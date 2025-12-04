Μυστηριώδης άνδρας κυνηγάει και αρπάζει αδέσποτες γάτες στη Νέα Φιλαδέλφεια – ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντα

Μία σοβαρή καταγγελία έρχεται στο φως της δημοσιότητας και αφορά μυστηριώδη άνδρα που κυνηγάει και αρπάζει αδέσποτες γάτες στην περιοχή του Κόκκινου Μύλου, κοντά στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στο βίντεο ντοκουμέντα αποτυπώνονται οι κινήσεις του άνδρα, σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους, απο κάμερα ασφαλείας στην οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη. Στις 17 Νοεμβρίου, για πέντε ολόκληρες ώρες κατόπτευε ένα ξύλινο σπιτάκι που έχουν τοποθετήσει οι κάτοικοι της περιοχής για τα αδέσποτα, και μέσα στο οποίο είχε βρει καταφύγιο μια ταλαιπωρημένη γάτα. Στις 2 παρά 15, τελικά ο κουκουλοφόρος προσεγγίζει το σημείο κρατώντας από το σβέρκο μια λευκή γάτα και στο αριστερό του χέρι, ένα κλουβί μεταφοράς κατοικίδιων. Ρίχνει με φόρα στο έδαφος το τρομαγμένο γατάκι, το εγκαταλείπει και τρέπεται σε φυγή.

Όπως ανέφερε στη ΕΡΤ η γυναίκα που έκανε την καταγγελία στις αρχές, το τετράποδο ήταν εμφανώς κακοποιημένο.

«Κατόπιν ελέγχου του καταγραφικού διαπιστώσαμε πως αυτός ο άνδρας εγκατέλειψε το ζωάκι χρώματος λευκό-γκρί, με εμφανές στρες καθώς φωνάζει σπαρακτικά στα χέρια του. Σε άλλο βίντεο μάλιστα φαίνεται να εξέρχεται απο το γατόσπιτο σε σύγχυση, φέρνοντας γύρους από τον εαυτό του σαν να είναι ζαλισμένο και προχωράει κουτσαίνοντας. Δέκα ημέρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 28/11, ο άνδρας επέστεψε στο συγκεκριμένο σημείο και μάλιστα υπό κατά καταρρακτώδη βροχή, αυτή τη φορά αποφασισμένος να αρπάξει την γάτα που έχει βρει καταφύγιο στο συγκεκριμένο σημείο. Έχοντας μια τσάντα πλάτης, προσπαθεί με γρήγορες κινήσεις να εγκλωβίσει το ζώο, όμως εκείνο τρομάζει, τινάζεται στον αέρα και διαφεύγει» ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Έχουν εξαφανιστεί απο τα γύρω στενά ακόμη τέσσερις γάτες και γατάκια. Σίγουρα μας έχει αναστατώσει πολύ που κυκλοφορεί αυτός ο άνθρωπος στη γειτονιά μας και βλάπτει αθώα πλάσματα. Το γεγονός ότι επιτέθηκε έξω από φροντιστήριο και μάλιστα ενας χώρος με κάμερα, δείχνει πως πρόκειται για άνθρωπο που δε διστάζει σε τίποτα. Είναι ικανός να κάνει κακό ακόμη και σε άνθρωπο».

Οι αρχές κάνουν έκκληση στους πολίτες της περιοχής να επικοινωνήσουν άμεσα με το τοπικό αστυνομικό τμήμα σε περίπτωση που διαπιστώσουν την οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση, προκειμένου να ερευνήσουν αν έχουν να κάνουν με κάποιον βασανιστή ζώων, πριν να είναι αργά.

Δείτε βίντεο: