Οι άνθρωποι που προτιμούν τις γάτες από τους σκύλους, διαθέτουν συνήθως 10 χαρακτηριστικά – Δεν είναι αυτά που περιμένετε

Έχετε παρατηρήσει πόσο γρήγορα οι άνθρωποι βγάζουν συμπεράσματα όταν κάποιος λέει ότι προτιμά τις γάτες από τους σκύλους; Είναι σχεδόν σαν η επιλογή ενός πιο ανεξάρτητου κατοικιδίου να σας κάνει αυτομάτως να φαίνεστε απόμακροι ή λιγότερο στοργικοί. Η φράση «Οι γατόφιλοι είναι ψυχροί» ακούγεται πολύ συχνότερα απ’ όσο θα έπρεπε.

Ωστόσο, όσο περισσότερο παρατηρεί κανείς πώς κινούνται μέσα στον κόσμο οι άνθρωποι που αγαπούν τις γάτες, τόσο πιο ξεκάθαρο γίνεται ότι αυτό το στερεότυπο είναι εντελώς λανθασμένο. Στην πραγματικότητα, όσοι έλκονται φυσικά από τις γάτες τείνουν να μοιράζονται ορισμένα μοναδικά συναισθηματικά χαρακτηριστικά που είναι πραγματικά αξιοθαύμαστα. Και όχι, κανένα από αυτά δεν «φωνάζει» ότι είναι συναισθηματικά μη διαθέσιμοι.

Τα 10 ιδιαίτερα γνωρίσματα της προσωπικότητας που προτιμούν τις γάτες απ’ τους σκύλους

Εκτιμούν την αυτονομία όσο και τη στοργή

Ένα πράγμα που ξεχωρίζει στους ανθρώπους που προτιμούν τις γάτες, είναι το πόσο άνετα νιώθουν με την ιδέα ότι η αγάπη δεν χρειάζεται να είναι συνεχής ή δυνατή για να είναι αληθινή. Εκτιμούν την εγγύτητα, αλλά απολαμβάνουν ειλικρινά και την ανεξαρτησία τους. Αυτό αντικατοπτρίζει τη δυναμική που φέρνουν οι γάτες σε ένα σπίτι.

Τη μια στιγμή είναι κουλουριασμένες στην αγκαλιά σας και γουργουρίζουν και την επόμενη περιπλανιούνται για να πάνε να κοιτάξουν έξω από ένα παράθυρο για είκοσι λεπτά χωρίς συγκεκριμένο λόγο. Οι περισσότεροι άνθρωποι που προτιμούν τους σκύλους, πανικοβάλλονται με το κομμάτι της περιπλάνησης, αλλά οι άνθρωποι που έχουν γάτες, το καταλαβαίνουν ενστικτωδώς. Δεν είναι απόσταση ή απόρριψη.

Είναι απλώς μια ροή που μοιάζει φυσιολογική και υγιής. Αυτό συχνά εμφανίζεται και στις σχέσεις τους. Εκτιμούν τη σύνδεση και τη στοργή, αλλά δεν χάνονται μέσα σε αυτήν ή περιμένουν συνεχή επιβεβαίωση για να νιώσουν ασφαλείς.

Ήρεμη αυτοπεποίθηση

Οι γάτες δεν θέλουν να τραβούν την προσοχή. Δεν ζητιανεύουν προσοχή ή έγκριση, και σίγουρα δεν κάνουν κόλπα για να σας κερδίσουν. Η παρουσία τους είναι αρκετή και κυκλοφορούν με αυτή την ήρεμη, διακριτική αυτοπεποίθηση που μοιάζει σχεδόν φιλοσοφική. Οι άνθρωποι που προτιμούν τις γάτες συνήθως θαυμάζουν την ίδια ήσυχη αυτοπεποίθηση και στους άλλους.

Όχι το δυνατό, επιδεικτικό είδος που βλέπετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά το προσγειωμένο είδος που δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα. Η Σούζαν Κάιν (Susan Cain), είναι μια συγγραφέας που έχει περιγράψει την εσωστρέφεια και τη δύναμη των πιο ήρεμων προσωπικοτήτων.

Μιλάει για το πώς μερικοί άνθρωποι κουβαλούν τη δύναμή τους σιωπηλά αντί να τη φωνάζουν, και νομίζω ότι αυτός ακριβώς είναι ο τύπος ενέργειας με τον οποίο συντονίζονται πολλοί άνθρωποι των γατών. Τείνουν να θαυμάζουν το βάθος, την ουσία και την αυθεντικότητα πάνω από το δράμα.

Δεν χρειάζονται διαρκή επιβεβαίωση

Οι λάτρεις της γάτας είναι συνήθως αρκετά αυτάρκεις. Εκτιμούν ένα κομπλιμέντο ή μια καλή κουβέντα, αλλά δεν βασίζονται στη συνεχή συναισθηματική ενίσχυση για να νιώθουν καλά με τον εαυτό τους. Οι γάτες, με τον μυστηριώδη τρόπο τους, σας διδάσκουν πολλά για τη διακριτική επικύρωση.

Δεν θα σας κατακλύσουν με προφανή σημάδια στοργής, αλλά θα καθίσουν στο ίδιο δωμάτιο με εσάς, θα σας ακολουθήσουν από τον έναν χώρο στον άλλο ή θα ανοιγοκλείσουν αργά τα μάτια τους από την απέναντι πλευρά του καναπέ. Εάν καταλαβαίνετε τις γάτες, καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι μεγάλα σημάδια εμπιστοσύνης.

Οι άνθρωποι που προτιμούν τις γάτες συνήθως αντιλαμβάνονται ευκολότερα αυτές τις πιο ήσυχες μορφές επιβεβαίωσης στις καθημερινές τους σχέσεις. Αυτό τους κάνει να αισθάνονται άνετα με την ασάφεια και να είναι υπομονετικοί με τους συναισθηματικούς ρυθμούς που δεν είναι πάντα δυνατοί ή προφανείς. Δεν πανικοβάλλονται όταν επικρατεί σιωπή. Δεν υποθέτουν ότι κάτι πάει στραβά μόνο και μόνο επειδή κάποιος δεν τους επαινεί συνεχώς.

Είναι επιλεκτικοί στις σχέσεις τους

Οι γάτες δεν συνδέονται με όλους και ειλικρινά, ούτε πολλοί άνθρωποι που τις προτιμούν. Επιλέγουν τις συνδέσεις τους εσκεμμένα, αντί να διαχέουν την ενέργειά τους σε οποιονδήποτε εμφανιστεί. Υπάρχει κάτι αξιοθαύμαστο σε αυτή την αργή, εσκεμμένη προσέγγιση. Γνωρίζετε τους ανθρώπους με έναν άνετο ρυθμό και δεν πιέζετε την οικειότητα προτού νιώσετε ότι είναι σωστή.

Συνήθιζα να πιστεύω ότι αυτό με έκανε επιλεκτικό ή ακόμη και δύσκολο, όταν άρχισα να γίνομαι πιο επιλεκτικός με τους ανθρώπους που άφηνα στη ζωή μου. Αλλά καθώς περνούσε ο καιρός, συνειδητοποίησα ότι απλώς έκανε τις σχέσεις μου καλύτερες, επειδή ήταν χτισμένες πάνω στην εμπιστοσύνη και τη συμβατότητα, αντί στην ευκολία. Οι περισσότεροι άνθρωποι που αγαπούν τις γάτες, είναι έτσι.

Δεν βλέπουν το νόημα στο να συλλέγουν εκατό επιφανειακές φιλίες. Τους αρκούν λιγότερες, αλλά ουσιαστικές που πραγματικά μετρούν.

Διαβάζουν τις συναισθηματικές αποχρώσεις

Οι σκύλοι είναι συναισθηματικά εκφραστικοί. Όταν είναι χαρούμενοι, το ξέρει όλη η γειτονιά. Οι γάτες, από την άλλη πλευρά, εκφράζουν τα συναισθήματά τους με λεπτούς τρόπους που απαιτούν υπομονή, παρατήρηση και λίγη διαίσθηση. Οι άνθρωποι που λατρεύουν τις γάτες τείνουν να ευδοκιμούν σε αυτή τη συναισθηματική απόχρωση. Είναι περίεργοι για τα βαθύτερα στρώματα της συμπεριφοράς των ανθρώπων και τους λόγους πίσω από τα πράγματα που κάνουν.

Αντί να περιμένουν μεγάλες συναισθηματικές εκδηλώσεις, δίνουν μεγάλη προσοχή στις μικρότερες ενδείξεις. Ο τόνος της φωνής κάποιου. Ο τρόπος που κάθεται όταν είναι αγχωμένος. Η αλλαγή στην έκφρασή του όταν είναι κουρασμένος ή απασχολημένος. Είναι σχεδόν σαν να έχουν αναπτύξει μια ήσυχη συναισθηματική νοημοσύνη από τον χρόνο που περνούν γύρω από ένα πλάσμα του οποίου τα συναισθήματα εκδηλώνονται με τις μικρότερες χειρονομίες.

Νιώθουν άνετα στο μυστήριο

Οι γάτες διατηρούν ένα κομμάτι μυστηρίου σε ό,τι κάνουν. Εξαφανίζονται για ώρες. Κοιτάζουν τις σκιές σαν να λύνουν έναν κοσμικό γρίφο. Έχουν μυστικά σημεία για ύπνο που πιθανότατα δεν θα βρείτε ποτέ. Αντί να ενοχλούνται από αυτήν την αβεβαιότητα, οι άνθρωποι των γατών τη βρίσκουν ενδιαφέρουσα. Δεν χρειάζονται κάθε λεπτομέρεια εξηγημένη.

Δεν χρειάζεται να ξέρουν την απάντηση σε κάθε ερώτημα. Κάποιοι άνθρωποι ευδοκιμούν με την προβλεψιμότητα, αλλά οι λάτρεις της γάτας κλίνουν άνετα προς το άγνωστο. Απολαμβάνουν ταινίες με ανοιχτά συμπεράσματα και συζητήσεις που αφήνουν χώρο για ερμηνεία. Δεν τους αναστατώνει λίγο μυστήριο. Τους έλκει. Αυτό τους δίνει μια φυσική προσαρμοστικότητα στη ζωή.

Δεν αποσυντονίζονται όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως έχουν προγραμματιστεί ή όταν οι άνθρωποι είναι πολύπλοκοι και δυσανάγνωστοι. Ξέρουν ότι δεν ξετυλίγονται όλα με έναν τέλεια γραμμικό τρόπο.

Σέβονται τα όρια

Ένα από τα καλύτερα πράγματα σχετικά με τις γάτες είναι το πόσο ασυμβίβαστα βάζουν όρια. Εάν δεν έχουν διάθεση να τις αγγίξουν ή να τις πάρουν αγκαλιά, θα σας το πουν αμέσως. Είναι ειλικρινείς σχετικά με το τι χρειάζονται, χωρίς ενοχές ή δισταγμό. Οι άνθρωποι που αγαπούν τις γάτες τείνουν να έχουν το ίδιο πνεύμα.

Σέβονται τα όρια και περιμένουν να γίνονται σεβαστά και τα δικά τους. Δεν το παίρνουν προσωπικά όταν κάποιος χρειάζεται χώρο. Δεν προσκολλώνται, δεν πιέζουν ή δεν προκαλούν ενοχές. Είναι άνετοι με τη συναισθηματική ανάσα, επειδή καταλαβαίνουν ότι είναι υγιής, όχι επιβλαβής. Αυτό τους κάνει απίστευτα εύκολους στην παρέα σε στενές σχέσεις. Ξέρουν πώς να δίνουν χώρο στους άλλους χωρίς να υποθέτουν το χειρότερο, και ξέρουν πώς να ζητούν χώρο χωρίς να νιώθουν εγωιστές.

Ευημερούν σε ήρεμα περιβάλλοντα

Πολλοί άνθρωποι των γατών νιώθουν πιο προσγειωμένοι σε ήσυχα περιβάλλοντα. Δεν είναι φτιαγμένοι για τον συνεχή θόρυβο ή τη χαοτική ενέργεια. Απολαμβάνουν χώρους όπου μπορούν να σκέφτονται καθαρά, να αναπνέουν εύκολα και να χαλαρώνουν χωρίς περισπασμούς.

Οι γάτες το κάνουν τέλεια αυτό, με τους μακρινούς ύπνους τους, τις συνεδρίες ηλιοθεραπείας και την ήσυχη παρατήρηση του κόσμου.

Φέρνουν μια ηρεμιστική παρουσία σε ένα δωμάτιο χωρίς να καταλαμβάνουν πολύ συναισθηματικό χώρο.Οι άνθρωποι που προτιμούν τις γάτες συχνά αναζητούν το ίδιο είδος ατμόσφαιρας στην καθημερινή τους ζωή. Απολαμβάνουν τις ζεστές γωνιές, τον ζεστό φωτισμό, τα ήσυχα πρωινά και τις ρουτίνες με αργό ρυθμό που τους βοηθούν να ανακάμψουν. Δεν είναι ότι δεν τους αρέσει ο ενθουσιασμός. Απλώς τον προτιμούν σε μικρότερες δόσεις.

Εκτιμούν τις μικρές χαρές

Ένα από τα πιο γλυκά πράγματα στο να περνάτε χρόνο με γάτες είναι να παρατηρείτε τις μικρές στιγμές στοργής που επιλέγουν να σας δώσουν. Ίσως καθίσουν στην αγκαλιά σας για πρώτη φορά. Ίσως κουλουριαστούν δίπλα σας μετά από μια κουραστική μέρα. Ίσως ακουμπήσουν το κεφάλι τους πάνω σας με έναν τρόπο που μοιάζει παράξενα ανθρώπινος. Αυτές οι μικροσκοπικές χειρονομίες έχουν βαρύτητα, αν ξέρετε πώς να τις διαβάσετε. Και οι άνθρωποι των γατών είναι εξαιρετικοί στο να εκτιμούν τις μικρές χαρές.

Αυτή η εκτίμηση μεταφέρεται και σε άλλους τομείς της ζωής. Παρατηρούν πότε το πρωινό φως χτυπά έναν τοίχο με έναν ζεστό τρόπο. Παρατηρούν το μοτίβο των σταγόνων βροχής κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας. Βρίσκουν παρηγοριά σε ρουτίνες όπως η παρασκευή καφέ ή το άναμμα μιας λάμπας το σούρουπο. Είναι σαν να είναι φτιαγμένοι για να συλλαμβάνουν την ήσυχη ομορφιά που οι περισσότεροι άνθρωποι προσπερνούν.

Δημιουργούν βαθιές, πιστές σχέσεις που αντέχουν στον χρόνο

Αυτή είναι η μεγαλύτερη παρανόηση σχετικά με τους ανθρώπους που αγαπούν τις γάτες. Ο κόσμος νομίζει ότι είναι συναισθηματικά μη διαθέσιμοι, αλλά συνήθως ισχύει το αντίθετο. Απλώς ζεσταίνονται αργά. Αξιοποιούν τον χρόνο τους για να παρατηρήσουν, να αφουγκραστούν τα πράγματα και να αποφασίσουν αν μια σύνδεση είναι σωστή. Αλλά μόλις επιλέξουν κάποιον, αυτή η σχέση γίνεται εσκεμμένη και βαθιά πιστή.

Οι γάτες είναι το ίδιο. Η στοργή τους σημαίνει περισσότερα, επειδή τη δίνουν ελεύθερα μόνο όταν σας εμπιστευτούν. Υπάρχει κάτι δυνατό στο να σας επιλέγουν με αυτόν τον τρόπο, αντί να σας αγαπούν αυτόματα. Οι άνθρωποι που προτιμούν τις γάτες τείνουν να σχηματίζουν σχέσεις με την ίδια ήσυχη ένταση. Μπορεί να μην σας κατακλύσουν με στοργή την πρώτη μέρα, αλλά η αφοσίωσή τους είναι βαθιά και διαρκεί πολύ καιρό.

Τips

Εάν νιώθετε ότι έλκεστε περισσότερο από τις γάτες παρά από τους σκύλους, αυτό λέει πολλά για τον τρόπο που πλοηγείστε στον κόσμο. Όχι ότι είστε ψυχροί ή απόμακροι ή δυσανάγνωστοι, αλλά ότι εκτιμάτε την αυθεντικότητα, τη λεπτότητα, την ανεξαρτησία και το βάθος.

Δεν υπάρχει τίποτα ψυχρό σε αυτό. Υπάρχει κάτι υπέροχα ουσιαστικό σε αυτό.

Οι άνθρωποι συνδέονται με διαφορετικούς τρόπους και μερικοί από τους πιο ουσιαστικούς δεσμούς αναπτύσσονται αργά και ήσυχα, αντί δυνατά και ακαριαία. Εάν αναγνωρίζετε αυτά τα χαρακτηριστικά στον εαυτό σας, λάβετε το ως ένδειξη ότι συνδέεστε με τον δικό σας τρόπο, με τον δικό σας ρυθμό, με τον δικό σας παλμό. Τίποτα από αυτά δεν σας κάνει λιγότερο θερμούς ή λιγότερο ανθρώπινους.

Απλώς σημαίνει ότι είστε φτιαγμένοι για ένα διαφορετικό είδος σύνδεσης, μια σύνδεση που είναι απαλή, προσγειωμένη και γνήσια επιλεγμένη. Και ειλικρινά, αυτός είναι ένας αρκετά απίστευτος τρόπος να κινείστε μέσα στον κόσμο.