητας – τόσο των μαθητών όσο και του εκπαιδευτικού προσωπικού – αποτρέποντας τους κινδύνους που θα μπορούσαν να προκύψουν από τις μετακινήσεις προς και από τα σχολεία. Επιπλέον, συνεκτιμήθηκε ότι πολλοί μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς ενδέχεται να χρειαστεί να διασχίσουν περιοχές της Αττικής όπου τα προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας παραμένουν έντονα.

Στο σχετικό μήνυμά του προς τους πολίτες της Αττικής, ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε τα εξής:

«Η Πολιτική Προστασία έχει θέσει την Αττική σε Κόκκινο Συναγερμό ενόψει της κακοκαιρίας Byron, που εξελίσσεται σε φαινόμενο υψηλής έντασης. Όλα τα μετεωρολογικά μοντέλα δείχνουν ότι από τις 11 το βράδυ της Πέμπτης μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, θα έχουμε εντονότατα καιρικά φαινόμενα και στο Λεκανοπέδιο.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα, και σε άμεση συνεργασία με την Πολιτική Προστασία, τους Δήμους και όλους τους συναρμόδιους φορείς, οδηγηθήκαμε στην απόφαση όλα τα σχολεία της Αττικής να παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή.

Η ασφάλεια των παιδιών μας είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Γνωρίζουμε ότι τα φαινόμενα δεν θα επηρεάσουν με την ίδια ένταση κάθε περιοχή του Λεκανοπεδίου. Οφείλουμε όμως να λειτουργούμε με τη μέγιστη δυνατή πρόνοια. Να προλαμβάνουμε και όχι να τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις. Με βάση τα επιστημονικά δεδομένα – και όχι το ρίσκο.

Κατανοούμε ότι η απόφαση αυτή ενδέχεται να ανατρέψει τον προγραμματισμό της ημέρας για αρκετές οικογένειες – αλλά είναι μια επιλογή ευθύνης. Και θέλω να ευχαριστήσω προκαταβολικά τους εκπαιδευτικούς μας, τους γονείς και τους μαθητές για την κατανόηση.

Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε ανθρώπινες ζωές, να αποφύγουμε αχρείαστες μετακινήσεις και να επιτρέψουμε στις υπηρεσίες μας να επιχειρούν απρόσκοπτα, εφόσον χρειαστεί.

Είμαστε στο πεδίο, σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Σε όλη την Αττική βρίσκονται σε επιφυλακή συνεργεία, μηχανήματα και δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας. Από πλευράς μας, είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε όπου και όποτε μας ζητηθεί, ακολουθώντας το επιχειρησιακό σχέδιο του αρμόδιου Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη της κακοκαιρίας ώρα με την ώρα. Ενεργούμε με ψυχραιμία, σχέδιο και με απόλυτη προτεραιότητα στον άνθρωπο. Και έτσι θα συνεχίσουμε».

Επισημαίνεται ότι με εντολή του Περιφερειάρχη, από νωρίς το πρωί της Πέμπτης όλα τα μηχανήματα έργου και το αρμόδιο προσωπικό της Περιφέρειας βρίσκονται σε 24ωρη επιφυλακή σε προκαθορισμένα σημεία σε όλο το Λεκανοπέδιο, προκειμένου να αναλάβουν άμεσα δράση επί του πεδίου, εφόσον αυτό ζητηθεί, συνδράμοντας το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που έχει τη συνολική ευθύνη για τον σχεδιασμό αντιμετώπισης της κακοκαιρίας.

Tηλεκπαίδευση στα κλειστά σχολεία – Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

Κλειστά θα παραμείνουν την Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025 τα σχολεία σε πολλές περιοχές της χώρας λόγω της κακοκαιρίας Byron, με το υπουργείο Παιδείας να ενημερώνει πως τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση.

«Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 05.12.2025, σε όλες τις περιοχές της χώρας, στις οποίες αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία των σχολικών μονάδων μετά από αποφάσεις Δήμων ή Περιφερειών λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, θα πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία», αναφέρει το υπουργείο Παιδείας.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενημέρωσε ότι λόγω της έντονης κακοκαιρίας, θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία στις εξής περιοχές:

Δήμος Ορεινά Καλαμπάκας

Δήμος Δι;oν Ολύμπου

Δήμος Κατερίνης

Δήμος Ρόδου

Δήμος Κάσου

Δήμος Τήλου

Δήμος Σύμης

Δήμος Καστελόριζου

Δήμος Ανατολικής Μάνης

Δήμος Ευρώτα

Δήμος Μονεμβασιάς

Η ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και με όλους τους δήμους που αντιμετωπίζουν προβλήματα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Για οποιαδήποτε νεότερη ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων, θα εκδίδονται άμεσα σχετικές ανακοινώσεις.

Το νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Το μεσημέρι της Πέμπτης επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, που εκδόθηκε χθες, με βάση και τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Η κακοκαιρία “Byron” φέρνει έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Για την Παρασκευή, η κακοκαιρία θα επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας.

Συγκεκριμένα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα

δ. στις Κυκλάδες και την Κρήτη, μέχρι το μεσημέρι

ε. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα) και την Εύβοια, μέχρι το μεσημέρι

στ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, μέχρι τις πρωινές ώρες

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

3. Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Το παρόν Έκτακτο Δελτίο θα ανανεωθεί σε 12 ώρες.

Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Πολιτική Προστασία: Συστάσεις στους πολίτες για την κακοκαιρία

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα τoυ Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

Τι ισχύει για τους δημόσιους υπαλλήλους – Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών

Μπορούν να μην προσέλθουν στην υπηρεσία τους την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, όσοι δημόσιοι υπάλληλοι δεν δύνανται, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, συνιστά το υπουργείο Εσωτερικών με ανακοίνωση που εκδόθηκε την Πέμπτη, κατόπιν του επικαιροποιημένου Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Συγκεκριμένα το υπουργείο Εσωτερικών στην ανακοίνωση αναφέρει: Όσοι υπάλληλοι δεν δύνανται να προσέλθουν στις Υπηρεσίες τους την Παρασκευή, 5/12/2025, λόγω των φαινομένων αυτών, δύνανται να απουσιάσουν νομίμως από την Υπηρεσία τους δυνάμει των διατάξεων της παρ. 11 του αρ. 50 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), σύμφωνα με τις οποίες «11. Σε περίπτωση ανυπαίτιας αδυναμίας προσέλευσης στην εργασία για λόγους που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και εφόσον έχει εκδοθεί αρμοδίως σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων, δύναται να χορηγείται στους υπαλλήλους ειδική άδεια έως δύο (2) εργασίμων ημερών ανά ημερολογιακό έτος.».

Περαιτέρω, οι υπάλληλοι συνιστάται εντόνως να μετακινηθούν προς τον τόπο εργασίας τους με όρους ασφάλειας, ήτοι ακόμα και σε ώρα προσέλευσης αργότερα από την καθορισμένη, χωρίς οιαδήποτε δυσμενή συνέπεια, οπότε και για λόγους ανωτέρας βίας η καθυστερημένη προσέλευσή τους είναι δικαιολογημένη.

Υπουργείο Εργασίας: Σύσταση για τη λήψη μέτρων προστασίας των εργαζομένων εξαιτίας της κακοκαιρίας και τηλεργασία

Σε συνέχεια της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του αρμόδιου υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενόψει της επικείμενης κακοκαιρίας, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης επισημαίνει την υποχρέωση των εργοδοτών στις περιοχές που αναμένεται να πληγούν (σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας) να λαμβάνουν μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων τους και να μεριμνούν, ώστε με βάση την κείμενη νομοθεσία να μην θέτουν σε κίνδυνο τους εργαζομένους τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ιδίως δε, όσους εξ αυτών απασχολούνται σε εξωτερικούς χώρους.

Ειδικότερα, όσον αφορά στις επιχειρήσεις-εργοδότες, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών, που απασχολούν εργαζόμενους διανομείς, τόσο στον χώρο της εστίασης όσο και σε άλλες δραστηριότητες μεταφορών/διανομής αντικειμένων με δίτροχα οχήματα, τονίζεται ότι οι εργοδότες οφείλουν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, πέραν της προβλεπόμενης παροχής του αναγκαίου εξοπλισμού ατομικής προστασίας, (κράνος, γάντια, αδιάβροχη στολή προστασίας κλπ) να προβούν και στην άμεση παύση εργασιών σε περίπτωση επικράτησης ακραίων καιρικών συνθηκών, καθώς προέχει η προστασία των εργαζομένων διανομέων.

Γενικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, για την προστασία των εργαζομένων στις περιοχές που, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναμένεται να πληγούν ιδιαιτέρως, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης απευθύνει ισχυρή σύσταση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, να εφαρμόσουν τηλεργασία σε όσες περιπτώσεις είναι οργανωτικά εφικτή η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας.

Προβλήματα σε Αττική, Λακωνία, Κρήτη – Μηνύματα από το 112, σε ποτάμια μετατράπηκαν οι δρόμοι

Η κακοκαιρία σάρωσε την Αττική

Σημαντικές βροχοπτώσεις έχουν εκδηλωθεί στο νομό Αττικής, αλλά και στην πόλη της Αθήνας από το μεσημέρι της Πέμπτης 04/12, σε συμφωνία με τα προγνωστικά στοιχεία των προηγούμενων ημερών, αναφέρει το meteo/ Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Μέχρι τις 18.00 το απόγευμα σύμφωνα με τους μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr τα μεγαλύτερα, αθροιστικά, ύψη βροχόπτωσης καταγράφηκαν στη Βλυχάδα Αττικής ( 97mm) και στα Βίλια Αττικής ( 76 mm).

Παράλληλα 90 κλήσεις δέχτηκε μέχρι το βράδυ της Πέμπτης το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, εκ των οποίων οι 60 αφορούν αντλήσεις υδάτων, οι 17 κοπές δέντρων, ενώ 4 αφορούσαν απομακρύνσεις ατόμων και μεταφορά σε ασφαλή σημεία από αυτοκίνητα που ακινητοποιήθηκαν σε πλημμυρισμένους δρόμους κυρίως στην περιοχή του Ασπροπύργου. Οι περισσότερες κλήσεις όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, εντοπίζονται κυρίως σε νότια προάστια, Δυτική Αττική (Ελευσίνα και Ασπρόπυργο), αλλά και στο δήμο Αθηναίων.

Μάλιστα, το απόγευμα της Πέμπτη εστάλη και μήνυμα από το 112 προς τους πολίτες της Αττικής, ενημερώνοντάς τους, ώστε να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

«Πνίγηκε» η Λακωνία

Πολύ μεγάλα προβλήματα έχει προκαλέσει το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας στη Λακωνία, όπου όλος ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας είναι σε συναγερμό και δουλεύει ασταμάτητα για την αποκατάσταση των προβλημάτων, ενώ προχώρησε σε απεγκλωβισμούς πολιτών που παγιδεύτηκαν σε περιοχές, οι οποίες βούλιαξαν στην κυριολεξία από την καταιγίδα. Οι εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, προκαλούν σοκ.

Οι ισχυρές καταιγίδες που «χτύπησαν» το νομό και κυρίως τους δήμους Ανατολικής Μάνης και Ευρώτα, μετά το μεσημέρι, προκάλεσαν μεγάλες πλημμύρες στους δρόμους, οι οποίοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, εγκλωβίστηκαν άνθρωποι στα χωριά, έκλεισαν δρόμοι από τα ορμητικά νερά και τα φερτά υλικά που κατέβασαν οι χείμαρροι ενώ, χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής με ειδικά οχήματα για την απομάκρυνση πολιτών από επικίνδυνες περιοχές, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μάλιστα, μηνύματα από το 112 εστάλησαν στην δημοτική ενότητα Ευρώτα και στην ανατολική Μάνη.

Ηράκλειο: Κατολισθήσεις και πλημμύρες στα νότια

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις στην Κρήτη που προκάλεσαν προβλήματα κυρίως στα νότια της μεγαλονήσου, στην ευρύτερη περιοχής της Ιεράπετρας Λασιθίου.

Στα βόρεια της Κρήτης οι βροχοπτώσεις ήταν ήπιες και δεν έχουν δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα, όμως στα νότια του νησιού, τα φαινόμενα είναι πιο έντονα με αποτέλεσμα να καταγράφονται κατολισθήσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και ζημιές σε υποδομές.